Маргарита Глушко звинуватила засновника Telegram Дурова у спробі зґвалтування

Українка Маргарита Глушко подала до суду в Каліфорнії позов проти засновника Telegram Павла Дурова, звинувативши його у переслідуванні, погрозах убивством і спробі організувати її зґвалтування, однак американський суд відмовився розглядати скаргу. Про це стало відомо 2 вересня 2026 року після публікації тексту заяви, яку поширили російські Telegram-канали та низка медіа. Глушко стверджує, що інциденти відбувалися під час її перебування у США, зокрема в Сан-Антоніо та Лос-Анджелесі. У своїй заяві вона також звинувачує Дурова у спробі отруєння та інших погрозах. Підтверджень цих звинувачень з боку суду або самого Дурова у відкритих джерелах наразі немає.

За словами Глушко, у березні минулого року в Сан-Антоніо її нібито переслідував чоловік із мачете, який вимагав від неї мовчати. Ще один епізод, за її твердженням, стався у лютому в Лос-Анджелесі: незнайомий чоловік начебто показав їй ніж і кільце. Жінка пов’язує обох людей із Дуровим і заявляє, що вони діяли за його дорученням. Ці твердження наведені саме у заяві позивачки й не означають, що відповідні обставини встановлені судом.

Окремо Глушко заявила про нібито спробу її отруїти. За її версією, найнята людина підмішала невідому речовину в газований напій Dr Pepper. У заяві також описаний епізод із подарунком у вигляді труни, стилізованої під електромобіль Tesla Cybertruck. За твердженням жінки, такий предмет нібито пропонувався їй на випадок фінансових труднощів. Незалежних доказів цих тверджень у доступних публікаціях не наведено.

У суді Глушко просила встановити для Дурова заборону наближатися до неї, її будинку та місця роботи ближче ніж на 90 метрів. Крім того, вона вимагала 850 долларов компенсації: 600 долларов за візит до лікаря та 250 долларов за подарункові картки для ігрових приставок, які, за її словами, вона придбала для свого коханого. Суд Каліфорнії відмовився розглядати скаргу, водночас повідомлення про справу вказують на можливість повторного звернення після усунення причин відмови.

Ім’я Глушко вже фігурувало у публічному просторі у зв’язку з Дуровим. За даними кількох публікацій, ще з 2017 року вона називає себе його офіційною дружиною та «коханням усього його життя». У соціальних мережах жінка публікувала змонтовані фотографії з підприємцем і використовувала його прізвище. При цьому у відкритих джерелах немає підтвердження, що Дуров перебував із Глушко у шлюбі або романтичних стосунках.

Також невідомо, чи контактував Дуров із Глушко та чи був він поінформований про поданий позов. У доступних повідомленнях немає заяви самого підприємця щодо висунутих звинувачень. Через це твердження про його особисту участь у згаданих епізодах залишаються позицією позивачки, а не встановленим судом фактом.

Історія з Глушко з’явилася на тлі іншого публічного судового конфлікту навколо особистого життя Дурова. У 2024 році Ірина Болгар заявляла, що тривалий час перебувала з підприємцем у стосунках і має від нього трьох дітей. Ця історія також супроводжувалася публічними юридичними та майновими претензіями, а сам Дуров через представника заперечував романтичні стосунки з Болгар.

Павло Дуров є засновником Telegram та одним із найбільш відомих представників світової технологічної індустрії. Він народився 10 жовтня 1984 року в Ленінграді, у 2006 році запустив соціальну мережу «ВКонтакте», а у 2013 році разом із братом Миколою заснував Telegram. У серпні 2024 року французька влада затримала Дурова після його прибуття до Франції, де проти нього відкрили судове провадження, пов’язане з діяльністю Telegram.