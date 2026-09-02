Маргарита Глушко звинуватила засновника Telegram Дурова у спробі зґвалтування
2026-02-09    84

Маргарита Глушко звинуватила засновника Telegram Дурова у спробі зґвалтування

Українка Маргарита Глушко подала до суду в Каліфорнії позов проти засновника Telegram Павла Дурова, звинувативши його у переслідуванні, погрозах убивством і спробі організувати її зґвалтування, однак американський суд відмовився розглядати скаргу. Про це стало відомо 2 вересня 2026 року після публікації тексту заяви, яку поширили російські Telegram-канали та низка медіа. Глушко стверджує, що інциденти відбувалися під час її перебування у США, зокрема в Сан-Антоніо та Лос-Анджелесі. У своїй заяві вона також звинувачує Дурова у спробі отруєння та інших погрозах. Підтверджень цих звинувачень з боку суду або самого Дурова у відкритих джерелах наразі немає.

За словами Глушко, у березні минулого року в Сан-Антоніо її нібито переслідував чоловік із мачете, який вимагав від неї мовчати. Ще один епізод, за її твердженням, стався у лютому в Лос-Анджелесі: незнайомий чоловік начебто показав їй ніж і кільце. Жінка пов’язує обох людей із Дуровим і заявляє, що вони діяли за його дорученням. Ці твердження наведені саме у заяві позивачки й не означають, що відповідні обставини встановлені судом.

Окремо Глушко заявила про нібито спробу її отруїти. За її версією, найнята людина підмішала невідому речовину в газований напій Dr Pepper. У заяві також описаний епізод із подарунком у вигляді труни, стилізованої під електромобіль Tesla Cybertruck. За твердженням жінки, такий предмет нібито пропонувався їй на випадок фінансових труднощів. Незалежних доказів цих тверджень у доступних публікаціях не наведено.

У суді Глушко просила встановити для Дурова заборону наближатися до неї, її будинку та місця роботи ближче ніж на 90 метрів. Крім того, вона вимагала 850 долларов компенсації: 600 долларов за візит до лікаря та 250 долларов за подарункові картки для ігрових приставок, які, за її словами, вона придбала для свого коханого. Суд Каліфорнії відмовився розглядати скаргу, водночас повідомлення про справу вказують на можливість повторного звернення після усунення причин відмови.

Ім’я Глушко вже фігурувало у публічному просторі у зв’язку з Дуровим. За даними кількох публікацій, ще з 2017 року вона називає себе його офіційною дружиною та «коханням усього його життя». У соціальних мережах жінка публікувала змонтовані фотографії з підприємцем і використовувала його прізвище. При цьому у відкритих джерелах немає підтвердження, що Дуров перебував із Глушко у шлюбі або романтичних стосунках.

Також невідомо, чи контактував Дуров із Глушко та чи був він поінформований про поданий позов. У доступних повідомленнях немає заяви самого підприємця щодо висунутих звинувачень. Через це твердження про його особисту участь у згаданих епізодах залишаються позицією позивачки, а не встановленим судом фактом.

Історія з Глушко з’явилася на тлі іншого публічного судового конфлікту навколо особистого життя Дурова. У 2024 році Ірина Болгар заявляла, що тривалий час перебувала з підприємцем у стосунках і має від нього трьох дітей. Ця історія також супроводжувалася публічними юридичними та майновими претензіями, а сам Дуров через представника заперечував романтичні стосунки з Болгар.

Павло Дуров є засновником Telegram та одним із найбільш відомих представників світової технологічної індустрії. Він народився 10 жовтня 1984 року в Ленінграді, у 2006 році запустив соціальну мережу «ВКонтакте», а у 2013 році разом із братом Миколою заснував Telegram. У серпні 2024 року французька влада затримала Дурова після його прибуття до Франції, де проти нього відкрили судове провадження, пов’язане з діяльністю Telegram.

Telegram, Каліфорнія, Маргарита Глушко, Павло Дуров, судовий позов
Останні новини
Жовтий і червоний рівні: Зеленський оголосив зміни рівнів тривог

Жовтий і червоний рівні: Зеленський оголосив зміни рівнів тривог
2 вересня 2026 року президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку читать далее
02-09, 18:02
Маргарита Глушко звинуватила засновника Telegram Дурова у спробі зґвалтування

Маргарита Глушко звинуватила засновника Telegram Дурова у спробі зґвалтування
Українка Маргарита Глушко подала до суду в Каліфорнії позов проти читать далее
02-09, 18:00
Святослав Заєць: біографія та цікаві факти про командувача Сухопутних військ ЗСУ

Святослав Заєць: біографія та цікаві факти про командувача Сухопутних військ ЗСУ
Святослав Заєць — український військовослужбовець, бригадний генерал Збройних сил України читать далее
02-09, 17:57
Олексій Ступак: біографія та цікаві факти про банкіра

Олексій Ступак: біографія та цікаві факти про банкіра
Олексій Ступак — український банкір, який понад два десятиліття працює читать далее
02-09, 17:54
Яке церковне свято 3 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 3 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
3 вересня 2026 року православна церква вшановує пам'ять священномученика Анфіма, читать далее
02-09, 16:21
Степан Каплунов: біографія та цікаві факти про заступника командира РДК

Степан Каплунов: біографія та цікаві факти про заступника командира РДК
Степан Каплунов — громадянин Росії та військовослужбовець, який воює на читать далее
02-09, 12:39
В Україні критично бракує вчителів фізики, хімії та математики

В Україні критично бракує вчителів фізики, хімії та математики
В Україні у 2026 році зберігається гострий дефіцит учителів фізики, читать далее
02-09, 10:16
Путін не виключив ударів по військових об’єктах Британії

Путін не виключив ударів по військових об’єктах Британії
Президент РФ Володимир Путін не став заперечувати можливість ударів Росії читать далее
02-09, 09:44
Дмитро Медведєв пригрозив ударами по Німеччині та Берліну

Дмитро Медведєв пригрозив ударами по Німеччині та Берліну
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 2 вересня пригрозив читать далее
02-09, 09:41
Донька Бріжит Макрон закрутила роман зі студентом на 20 років молодшим

Донька Бріжит Макрон закрутила роман зі студентом на 20 років молодшим
42-річна Тіфен Оз'єр, донька першої леді Франції Бріжит Макрон, почала читать далее
02-09, 09:20
Німеччина звинуватила Росію в атаці дронів на аеропорт Лейпцига

Німеччина звинуватила Росію в атаці дронів на аеропорт Лейпцига
Уряд Німеччини 1 вересня офіційно поклав на Росію відповідальність за читать далее
02-09, 08:15
Зеленський попередив про небезпеку польотів над РФ

Зеленський попередив про небезпеку польотів над РФ
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що повітряний читать далее
02-09, 08:12
Віцепрезидент Bank of America Пьяченти загинула після удару ножем

Віцепрезидент Bank of America Пьяченти загинула після удару ножем
Віцепрезидент Bank of America Ерин Пьяченти смертельно поранили ножем на читать далее
01-09, 20:52
Україні бракує 49,5 млрд євро

Україні бракує 49,5 млрд євро
Дефіцит державних фінансів України становить близько 49,5 млрд євро, повідомила читать далее
01-09, 17:33
Українців закликали мати запас їжі та води на 7–10 днів

Українців закликали мати запас їжі та води на 7–10 днів
Українці повинні заздалегідь підготувати вдома запас продуктів харчування та питної читать далее
01-09, 17:30
Яке церковне свято 2 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 2 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2 вересня 2026 року православна церква вшановує преподобних Антонія і читать далее
01-09, 16:58
Івановська попередила про штрафи за російську мову в шкільних чатах

Івановська попередила про штрафи за російську мову в шкільних чатах
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська 1 вересня заявила, читать далее
01-09, 12:36
РФ може продовжувати удари по Києву до виборів у Росії, — Буданов

РФ може продовжувати удари по Києву до виборів у Росії, — Буданов
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія може продовжувати читать далее
01-09, 11:31
В Україні можуть дозволити приватизацію знищеного житла

В Україні можуть дозволити приватизацію знищеного житла
Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію дозволити приватизацію державного та комунального читать далее
01-09, 11:17
Запрошення РФ на G20 загострило відносини Трампа з Європою

Запрошення РФ на G20 загострило відносини Трампа з Європою
Рішення президента США Дональда Трампа запросити Росію до участі у читать далее
01-09, 11:15
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар