Марат Мамбетов: біографія та цікаві факти про українського військового пілота

Марат Мамбетов — український військовий пілот, капітан, який служив у складі 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». За повідомленням про його загибель, 1 жовтня 2026 року він виконував бойове завдання на винищувачі МіГ-29 та завдавав ударів по позиціях російських військ. Під час виконання завдання літак був уражений ракетою противника, після чого пілот катапультувався, але загинув. У повідомленні про втрату Мамбетов названий командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації. Водночас детальна персональна біографія військового поки що не оприлюднена у відкритих авторитетних джерелах, тому частина відомостей про його життя залишається невідомою.

Біографія

У відкритому доступі наразі немає надійно підтвердженої дати народження Марата Мамбетовa, інформації про його місце народження, цивільну професію, освіту або початок військової кар’єри. Також не знайдено офіційної біографічної довідки, яка б дозволила достовірно відтворити його шлях від навчання до служби у військовій авіації. Через наявність інших людей із таким самим ім’ям та прізвищем ці відомості не можна ототожнювати з українським льотчиком без додаткового підтвердження.

Підтверджується належність Мамбетовa до 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України. Це авіаційне з’єднання базується у Василькові Київської області та входить до складу Повітряного командування «Центр». Історія сучасної бригади бере початок від 92-го винищувального авіаційного полку, особовий склад якого після проголошення незалежності України склав присягу на вірність українському народу. У 2007 році підрозділ отримав статус 40-ї бригади тактичної авіації.

Широку популярність 40-та бригада отримала після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Саме її льотчики стали основою образу «Привида Києва» — назви, яка спочатку поширювалася як легенда про нібито одного українського пілота, а згодом була офіційно пов’язана із колективом військових льотчиків бригади. Командування Повітряних сил окремо наголошувало, що «Привид Києва» — не конкретна людина, а збірний образ пілотів, які захищали Київ та область.

Основним винищувачем бригади є МіГ-29 та його модифікації. Ці літаки використовуються як для виконання завдань із прикриття повітряного простору, так і для бойової роботи по наземних цілях. Про характер роботи льотчиків 40-ї бригади свідчать біографії інших її військовослужбовців: пілоти виконували ракетно-бомбові удари по позиціях російських військ, штабах та місцях зосередження техніки.

За повідомленням про загибель Марата Мамбетовa, його останній бойовий виліт завершився ураженням літака ворожою ракетою. Пілот катапультувався, однак не вижив. У повідомленні він зазначений як капітан та командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Інших підтверджених подробиць останнього бою у відкритих джерелах на момент підготовки матеріалу немає.

Цікаві факти

Один із важливих фактів, пов’язаних із Маратом Мамбетовим, — його служба саме у підрозділі, який отримав почесне найменування «Привид Києва». Однак це не означає, що Мамбетов був тим самим міфічним «Привидом Києва». Командування Повітряних сил України ще у 2022 році пояснило, що ця назва є збірним образом льотчиків 40-ї бригади, а не позивним одного конкретного військового.

40-та бригада стала одним із символів української військової авіації після перших днів повномасштабної війни. Її літаки брали участь у боях за Київ, а сама авіабаза у Василькові зазнала російського ракетного удару в перший день повномасштабного вторгнення. Попри це, особовий склад бригади продовжив виконувати бойові завдання.

Ще одна особливість історії Мамбетовa полягає у відсутності великої публічної біографії. На відміну від окремих відомих українських військових льотчиків, інформація про його дитинство, родину, навчання та попередні етапи служби не була широко оприлюднена. Тому твердження про його вік, зріст, сімейний стан, місце народження чи цивільну діяльність без документального підтвердження було б припущенням.

У відкритих джерелах також не виявлено підтверджених даних про особисті сторінки Мамбетовa в Instagram, Facebook чи інших соціальних мережах. Через це не можна достовірно встановити його особисті інтереси, захоплення або погляди поза військовою службою.

Важливо не плутати українського військового льотчика з іншими людьми на ім’я Марат Мамбетов. У пошукових базах та публікаціях є однофамільці з Казахстану, Киргизстану та інших країн, зокрема люди з таким ім’ям, які працювали у цивільній сфері або мали інші професії. Вони не мають підтвердженого зв’язку з українським пілотом Маратом Редвановичем Мамбетовим.

Відповіді на питання про Марата Мамбетовa

Хто такий Марат Мамбетов?

Марат Мамбетов — український військовий пілот, капітан Збройних сил України. У повідомленні про його загибель він названий командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». За наявними даними, Мамбетов виконував бойові завдання на винищувачі МіГ-29.

У якій бригаді служив Марат Мамбетов?

Мамбетов служив у 40-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ. Підрозділ базується у Василькові Київської області та відомий під почесним найменуванням «Привид Києва». Бригада використовує, зокрема, винищувачі МіГ-29.

На якому літаку літав Марат Мамбетов?

За повідомленням про його останній бойовий виліт, Марат Мамбетов виконував завдання на МіГ-29. Цей тип винищувача є одним із основних літаків 40-ї бригади тактичної авіації. Українські МіГ-29 застосовуються для виконання різних бойових завдань, зокрема для ураження повітряних і наземних цілей.

Як загинув Марат Мамбетов?

За повідомленням про загибель, під час виконання бойового завдання літак Мамбетовa був уражений ракетою противника. Після ураження пілот катапультувався, але не вижив. Інші деталі бою, зокрема точне місце падіння літака та тип ракети, у доступних підтверджених джерелах наразі не встановлені.

Що відомо про особисте життя Марата Мамбетовa?

Достовірних відкритих даних про дружину, дітей, батьків або інші подробиці особистого життя Марата Мамбетовa наразі недостатньо. Також не підтверджені його дата й місце народження, освіта та довоєнна професійна діяльність. Тому ці відомості не варто заповнювати припущеннями або переносити з біографій інших людей із таким самим ім’ям.