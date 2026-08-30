Мангал на балконі може коштувати до 3400 грн штрафу
2026-30-08    170

Мангал на балконі може коштувати до 3400 грн штрафу

Розпалювання вугільного, дров’яного або газового мангала на балконі заборонене вимогами пожежної безпеки, а за порушення правил в Україні може загрожувати штраф від 1700 до 3400 грн. Якщо використання відкритого вогню спричинить пожежу з тяжкими наслідками, відповідальність може бути вже кримінальною — аж до восьми років позбавлення волі.

Заборона поширюється не лише на відкриті балкони та лоджії, а й на засклені конструкції. Наявність вікон або скління не змінює суті ризику: під час приготування їжі утворюється відкрите полум’я, іскри та гарячі продукти горіння, які можуть спричинити займання майна або конструкцій будинку.

Особливу небезпеку становить використання вугілля та дров у багатоповерхівках. Балкон зазвичай має обмежений простір, поруч можуть перебувати легкозаймисті матеріали, меблі, утеплювачі, текстиль та інші предмети. Крім того, дим і продукти горіння можуть потрапляти до сусідніх квартир через вікна та вентиляційні канали.

За порушення вимог пожежної безпеки передбачена адміністративна відповідальність. Для громадян штраф може становити від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1700 до 3400 грн. Конкретний розмір стягнення залежить від обставин порушення та рішення уповноваженого органу.

Ситуація змінюється, якщо через використання мангала виникає пожежа. Сам факт розпалювання вогню на балконі та наслідки пожежі юридично оцінюються окремо. Якщо займання призвело до загибелі людей, значної матеріальної шкоди або інших тяжких наслідків, дії винної особи можуть стати предметом кримінального провадження.

У найтяжчих випадках закон передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Йдеться вже не про звичайне порушення правил пожежної безпеки, а про ситуації, коли необережні дії спричинили серйозні наслідки. Остаточна кваліфікація залежатиме від встановлених слідством обставин, причинного зв’язку між діями людини та пожежею, а також масштабу завданої шкоди.

Окреме питання стосується електричних грилів. На відміну від мангалів із вугіллям, дровами або газом, електричний гриль сам по собі не є аналогом відкритого вогню. Водночас його використання також має відповідати вимогам пожежної безпеки: несправна проводка, перевантаження електромережі, перегрів пристрою або його розміщення поруч із легкозаймистими матеріалами можуть створити небезпеку займання.

Власникам квартир також варто враховувати, що пожежа на балконі може завдати шкоди не лише власному майну. Вогонь здатен поширюватися фасадом, через віконні отвори або на сусідні приміщення. У такому разі можуть виникнути питання про відшкодування збитків іншим мешканцям будинку, якщо буде встановлено відповідальність винної особи.

Правила пожежної безпеки діють незалежно від того, чи використовується мангал для особистого відпочинку, чи для приготування їжі. Тому відсутність фактичної пожежі не означає, що порушення автоматично залишається без наслідків. Для безпечного приготування їжі у багатоквартирному будинку необхідно використовувати обладнання та місця, де його експлуатація не створює загрози для людей і майна.

балкон, електричний гриль, мангал, новини України, пожежна безпека, штраф
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