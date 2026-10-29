MamaRika відреагувала на критику її губ
2026-29-10    100

MamaRika відреагувала на критику її губ

Українська співачка MamaRika 29 жовтня 2026 року відповіла в Instagram на критику своєї зовнішності та закликала не нав’язувати іншим власні стандарти краси. Артистка опублікувала фотографії за 2023 і 2026 роки, пояснила, як змінилося її ставлення до себе, та наголосила, що кожна жінка має право самостійно вирішувати, який вигляд їй подобається.

Приводом для публічної реакції став коментар користувачки соцмережі, яка згадала співачку за часів участі у «Фабриці зірок». Вона написала, що раніше їй більше подобалися натуральні губи артистки, тоді як нинішні зміни у зовнішності вона назвала дивними та некрасивими.

MamaRika не залишила це зауваження без відповіді. Щоб продемонструвати зміни, які відбулися за останні три роки, співачка розмістила порівняльні фотографії. Водночас вона пояснила, що трансформації стосуються не лише зовнішності, а й особистого досвіду, внутрішнього стану та усвідомлення власних потреб.

За словами артистки, за цей час вона пройшла значний шлях до себе, багато чого пережила та навчилася ставити власні інтереси на перше місце. Тому оцінювати її зовнішність виключно через призму попереднього образу, на її думку, неправильно.

«І справа далеко не в ботоксі чи гіалуронці в губах. Річ у тому, що сьогодні я точно знаю, хто я і чого хочу від життя. Моє обличчя – не місце для ваших стандартів краси. І ваше – теж. Менше осуду, більше компліментів, мої прекрасні», — написала співачка в Instagram.

У своєму зверненні MamaRika зосередилася на праві жінки самостійно визначати ставлення до власного обличчя й тіла. Вона закликала не засуджувати інших через зміни у зовнішності, а натомість підтримувати одне одного та частіше говорити компліменти.

Окремо співачка наголосила, що питання не зводиться до використання косметологічних процедур або певних препаратів. У своїй відповіді вона пов’язала зміни у зовнішньому образі з особистим вибором і розумінням того, чого хоче від життя. Водночас артистка не закликала інших жінок змінювати зовнішність за її прикладом, а виступила проти нав’язування універсальних критеріїв привабливості.

Дискусії про зовнішність публічних людей регулярно виникають у соціальних мережах, де давні фотографії часто порівнюють із новими. У таких обговореннях особисті вподобання аудиторії нерідко стають приводом для оцінювання чужого вигляду. Відповідь MamaRika стала реакцією саме на таке порівняння: співачка дала зрозуміти, що її теперішній образ не має відповідати очікуванням людей, які пам’ятають її на початку кар’єри.

MamaRika — сценічне ім’я української співачки Анастасії Кочеткової, яка раніше виступала під псевдонімом Еріка. Ширшу впізнаваність вона здобула завдяки участі в телевізійному музичному проєкті «Фабрика зірок». Згодом артистка продовжила сольну кар’єру під новим сценічним ім’ям, а її публічний образ і музична діяльність стали частиною її впізнаваності серед української аудиторії.

Після публікації співачки залишається відкритим питання, чи продовжиться обговорення її зовнішності в соцмережах. Водночас головний меседж звернення стосується не конкретних косметологічних змін, а особистих меж: рішення щодо власного тіла належить самій людині, а чужі естетичні вподобання не повинні перетворюватися на вимоги до інших.

MamaRika, Анастасія Кочеткова, Фабрика зірок
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