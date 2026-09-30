Максим Столярчук: біографія та цікаві факти про заступника міністра

Максим Столярчук — український державний службовець, фахівець із цифрової трансформації та новопризначений заступник міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України. До переходу на центральний рівень він працював заступником голови Київської обласної державної адміністрації, де відповідав за цифровий розвиток, цифрові трансформації та цифровізацію. 30 вересня 2026 року уряд призначив Столярчука заступником міністра, визначивши його напрямом цифровізацію відомства. До державної служби він працював у приватному секторі, займався оцінкою, управлінням і викладанням економіки та права. Окрім роботи у сфері цифровізації, Столярчук відомий як спортсмен-більярдист і чемпіон України з пулу.

Біографія

Максим Леонідович Столярчук народився 17 грудня 1982 року у Львові. Вищу освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка: у 2004 році закінчив навчання за спеціальністю «Фінанси», а у 2007 році — за спеціальністю «Правознавство». Також у 2004–2007 роках навчався в аспірантурі. За даними Київської ОВА, загальний трудовий стаж Столярчука перевищує 23 роки, а стаж державної служби — чотири роки.

Першу роботу Столярчук отримав ще студентом. У липні 2001 року він почав працювати спеціалістом фінансово-економічного аналітичного центру ВАТ «Львівводбуд», а згодом став заступником начальника цього центру. Офіційна біографія КОВА також фіксує його подальшу роботу у «Львівводбуді» на керівній посаді: у 2019–2021 роках він був виконавчим директором підприємства.

Паралельно з роботою у приватному секторі Столярчук займався викладацькою діяльністю. У відкритих біографічних матеріалах зазначено, що він працював асистентом кафедри економіки підприємництва Львівського національного університету імені Івана Франка, а також викладав економіку у Львівській політехніці. Сам Столярчук у 2025 році розповідав, що до переходу на державну службу мав близько 15 років досвіду викладання, наукової роботи, власного бізнесу та роботи у приватному секторі.

У березні 2021 року Столярчук перейшов на державну службу. Він став завідувачем сектору з питань цифрової трансформації у структурі Львівської обласної державної адміністрації. У грудні того самого року очолив управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА та надалі займався цифровими сервісами, кібербезпекою, даними й цифровою взаємодією громад.

У червні 2025 року Столярчук перейшов до Київської ОВА. Розпорядженням від 4 червня його призначили заступником голови адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. На цій посаді він працював із цифровою інфраструктурою громад, кіберзахистом, електронними сервісами та проєктами автоматизації.

Одним із напрямів його роботи на Київщині стала цифровізація громад. Столярчук публічно говорив про необхідність забезпечити громадам базову цифрову інфраструктуру, зокрема інтернет, сайти, системи електронного документообігу та кіберзахист. У 2026 році він також брав участь у проєктах цифровізації містобудування, зокрема обговоренні використання супутникових даних для виявлення самовільного будівництва.

У вересні 2026 року Столярчук став позаштатним радником міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталія Безгіна. За інформацією «Главкома», він був одним із трьох радників міністра. Уже 30 вересня уряд призначив Столярчука заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Цікаві факти

Поза державною службою Столярчук має тривалий досвід у бізнесі. У відкритих деклараційних даних фігурує його робота директором приватного підприємства «Артмаксс», а також частина кар’єри у «Львівводбуді». У декларації за 2024 рік він також зазначив 3830 акцій «Львівводбуду».

Окреме місце у біографії Столярчука займає більярд. За даними Федерації спортивного більярду України, у квітні 2025 року він виграв чемпіонат України серед чоловіків у дисципліні «Пул-10». Друге місце посів львів’янин Юрій Семко. Раніше Столярчук також фігурував у змаганнях із пулу, де виступав за Львів.

Столярчук отримував відзнаки за роботу у державному секторі. Київська ОВА вказує серед них медаль Міністерства оборони «За сприяння Збройним Силам України» 2022 року, подяку Львівської ОВА 2023 року та подяку Львівської обласної ради 2024 року.

Його декларація за 2024 рік містить інформацію про дві квартири у Львові площею по 46,4 кв. м. Одна з них перебуває в його одноосібній власності, друга — у спільній сумісній власності. У документі також зазначені акції «Львівводбуду» та фінансові рахунки в українських банках.

До переходу в уряд Столярчук залишався пов’язаним із професійною спільнотою цифрових управлінців. У 2025 році його включили до Advisory Board CDTO Campus — освітньої платформи для розвитку цифрових лідерів державного сектору. Серед інших учасників ради були представники Мінцифри, Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ та інших державних і громадських структур.

Особисте життя Столярчук публічно висвітлює мало. У декларації за 2024 рік він не зазначив членів сім’ї, які підлягали б декларуванню. Даних про дружину, дітей або інші подробиці приватного життя у достатньо надійних відкритих джерелах немає, тому такі відомості не варто приписувати йому на підставі даних про інших людей із таким самим прізвищем.

Відповіді на питання про Максима Столярчука

Хто такий Максим Столярчук?

Максим Столярчук — державний службовець, який спеціалізується на цифровій трансформації. До вересня 2026 року він працював заступником голови Київської ОВА з питань цифровізації. 30 вересня 2026 року його призначили заступником міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

Скільки років Максиму Столярчуку?

Столярчук народився 17 грудня 1982 року у Львові. Станом на 30 вересня 2026 року йому 43 роки. 44 роки виповниться у грудні 2026 року.

Де працював Максим Столярчук до призначення в уряд?

До переходу в центральну владу він був заступником голови Київської ОВА з питань цифрового розвитку. Перед цим Столярчук очолював управління цифрового розвитку Львівської ОДА. Його кар’єра також включала роботу у «Львівводбуді», приватному секторі та університетах.

За що відповідатиме Максим Столярчук у міністерстві?

Після призначення 30 вересня 2026 року його напрямом визначено цифровий розвиток, цифрові трансформації та цифровізацію. Це відповідає його попередній роботі у Львівській та Київській областях. Раніше він займався цифровими сервісами, кібербезпекою, даними та технологічними рішеннями для громад.

Чим відомий Максим Столярчук поза державною службою?

Столярчук має досвід викладання економіки та роботи у приватному секторі. Окреме місце у його біографії займає спортивний більярд: у 2025 році він виграв чемпіонат України з пулу-10 серед чоловіків. Таким чином, його публічна діяльність пов’язана не лише з держуправлінням і цифровізацією, а й зі спортом.