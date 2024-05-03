Максим Шкіль: у підрядника “Великого будівництва” проблеми з поліцією, – ЗМІ
2024-03-05    226

Максим Шкіль: у підрядника “Великого будівництва” проблеми з поліцією, – ЗМІ

У одного з найбільших підрядників “Великого будівництва” — ТОВ “Група компаній Автострада” — виникли проблеми з Національною поліцією. І нещодавній скандал у ресторані Goodwine за участю власника “Автостради” Максима Шкіля та київського поліцейського Віталія Манасяна тут ні до чого. Як пише видання Телеграф, поліція запідозрила компанію Максима Шкіля “Автострада” в заволодінні коштами держбюджету.

Також видання повідомляє наступне:

“Наприкінці квітня Індустріальний районний суд м. Дніпро дозволив слідчим оглянути декілька земельних ділянок в регіоні. Та відібрати на них зразки піску, який йде на будівництво магістрального водогону “Хортиця (ДВС2) — Томаківка — Марганець”.

Нащо слідчим лізти в пісок? Поліція проводить розслідування. Стаття, по якій відкрито справу, звучить страшно. Мова про “привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану”.

Будівництво водогону — один з трьох найдорожчих проєктів Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури з початку великої війни. Контракт на водогін “Хортиця (ДВС2) — Томаківка — Марганець” вартістю 5,3 млрд грн був підписаний її “дочкою” — Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області — з ТОВ “Група компаній Автострада” 19 липня минулого року. В цей же день Служба підписала ще два контракти. Один — на будівництво водогону “р. Інгулець – Південне водосховище” для забезпечення водою м. Кривий Ріг. Його вартість склала 5,32 млрд грн, а виконавцем було визначено одеське ТОВ “Автомагістраль-Південь” Олександра Бойка. Другий – на будівництво водогону Марганець – Нікополь – Покров. Цей контракт на суму 1,999 млрд грн був підписаний зі ще одними одеситами — ТОВ “Ростдорстрой” Євгена Коновалова та Юрія Шумахера.

Роботи по трьох водогонах мають бути зроблені до 2025 року. Проєкти встигли подорожчати. Наприкінці квітня 2024 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області підписала додатковий контракт по водогону “р. Інгулець – Південне водосховище” з ТОВ “Автомагістраль-Південь” на суму 2,358 млрд грн і з ТОВ “Група компаній Автострада” — на 2,078 млрд грн. Згідно з ними, роботи мають бути завершені вже до 2026 року.

Всі вони є частиною урядового проєкту ліквідації наслідків знищення дамби Каховської ГЕС 6 червня минулого року. Роботи були терміновими, то ж тендери в Prozorro на них не проводили. Чиновники лише прозвітували, що “Автомагістраль-Південь”, “Група компаній Автострада” та ТОВ “Ростдорстрой” надали “найбільш економічно вигідні пропозиції”.

І от наприкінці минулого року до проєкту “Автостради” дісталась поліція. Слідчі стверджують, що посадові особи Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області змовились з керівниками ТОВ “Група Компаній “Автострада” та заволоділи бюджетними грошима. Грубо кажучи, поліцейські стверджують, що простежили, звідки на будівництво водогону “Автострадою” везуть пісок. Як виявилось — з Новопавлівського гранітного кар`єру (ним володіє сім’я Ченських з Дніпропетровської області).

Саме в піску поліція знайшла зловживання. “Встановлено, що ціна придбання піску у ПрАТ “Новопавлівський гранітний кар`єр” складає від 68 грн до 115 грн за тонну. Згідно з протоколом узгодження цін до договору на будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2) — Томаківка — Марганець, … встановлено, що ціна … становить 350,29 грн за м3″, — вказали в Національній поліції. В одному “кубі” — приблизно 1,4 тонни піску. І 150—200 гривень на тонні не виглядають чимось надвеликим, адже пісок треба принаймні довезти до місця. “Бізнес-Телеграф” попросив “Автостраду” прокоментувати звинувачення. Відповіді поки немає.

Дрібниця, але з урахуванням того, що на будівництво водогону йдуть тисячі тонн піску, мова може йти про мільйони гривень. До того ж пісок не є основною складовою вартості проєкту, то ж цілком можливо, що слідчі можуть накопати ще якість цікаві подробиці особливостей ціноутворення по цьому та інших водогінних проєктах. Проте Шкіль — відома людина. Як стверджувала “Українська правда” до 2022 року, за часів Януковича він був куратором “Молодих регіонів” західного напрямку. За часів Петра Порошенка вважався близьким до тодішнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. А зараз, можливо, тісно спілкується з керівництвом Офісу президента. То ж більш вірогідно, що діло буде закрите за відсутністю складу злочину”.

Автострада, Велике будівництво, Максим Шкіль
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