Максим Кріппа володіє казино з російським шлейфом GGBet, – ЗМІ
2024-14-06    232

Максим Кріппа володіє казино з російським шлейфом GGBet, – ЗМІ

Казино та букмекер GGBet, який отримав ліцензію і належить українському бізнесменові якого звуть Максим Кріппа, має тісні зв’язки з Росією.

Як пише видання ОРД, GGBet – продукт новий лише для українського ринку. На ринок Росії він зайшов ще в 2011 році як букмекерський підрозділ казино «Вулк@н» (запам’ятайте цю назву). Спочатку сайтом ggbet.ru керувало спеціально створене ТОВ «Бет.ру», однак пізніше бренд став позиціонувати себе як міжнародний. Торгова марка GGBet належить кіпрській компанії Brivio Ltd, яка також керує сайтом… казино «Вулк@н Вегас» під торговою маркою «Вулкан». До речі, вона є власністю російського мільярдера Олега Бойка.

Кріппа Максим Володимирович має до цього беспосереднє відношення, пише видання і наводить докази:

  • Директор Brivio Ltd — Федір Федоров. Він також є бенефіціаром української компанії ТОВ «Новолоджик», директором якої з 2010 по 2015 рік був Кріппа.
  • GGBet виступає генеральним спонсором кіберспортивної команди NAVI, яку у 2022 році купив Максим Кріппа.
  • Федоров є директором One World Secretarial. Ця компанія одночасно є секретарем у кіпрського «підрозділу» NAVI, ТОВ «Бет.ру» і кіберспортивного транслятора Maincast, що належить безпосередньо Кріппе.

У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти ТОВ «Бет.ру» та кіпрської Bevita Holding Limited, яка виступає оператором GGBet. У документі також наведено офіційний домен опальної компанії: ggbet.ru. Однак це не завадило КРАЇЛ за п’ять місяців видати ліцензію ТОВ «ГГБЕТ» із сайтом ggbet.ua. Мабуть, у штаті Комісії не знайшлося нікого, хто побачив би зв’язок між «українським» і російським казино з однаковими назвами.

GGBet – не єдиний проект Максима Кріппи з російським шлейфом. Йому також належало ліцензоване в Україні казино «Вулк@н» (на місцевому ринку — Vulcan), брендом якого, як ми пам’ятаємо, володіє російський олігарх Бойко.

В Україні «Vulcan» працював через ТОВ «Конкуєрор», зареєстровану на офшорну компанію «Дарлокс Лімітед». До 2021 року її засновником був Федоров (так, той самий). І ще один цікавий збіг. Власником української торгової марки «Вулк@н» є кіпрська «Дареос ЛТД», а російською — «Дареос Холдинг ЛТД». У компаній — одна і та ж адреса і структура управління. Тобто бенефіціари російського та українського казино – один і ті ж люди.

Максим Кріппа має до всього цього пряме відношення, зазначає видання і також наводить докази. Слід звернути увагу на компанію EvoPlay, пишет ОРД. EvoPlay — один із найбільших виробників азартних ігор з офісами в Україні, Чехії та на Кіпрі. Зокрема, клієнтом компанії є російський «Вулк@н». За версією СБУ та за даними учасників ринку, реальним власником EvoPlay є Максим Кріппа. Це також опосередковано підтверджує сервіс GetContact, де бізнесмен фігурує як «Максим Кріппа EvoPlay».

А тепер найцікавіше. У 2015 році EvoPlay подала скаргу проти росіянини Тимура Зінгашина за використання ним домену «Вулк@н» у РФ. У документах заявник зазначає, що отримав право на використання ТМ від російської компанії Ritzio International Group. Українська «IT-компанія» вже під час війни не просто береться розвивати російський бізнес, а й захищає його у суді.

У квітні 2024 року ТОВ «Конкуєрор» подало заяву про відкликання ліцензії. Як розповіли нам учасники ринку, над «Vulcan’ом» згущалися хмари — і Кріппа Максим вирішив піти з ринку до того, як його дітище потрапить під санкції. Що це дало Максиму Кріппі? Можливість спокійно «доїти» відразу два ринки: поки «Вулк@н» продовжує працювати в Росії, в Україні його місце зайняв псевдоукраїнський проект Максима Кріппи GGBet. І його проросійський шлейф поки нікого не турбує, пише ОРД.

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