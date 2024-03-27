Максим Кріппа, власник нелегального біснесу, скуповує нерухомість та мріє про політику, – ЗМІ
2024-27-03    218

Максим Кріппа, власник нелегального біснесу, скуповує нерухомість та мріє про політику, – ЗМІ

Максим Кріппа, український бізнесмен, скуповує майно в Україні та за кордоном, активи ЗМІ та нібито приховує інформацію про свої зв’язки з російськими бізнесменами. Як пише видання 368.media з посиланням на проект розслідувань blackboxosint.com, Максим Кріппа нибіто придбав віллу в російського олігарха у Чехії.

368.media пише, що нібито бізнес Максима Кріппи нелегальний: “Сайти «Вулк@ну» та GGBet працювали в Україні та Росії нелегально усі останні роки”. Видання стверджує, що нібито букмекер GGBet успішно заробляв і продовжує заробляти на українських гравцях на низці своїх не ліцензованих в Україні сайтах.

“Максим Кріппа сьогодні як і всі останні роки заробляє на нелегальних азартних іграх, не сплачуючи податків до бюджету України”, – зазначає видання і додає.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, яка свого часу не бачила російського походження букмекера 1xBet, сьогодні не бачить цього ж із «Вулк@ном” та GGBet, стверджує 368.media. .

Також 368.media наводить список, чим іще нібито володіє Максим Кріппа:

1. До готелю «Дніпро» за понад 1,1 млрд гривень Макс Кріппа у лютому 2023 року викупив у НБУ за 33 млн гривень готельно-ресторанний комплекс «Княжий двір» у Княжичах. Єдиним учасником аукціону та, відповідно, його переможцем стало ТОВ «Мідал», на 99,99% власником якого є Максим Кріппа. За оцінкою видання «Главком», купленого Максимом Кріппою через Тетяну Снопко, ціна у 827 тис. доларів за таке майно — набагато нижча за ринкову.

2. У січні 2023 року ТОВ «Мідал» Максима Кріппи за 311 млн гривень придбало у націоналізованого раніше «Промінвестбанку» елітний маєток у селищах Козин та Конча-Заспа під Києвом.

3. У квітні 2022 року Максим Кріппа придбав чеську компанію Arponi Solution, яку перейменував на GSC Game World Czech (GSC Game World є розробником відомої комп’ютерної гри STALKER) та з 7 квітня цього року став її офіційним кінцевим бенефіціаром. 14 квітня 2022 року в Чехії з’являється свій підрозділ кіберспортивного клубу NAVI: Максим Кріппа (ще не володіючи NAVI офіційно) викупив чеську компанію Venroha Project і перейменував її в Natus Vincere CZ.

4. Найбільш примітною угодою Максима Кріппи в Чехії стала купівля вілли в елітному празькому районі Троя за адресою K Bohnicím 776/1A 171 00 Praha-Troja у російського бізнесмена Мігрідата Пірназара, колишнього голови ради директорів петербурзького підприємства  «Невський завод ”Електрощит». Як пише чеське видання CT24, сім’я Пірназара продала свою частину в компанії, на яку зареєстровано будинок, новими власниками стали українці Максим Хайтулов та Максим Кріппа. “Ціна угоди не вказується, але в будь-якому випадку в розпал війни росії проти України купівлі нерухомості та бізнесу у росіян виглядають більш ніж промовисто”, – додає видання.

5. Також видання стверджує, що Максим Кріппа скуповує ЗМІ в Україні з метою впливу на український політикум. Цитата: “Враховуючи, що Максим Кріппа у 2015 році вже намагався, хоч і безуспішно, стати депутатом Київської міської ради від партії «Об’єднання ”Самопоміч», а до цього був помічником народних депутатів Верховної Ради 6 скликання від партії ”Батьківщина” Руслана Лук’янчука та Валерія Бабенко, версія із наміром зайнятися політичною діяльністю може бути цілком реальною. Не безглуздою виглядає і та версія, що ЗМІ для Кріппи — можливість відбілити свою репутацію, і з іншого боку, мати майданчики для просування своїх проектів. Що, власне, вже відбувається. Наприклад, на сайті delo.ua сьогодні можна знайти багато публікацій про благодійну діяльність Максима Кріппи та його фонду ”МК Foundation”. Окрім того, как пише 368.media, “враховуючи міцні зв’язки та багату історію відносин Максима Кріппи та Максима Полякова з російським бізнесом, не можна виключати й того, що за покупкою українських ЗМІ під час війни можуть стояти й російські інтереси”.

Також видання публікує схеми бізнес-стосунків Максима Кріппи:

Висновок

“Запитати про все це самого Максима Кріппи виявилося складним завданням, оскільки в Україні він, зважаючи на все, практично не буває. Деякі ЗМІ вказували, що він живе в Лос-Анджелесі, однак у реєстраційних даних його компаній його адресою вказано Дубаї, де він володіє квартирою №4803 у найвищому хмарочосі світу Бурж-Халіфа”, – зазначає 368.media.

Максим Кріппа, Максим Поляков
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