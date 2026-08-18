Максим Фещук: біографія та цікаві факти про футболіста
2026-18-08    149

Максим Фещук: біографія та цікаві факти про футболіста

Максим Ігорович Фещук — український футболіст, який виступав на позиції нападника, а після завершення професійної кар’єри розпочав тренерську діяльність. Найбільшу популярність він здобув завдяки виступам за львівські «Карпати» та сімферопольську «Таврію». У складі молодіжної збірної України футболіст став срібним призером чемпіонату Європи 2006 року. Протягом кар’єри Фещук грав не лише в Україні, а й у Казахстані, Молдові та Білорусі. У 2025 році він очолив футбольний клуб «Фенікс-Маріуполь», розпочавши новий етап у професійній діяльності.

Біографія

Максим Фещук народився 25 листопада 1985 року в місті Броди Львівської області. Майбутній футболіст почав займатися спортом у рідному місті, а згодом вступив до Львівського училища фізичної культури, де продовжив футбольну підготовку.

Першими професійними командами нападника стали «Карпати-2», «Галичина-Карпати» та дублюючий склад львівських «Карпат». Саме у Львові він сформувався як гравець і привернув увагу тренерів основної команди.

За головний склад «Карпат» Максим Фещук провів 90 матчів і забив 17 голів. У сезоні 2005/2006 команда стала срібним призером Першої ліги та повернулася до елітного дивізіону українського футболу.

У 2009 році нападник перейшов до сімферопольської «Таврії», підписавши контракт на три роки. Саме цей період став одним із найуспішніших у його кар’єрі. У складі кримського клубу він провів понад 100 матчів у чемпіонаті та відзначився 19 забитими м’ячами.

У сезоні 2009/2010 «Таврія» здобула Кубок України. Цей трофей став одним із головних досягнень футболіста на клубному рівні.

Після завершення контракту із сімферопольською командою Фещук продовжив кар’єру в інших клубах. Він виступав за ужгородську «Говерлу», карагандинський «Шахтар», молдовську «Дачію», казахстанський «Тараз», київський «Арсенал» і білоруський «Вітебськ».

На міжнародному рівні футболіст представляв молодіжну збірну України. У складі команди U-21 він провів 18 матчів і забив 6 голів. У 2006 році збірна дійшла до фіналу чемпіонату Європи, де поступилася Нідерландам.

Після завершення ігрової кар’єри Максим Фещук вирішив зосередитися на тренерській роботі. У 2025 році він очолив клуб «Фенікс-Маріуполь», який виступає в Першій лізі. Також відомо, що він отримав тренерську ліцензію UEFA категорії B.

Цікаві факти

Максим Фещук є одним із небагатьох українських футболістів, які протягом кар’єри виступали одразу в чотирьох чемпіонатах: українському, казахстанському, молдовському та білоруському.

Любов до футболу майбутньому нападнику прищепив батько. Саме сім’я стала одним із головних чинників, які вплинули на вибір професії.

Фещук належить до покоління українських футболістів, які стали учасниками одного з найуспішніших виступів молодіжної збірної на чемпіонатах Європи. Срібні медалі турніру 2006 року залишаються одним із найкращих результатів команди U-21.

Зріст футболіста становить 183 сантиметри, а вага під час професійної кар’єри коливалася в межах 74–78 кілограмів. Основною позицією Максима Фещука був центральний нападник, хоча за необхідності він міг діяти й на флангах атаки.

Інформація про особисте життя, дружину та дітей футболіста практично відсутня у відкритих джерелах. Сам спортсмен нечасто коментував приватні питання в інтерв’ю.

Відповіді на питання про Максима Фещука

Скільки років Максиму Фещуку?

Максим Фещук народився 25 листопада 1985 року. У 2026 році йому виповнюється 40 років. Більшу частину життя він присвятив професійному футболу.

За які клуби виступав Максим Фещук?

Футболіст грав за «Карпати», «Таврію», «Говерлу», «Арсенал-Київ», «Шахтар» із Караганди, «Дачію», «Тараз» і «Вітебськ». Найбільшу кількість матчів він провів у складі «Таврії». Саме із сімферопольським клубом пов’язані його головні досягнення.

Які титули здобув Максим Фещук?

У складі «Таврії» нападник став володарем Кубка України 2009/2010. Також він є срібним призером молодіжного чемпіонату Європи 2006 року. Крім того, футболіст виборював срібні медалі в чемпіонатах України та Молдови.

Чим займається Максим Фещук після завершення кар’єри футболіста?

Після завершення виступів він перейшов на тренерську роботу. У 2025 році Фещук очолив «Фенікс-Маріуполь». Він має тренерську ліцензію UEFA B.

Який зріст у Максима Фещука?

Зріст колишнього нападника становить 183 сантиметри. Під час кар’єри його вага становила від 74 до 78 кілограмів. Такі фізичні характеристики дозволяли йому ефективно діяти на позиції центрального форварда.

Карпати, Максим Фещук, Максим Фещук вік, Таврія, футбол
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