Максим Цуцкірідзе: біографія та цікаві факти про правоохоронця
2026-16-07    150

Максим Цуцкірідзе: біографія та цікаві факти про правоохоронця

Максим Цуцкірідзе — український правоохоронець, який багато років працює у системі органів внутрішніх справ та Національної поліції. Найбільшу популярність він здобув як керівник кримінального блоку поліції та перший заступник голови Національної поліції. У липні 2026 року низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що саме його розглядають як основного кандидата на посаду голови Національної поліції. Багаторічний досвід розслідування особливо тяжких злочинів і керівництва кримінальною поліцією зробив Цуцкірідзе однією з найбільш відомих фігур у правоохоронній системі. Попри публічність посади, інформації про його приватне життя у відкритих джерелах небагато.

Біографія

Максим Цуцкірідзе народився у Грузії. Після переїзду до України пов’язав свою професійну діяльність із правоохоронними органами.

Кар’єру розпочав у підрозділах кримінального розшуку Міністерства внутрішніх справ. Протягом багатьох років працював у напрямку боротьби з тяжкими та особливо тяжкими злочинами, обіймаючи різні оперативні й керівні посади.

Після створення Національної поліції продовжив службу в оновленій структурі. Він очолював Департамент карного розшуку Національної поліції, який відповідає за розкриття тяжких злочинів, розшук небезпечних злочинців, боротьбу з організованою злочинністю та координацію оперативної роботи регіональних підрозділів.

У вересні 2019 року Кабінет Міністрів призначив Максима Цуцкірідзе заступником голови Національної поліції. Пізніше він став першим заступником голови Нацполіції, координуючи діяльність кримінального блоку.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Цуцкірідзе брав участь в організації роботи поліції в умовах воєнного стану. До сфери його відповідальності входили документування воєнних злочинів, координація кримінальної поліції, розслідування тяжких злочинів та взаємодія з міжнародними правоохоронними органами.

У липні 2026 року українські медіа з посиланням на джерела повідомили, що саме Максим Цуцкірідзе є одним із головних кандидатів на посаду голови Національної поліції після кадрових змін у системі Міністерства внутрішніх справ. На момент появи цієї інформації офіційного рішення про призначення ще не було оприлюднено.

Цікаві факти

Максим Цуцкірідзе вважається одним із найдосвідченіших керівників кримінального блоку Національної поліції. Значна частина його професійної діяльності пов’язана саме з оперативною роботою, а не адміністративними посадами.

За роки служби він неодноразово представляв Національну поліцію під час міжнародних зустрічей із партнерами з Європолу, Інтерполу та правоохоронних органів інших держав щодо боротьби з транснаціональною злочинністю.

Після 2022 року Цуцкірідзе регулярно коментував розслідування воєнних злочинів, колабораційної діяльності, диверсій та інших кримінальних правопорушень, пов’язаних із війною.

У відкритих джерелах практично відсутня інформація про його сім’ю, дружину, дітей чи захоплення. Сам правоохоронець не веде активної публічної діяльності поза професійною сферою та рідко дає інтерв’ю, присвячені особистому життю.

Гучних корупційних кримінальних проваджень, у яких Максим Цуцкірідзе мав би статус підозрюваного чи обвинуваченого, у відкритих офіційних джерелах немає. Водночас його діяльність регулярно перебуває у полі уваги медіа через участь у резонансних кримінальних розслідуваннях.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Максим Цуцкірідзе?

Максим Цуцкірідзе — український правоохоронець, перший заступник голови Національної поліції. Більшу частину кар’єри він працював у підрозділах кримінального розшуку та кримінальної поліції. Вважається одним із керівників оперативного напряму Нацполіції.

Яку посаду займає Максим Цуцкірідзе?

На момент появи останніх повідомлень він є першим заступником голови Національної поліції. За інформацією ЗМІ, його кандидатуру розглядають на посаду керівника Нацполіції. Офіційного підтвердження призначення на момент публікації не було.

Чим відомий Максим Цуцкірідзе?

Насамперед він відомий багаторічною роботою у сфері кримінального розшуку. Він координував діяльність підрозділів, що займаються розкриттям тяжких злочинів, міжнародним розшуком та боротьбою з організованою злочинністю. Також брав участь у координації документування воєнних злочинів.

Що відомо про сім’ю Максима Цуцкірідзе?

У відкритих офіційних джерелах інформація про його родину практично відсутня. Дані про дружину чи дітей публічно не розкриваються. Сам правоохоронець не афішує особисте життя.

Чи має Максим Цуцкірідзе сторінки у соціальних мережах?

Публічно підтверджених офіційних акаунтів, які активно використовуються для комунікації з громадськістю, у відкритих джерелах немає. Здебільшого його коментарі поширюються через офіційні повідомлення Національної поліції або під час брифінгів.

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