Маковія 2026 в Пирогово та вогняне шоу на ВДНГ: афіша вихідних у Києві

У Києві найближчими вихідними відбудеться серія культурних, освітніх та розважальних заходів, присвячених святу Маковія, літньому відпочинку та сімейному дозвіллю. У різних районах столиці відвідувачам запропонують тематичні фестивалі, творчі майстер-класи, заняття з йоги, медитації, художні практики та відкриті події для дітей і дорослих.

Однією з головних локацій стане Національний музей народної архітектури та побуту України в Пирогово. Тут до свята Маковія відвідувачі зможуть долучитися до традиційних українських обрядів, створити святковий маковійчик із польових квітів і запашних трав, а також взяти участь у приготуванні шуликів — традиційної страви, яку готують до Медового Спаса. Організатори також анонсували тематичні екскурсії, народні співи та демонстрацію ремесел.

На території ВДНГ центральною подією вихідних стане вогняне шоу «Полум’я волі». Програму готують артисти театру вогню, які поєднають піротехнічні ефекти, хореографію та музичний супровід. Крім вечірнього шоу, комплекс продовжить проводити сезонні активності просто неба, орієнтовані на сімейний відпочинок та молодіжну аудиторію.

Для прихильників більш спокійного дозвілля у столиці підготували відкриті заняття з йоги та медитації, які проходитимуть у паркових зонах і культурних просторах. Організатори зазначають, що до участі можуть долучитися як досвідчені практики, так і новачки. Частина заходів передбачає попередню реєстрацію через організаторів.

Окремий напрямок програми складають творчі майстер-класи. Учасникам запропонують заняття з гончарства, живопису, декоративно-ужиткового мистецтва та інших ремесел. Крім цього, у столиці працюватимуть відкриті читацькі простори, де можна буде відпочити з книжкою просто неба або взяти участь у літературних зустрічах і дискусіях.

Організатори більшості подій рекомендують заздалегідь уточнювати час проведення заходів, оскільки окремі активності можуть коригуватися залежно від погодних умов та безпекової ситуації. Частина заходів проводиться безкоштовно, тоді як для окремих фестивалів і майстер-класів передбачено придбання квитків або попередній запис.

Свято Маковія, або Медовий Спас, традиційно відзначають напередодні початку Успенського посту. Цього дня віряни освячують у храмах мед нового збору, букети з польових квітів і лікарських трав, які називають маковійчиками. В українській культурній традиції свято поєднує церковні та народні звичаї, а тематичні заходи регулярно проводять музеї, культурні центри й етнографічні комплекси.

У літній сезон Київ традиційно розширює програму відкритих культурних подій. Парки, музеї та громадські простори дедалі частіше використовуються як майданчики для фестивалів, концертів, спортивних занять і творчих воркшопів. Такий формат дозволяє організовувати дозвілля для різних вікових груп і підтримувати роботу культурних установ навіть під час літнього сезону.

ВДНГ розташований за адресою проспект Академіка Глушкова, 1 — найзручніше дістатися метро до станції «Виставковий центр», звідки до центрального входу кілька хвилин пішки. Національний музей народної архітектури та побуту України в Пирогові знаходиться за адресою вул. Академіка Тронька, 1; найзручніше їхати від станції метро «Теремки» автобусом №38 до зупинки «Музей народної архітектури та побуту» або автомобілем. Між ВДНГ і Пироговом відстань становить близько 5 км, дорога займає приблизно 10–15 хвилин.