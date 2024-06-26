Майже 80% українців не довіряють владі
2024-26-06    418

Майже 80% українців не довіряють владі

Більшість опитаних українців (78,5%) заявили про недовіру всьому державному апарату, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Уряду не довіряють 73%, Верховній Раді – 76%, політичним партіям – 77,5%, судовій системі – 73%, прокуратурі – 64%.

Антикорупційним структурам, створеним із подачі Заходу, суспільство також не довіряє: САП – 63%, НАБУ – 62%, НАЗК – 62%.

ЗМІ не довіряє половина опитаних.

Найбільше довіра – у ЗСУ (90%).

Зеленському довіряють 54%, хоча ще у січні було 69%. Його заступникові Єрмаку 64% не довіряє.

“Ще один дуже поганий тренд. Це падіння довіри до всіх інституцій. І державних та недержавних. Сильне падіння з березня 2024-го”, – коментує нардеп Железняк.

рівень довіри, соціологічне опитування
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