Майя Коноваленко — українська еротична модель та акторка, відома у світі під творчим псевдонімом Ненсі Ейс (Nancy Ace). Вона здобула популярність завдяки роботі в міжнародній індустрії для дорослих та співпраці з провідними студіями Європи і США. За роки кар’єри Майя Коноваленко стала однією з найвідоміших українок у цій сфері. Її фотографії неодноразово прикрашали обкладинки спеціалізованих видань, а роботи отримували номінації на престижні профільні премії. Попри популярність за кордоном, особисте життя Майї Коноваленко залишається закритим для широкої аудиторії.

Біографія

Майя Коноваленко народилася 17 листопада 1994 року в Києві. З дитинства вона проживала в Україні та здобула середню освіту у столиці. Про її сім’ю та ранні роки життя відомо небагато, оскільки сама модель рідко коментує особисті теми.

До початку кар’єри в модельному бізнесі Майя працювала на різних роботах. У відкритих джерелах зазначається, що вона встигла попрацювати продавчинею, нянею та навіть кондуктором автобуса. Саме цей період вона пізніше називала важливим життєвим досвідом, який допоміг їй стати самостійною.

У 18 років Майя Коноваленко вперше взяла участь у фотозйомці в жанрі ню. Професійну кар’єру під псевдонімом Nancy Ace вона розпочала у 2014 році. Першими роботами стали сольні фотосесії та відеозйомки для популярного сайту Nubiles.

Згодом Ненсі Ейс почала співпрацювати з відомими міжнародними студіями, серед яких Vixen, Babes, DDF Network, MET-Art, Evil Angel, Porndoe Premium та інші. Завдяки популярності її роботи стали регулярно потрапляти до рейтингів найпопулярніших моделей галузі.

У 2018 році кар’єра Майї Коноваленко отримала новий поштовх. Вона з’явилася на обкладинці американського журналу Hustler, а пізніше стала моделлю місяця цього видання. У наступні роки акторка отримала низку міжнародних номінацій за свою роботу.

Станом на 2024 рік Майя Коноваленко знялася більш ніж у 350 фільмах і сценах для дорослих. Також вона володіє українською, англійською та російською мовами, що допомагає їй працювати на міжнародному ринку.

Цікаві факти

Фейк про участь у президентських виборах

У 2024 році в мережі поширилося відео, в якому Майя Коноваленко, відома під псевдонімом Ненсі Ейс (Nancy Ace), нібито заявляла про намір балотуватися на пост президента України та стати першою жінкою-президентом країни. Однак згодом фактчекери спростували цю інформацію.

За даними проєкту StopFake, ролик був створений за допомогою технологій штучного інтелекту та не мав жодного стосунку до реальних заяв моделі. Журналісти встановили, що відео було змонтоване на основі старого інтерв’ю Майї Коноваленко для YouTube-каналу Rocco’s World, записаного ще у 2020 році за участю італійського актора Рокко Сіффреді.

В оригінальній трансляції Ненсі Ейс відповідала на запитання про ставлення до індустрії для дорослих в Україні та не робила жодних заяв щодо політичної кар’єри чи участі у виборах. Фахівці також звернули увагу на невідповідність рухів губ акторки в оригінальному відео та змонтованому ролику, що стало одним із доказів використання нейромереж для створення фейку.

Історія набула широкого розголосу в українському сегменті інтернету та стала одним із прикладів використання технології дипфейків для поширення неправдивої інформації про відомих людей.

Працювала кондуктором автобуса

До популярності Майя Коноваленко мала звичайні професії. Вона працювала продавчинею, нянею та кондуктором громадського транспорту, перш ніж повністю присвятити себе модельній кар’єрі.

Знімається лише з чоловіком

Однією з особливостей кар’єри Ненсі Ейс є те, що в сценах традиційного сексу вона працює лише зі своїм чоловіком, який виступає під псевдонімом Мартін Стайн. Цей факт неодноразово привертав увагу шанувальників та журналістів.

Потрапила на обкладинку Hustler

У 2018 році Майя Коноваленко стала обличчям одного зі спецвипусків американського журналу Hustler. Для моделі це стало одним із найважливіших досягнень у кар’єрі.

Входить до числа найвідоміших українок у галузі

За роки роботи Ненсі Ейс стала однією з найбільш упізнаваних українських моделей у міжнародній індустрії для дорослих. Її роботи регулярно потрапляють до тематичних рейтингів та номінацій.

Отримувала міжнародні номінації

Кар’єра Майї Коноваленко відзначена номінаціями AVN Awards, XBIZ Awards, Pornhub Awards та інших профільних премій. У 2026 році вона також отримала перемогу в одній із категорій AVN Awards.

Відповіді на питання про персону

Хто така Майя Коноваленко?

Майя Коноваленко — українська модель та акторка, яка працює під псевдонімом Ненсі Ейс (Nancy Ace). Вона народилася в Києві та здобула міжнародну популярність завдяки роботі в індустрії для дорослих. Сьогодні її вважають однією з найвідоміших українок у цій сфері.

Скільки років Майї Коноваленко?

Майя Коноваленко народилася 17 листопада 1994 року. Станом на 2026 рік їй виповнився 31 рік. Свою професійну кар’єру вона розпочала у двадцятирічному віці.

Чому Майя Коноваленко відома як Ненсі Ейс?

Ненсі Ейс — це творчий псевдонім Майї Коноваленко, під яким вона працює на міжнародному ринку. Саме це ім’я використовується у фільмах, фотосесіях та професійних каталогах. Більшість шанувальників знають її саме як Nancy Ace.

Чи одружена Майя Коноваленко?

У відкритих джерелах повідомляється, що чоловік Майї також працює в індустрії для дорослих під псевдонімом Мартін Стайн. Саме з ним вона бере участь у більшості сцен традиційного сексу. Подружжя не розголошує подробиці свого особистого життя.

Де зараз Майя Коноваленко?

Майя Коноваленко продовжує працювати як модель та акторка на міжнародному ринку. Вона бере участь у нових проєктах, фотосесіях та співпрацює з провідними студіями галузі. Її професійна діяльність залишається активною й сьогодні.