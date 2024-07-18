Майно ухилянта можуть арештувати, навіть якщо воно оформлене на дружину
2024-18-07    229

Майно ухилянта можуть арештувати, навіть якщо воно оформлене на дружину

Майно оштрафованого військовозобов’язаного можуть заарештувати навіть якщо воно оформлене на дружину. Про це заявив голова адвокатського об’єднання “Кравець і партнери” Ростислав Кравець.

За законодавством, якщо неоплачені штрафи перевищують 160 тисяч гривень, виконавча служба може стягнути нерухомість боржника – у тому числі ту, що оформлена на дружину. Але тільки у випадку, якщо це житло (як і інше майно) було придбано після одруження.

“За законом, майно, нажите у шлюбі, належить в рівних частинах подружжю. Тобто виконавча служба може претендувати на 50% вартості квартири боржника, навіть якщо та буде оформлена на дружину. Якщо сума штрафів менша, хоч від 1 гривні, за такому ж принципу можуть накласти стягнення на будь-яке інше майно подружньої пари, наприклад автомобіль», – заявив Кравець.

Щоправда, на практиці процедура такої конфіскації є дуже складною, каже юрист.

За його словами, виконавчій службі доведеться додатково звертатися до суду, потім продавати майно та компенсувати дружині боржника її частину вартості майна.

“Дружина боржника, у свою чергу, може оскаржити вартість, за якою продадуть майно – скажімо, на тій підставі, що вона занижена”, – додав Кравець.

Крім того, є лазівка, яка дозволить уникнути арешту спільно нажитого майна.

Кравець каже, що щоб уникнути стягнення на житло за штрафи, чоловік може подарувати квартиру дружині, оформивши дарчу. Або, скажімо, взагалі продати нерухомість дружині.

Про такий варіант говорить і київський ріелтор та юрист Ірина Луханіна. “Можна оформити договір купівлі продажу з дружиною, або, приміром, з мамою. Щоправда, при цьому потрібно буде сплатити податки – 1% з першої, 7,5% – з другої, 19,5% – з третього продажу, оформленого на вас. нерухомості цього року”, – пояснила вона.

Зазначимо, що ще напередодні набрання чинності новим законом про мобілізацію багато чоловіків кинулися “дарувати” дружинам і мамам квартири та машини, а до нотаріусів і до сервісних центрів МВС вишикувалися величезні черги.

Втім, дарування чи продаж майна дружині чи близьким родичам теж не гарантують на 100%, що ту саму квартиру не конфіскують. Однак для цього держорганам потрібно буде звертатися окремо до суду для скасування дарчого.

“Договори дарування – одні з найлегше оспорюваних у судах. Суд може вирішити, що мало місце умисне переоформлення майна, і “скасувати” дарчу”, – каже Луханіна.

Кравець також підтвердив, що дарчу можна оскаржити у судовому порядку, як і договір купівлі-продажу. “Останній анулюватиме складніше, але це теж можливо. Дружині доведеться довести, що вона витратила на “купівлю” нерухомості саме особисті кошти, а не заощадження, нажиті в шлюбі, а це не завжди легко”, – говорить Кравець.

При цьому, не факт, що, з урахуванням великого потоку, позови до суду про скасування дарчих та договорів купівлі-продажу будуть масовими.

Нагадаємо, за порушення військового обліку в Україні діють підвищені штрафи – від 17 000 до 25 500 гривень. Кількість таких штрафів не обмежена – теоретично, їх можуть виписувати за кожну неявку на порядку денному (які тепер надсилаються поштою) або на неоновлення даних.

Водночас є обмеження щодо строків – штраф можуть виписати лише протягом року після скоєння правопорушення.

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