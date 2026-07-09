Майбутній прем’єр Британії Бернем заявив про незмінну підтримку України
2026-09-07    97

Майбутній прем’єр Британії Бернем заявив про незмінну підтримку України

Фаворит перегонів за лідерство в Лейбористській партії Великої Британії Енді Бернем, якого британські оглядачі називають головним претендентом на посаду наступного прем’єр-міністра після оголошеного відходу Кіра Стармера, публічно підтвердив незмінність підтримки України. У своїй програмній колонці, оприлюдненій 9 липня, політик заявив, що допомога Києву є питанням національної безпеки самої Великої Британії та всього євроатлантичного простору.

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Бернем наголосив, що майбутній курс Лондона щодо України не залежатиме від зміни глави уряду. За його словами, безпека Великої Британії безпосередньо пов’язана з перебігом війни в Україні, тому підтримка української держави залишатиметься одним із ключових напрямів британської зовнішньої політики. Політик підкреслив, що це не є питанням політичного вибору чи тимчасової кон’юнктури, а випливає зі стратегічних інтересів країни.

Заява пролунала на тлі боротьби за керівництво Лейбористської партії, яка розпочалася після того, як 22 червня Кір Стармер повідомив про намір залишити посаду прем’єр-міністра. Бернем вважається найбільш імовірним наступником чинного глави уряду, а його позиція щодо міжнародної політики розглядається як один із головних елементів передвиборчої кампанії.

Окрему увагу кандидат приділив майбутній оборонній стратегії країни. Він підтвердив відданість Великої Британії союзницьким зобов’язанням у межах НАТО, підтримці ядерного стримування та збереженню стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. На його переконання, саме ці три складові залишаються фундаментом британської системи безпеки в умовах зростання міжнародної нестабільності.

Бернем також виступив проти тверджень, що збільшення оборонних витрат неминуче відбувається коштом економічного розвитку. Він заявив, що сучасна державна політика має забезпечувати одночасно зміцнення обороноздатності, розвиток економіки, інвестиції в промисловість та підтримку соціальної сфери. Такий підхід, за його словами, дозволить Великій Британії зберігати міжнародне лідерство без шкоди для внутрішнього розвитку.

Пояснюючи власне ставлення до України, Бернем послався на особистий досвід співпраці з українськими громадами. Під час роботи на посаді мера Манчестера він розвивав партнерські відносини з українськими містами, підтримував прямі контакти з керівництвом Києва та Львова, а також брав участь у реалізації спільних гуманітарних ініціатив. На його думку, саме практична взаємодія між містами допомогла сформувати довгострокові зв’язки між британськими та українськими громадами.

Політик також заявив, що Лейбористська партія вже продемонструвала здатність об’єднувати міжнародних партнерів для підтримки України та має намір продовжувати цю політику в разі формування нового уряду. Такі заяви свідчать про збереження широкого міжпартійного консенсусу у Великій Британії щодо допомоги Україні незалежно від кадрових змін у керівництві країни. Це означає, що британська військова, політична та дипломатична підтримка Києва, ймовірно, залишатиметься одним із ключових елементів європейської безпекової політики.

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