У серпні 2026 року очікуються кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, однак довгострокові прогнози залишаються попередніми та можуть уточнюватися за кілька днів до настання відповідних явищ. За оцінками фахівців із космічної погоди, найближчими тижнями Сонце зберігатиме підвищену активність, що може спричинити магнітні бурі слабкого та помірного рівня.

Згідно з 27-денним прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у першій половині серпня можливі періоди активного геомагнітного поля. Найімовірніше збурення очікуються 1 серпня, 4–7 серпня, 11–12 серпня та 17–20 серпня. В окремі дні прогнозується досягнення рівня G1 за міжнародною шкалою геомагнітних бур, що відповідає незначній бурі.

Наприкінці липня NOAA також повідомила про можливість впливу коронального викиду маси, який здатен спричинити бурю рівня G2 на початку серпня. Остаточна інтенсивність залежатиме від швидкості сонячного вітру, напрямку магнітного поля плазмової хмари та її взаємодії з магнітосферою Землі. Такі параметри можуть змінюватися навіть за кілька годин до прибуття потоку заряджених частинок.

Геомагнітні бурі виникають після спалахів на Сонці або корональних викидів маси, коли потоки плазми досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем. Інтенсивність явищ визначають за шкалою G1–G5. Під час слабких бур можливі незначні порушення роботи супутникових систем і радіозв’язку, тоді як сильніші явища можуть впливати на енергетичну інфраструктуру, навігаційні системи та полярні авіарейси.

Дослідження щодо впливу магнітних бур на здоров’я людей залишаються предметом наукових дискусій. Частина людей повідомляє про головний біль, втому, безсоння або коливання артеріального тиску під час геомагнітних збурень, однак переконливих доказів прямого причинно-наслідкового зв’язку для більшості населення наразі немає. Медики рекомендують людям із серцево-судинними захворюваннями контролювати самопочуття та дотримуватися призначеного лікування незалежно від прогнозів космічної погоди.

Фахівці наголошують, що довгострокові календарі магнітних бур є орієнтовними. Найбільш точні прогнози формуються за 24–72 години до події, коли супутники фіксують параметри сонячного вітру та корональних викидів. Саме тому прогноз на серпень може коригуватися залежно від нових спостережень за активністю Сонця.

Поточний сонячний цикл наблизився до фази підвищеної активності, що збільшує ймовірність регулярних геомагнітних збурень упродовж року. Для моніторингу космічної погоди міжнародні служби використовують дані супутників та наземних обсерваторій, а NOAA регулярно публікує короткострокові й середньострокові прогнози для операторів енергосистем, авіакомпаній, космічної галузі та широкої громадськості. Саме ці моделі є основою для оцінки можливих ризиків під час періодів підвищеної сонячної активності.