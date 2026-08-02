Магнітні бурі у серпні 2026: коли очікуються найсильніші збурення
2026-02-08    112

Магнітні бурі у серпні 2026: коли очікуються найсильніші збурення

У серпні 2026 року очікуються кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, однак довгострокові прогнози залишаються попередніми та можуть уточнюватися за кілька днів до настання відповідних явищ. За оцінками фахівців із космічної погоди, найближчими тижнями Сонце зберігатиме підвищену активність, що може спричинити магнітні бурі слабкого та помірного рівня.

Згідно з 27-денним прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у першій половині серпня можливі періоди активного геомагнітного поля. Найімовірніше збурення очікуються 1 серпня, 4–7 серпня, 11–12 серпня та 17–20 серпня. В окремі дні прогнозується досягнення рівня G1 за міжнародною шкалою геомагнітних бур, що відповідає незначній бурі.

Наприкінці липня NOAA також повідомила про можливість впливу коронального викиду маси, який здатен спричинити бурю рівня G2 на початку серпня. Остаточна інтенсивність залежатиме від швидкості сонячного вітру, напрямку магнітного поля плазмової хмари та її взаємодії з магнітосферою Землі. Такі параметри можуть змінюватися навіть за кілька годин до прибуття потоку заряджених частинок.

Геомагнітні бурі виникають після спалахів на Сонці або корональних викидів маси, коли потоки плазми досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем. Інтенсивність явищ визначають за шкалою G1–G5. Під час слабких бур можливі незначні порушення роботи супутникових систем і радіозв’язку, тоді як сильніші явища можуть впливати на енергетичну інфраструктуру, навігаційні системи та полярні авіарейси.

Дослідження щодо впливу магнітних бур на здоров’я людей залишаються предметом наукових дискусій. Частина людей повідомляє про головний біль, втому, безсоння або коливання артеріального тиску під час геомагнітних збурень, однак переконливих доказів прямого причинно-наслідкового зв’язку для більшості населення наразі немає. Медики рекомендують людям із серцево-судинними захворюваннями контролювати самопочуття та дотримуватися призначеного лікування незалежно від прогнозів космічної погоди.

Фахівці наголошують, що довгострокові календарі магнітних бур є орієнтовними. Найбільш точні прогнози формуються за 24–72 години до події, коли супутники фіксують параметри сонячного вітру та корональних викидів. Саме тому прогноз на серпень може коригуватися залежно від нових спостережень за активністю Сонця.

Поточний сонячний цикл наблизився до фази підвищеної активності, що збільшує ймовірність регулярних геомагнітних збурень упродовж року. Для моніторингу космічної погоди міжнародні служби використовують дані супутників та наземних обсерваторій, а NOAA регулярно публікує короткострокові й середньострокові прогнози для операторів енергосистем, авіакомпаній, космічної галузі та широкої громадськості. Саме ці моделі є основою для оцінки можливих ризиків під час періодів підвищеної сонячної активності.

G1, G2, Kp-індекс, NOAA, геомагнітна активність, геомагнітний шторм, корональний викид маси, космічна погода, космічні явища, космос, магнітна буря, магнітні бурі, магнітосфера Землі, полярне сяйво, прогноз магнітних бур, прогноз погоди космосу, серпень 2026, Сонце, сонячна активність, сонячний вітер
Останні новини
Каша Сальцова: біографія та цікаві факти про співачку

Каша Сальцова: біографія та цікаві факти про співачку
Каша Сальцова — творчий псевдонім Олександри Кольцової, української співачки, авторки читать далее
02-08, 16:29
Яке церковне свято 3 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 3 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
3 серпня 2026 року православна церква вшановує пам'ять пророка Єзекиїля, читать далее
02-08, 16:19
Українські АЗС почали обмежувати продаж дизельного пального

Українські АЗС почали обмежувати продаж дизельного пального
Українські автозаправні мережі почали запроваджувати обмеження на продаж дизельного пального читать далее
02-08, 16:13
Гриб-велетень на Волині: жінка знайшла боровик вагою 752 грами

Гриб-велетень на Волині: жінка знайшла боровик вагою 752 грами
У лісі на Любомльщині Волинської області місцева жителька знайшла білий читать далее
02-08, 14:48
Магнітні бурі у серпні 2026: коли очікуються найсильніші збурення

Магнітні бурі у серпні 2026: коли очікуються найсильніші збурення
У серпні 2026 року очікуються кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, читать далее
02-08, 14:44
Юлія Левченко: біографія та цікаві факти про легкоатлетку

Юлія Левченко: біографія та цікаві факти про легкоатлетку
Юлія Левченко — українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у читать далее
02-08, 14:42
Помер зірка «Клану Сопрано» Вінсент Пасторе

Помер зірка «Клану Сопрано» Вінсент Пасторе
Американський актор Вінсент Пасторе, який здобув світову популярність завдяки ролі читать далее
02-08, 14:39
Marvel без Монеточки: в Україні змінили версію нового «Людини-павука»

Marvel без Монеточки: в Україні змінили версію нового «Людини-павука»
В українській версії нового фільму Marvel «Людина-павук: Абсолютно новий день» читать далее
02-08, 14:38
Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен закривають відділення: що відбувається?

Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен закривають відділення: що відбувається?
За перше півріччя 2026 року українські банки закрили 61 відділення, читать далее
02-08, 14:35
Тренд на королівський сніданок набирає популярності в Європі

Тренд на королівський сніданок набирає популярності в Європі
Інтерес до ранкових харчових звичок європейських монархів знову зріс на читать далее
02-08, 14:25
В Україні змінили правила відстрочки від мобілізації: кого це стосується

В Україні змінили правила відстрочки від мобілізації: кого це стосується
Після змін до законодавства частина військовозобов'язаних втратила право на відстрочку читать далее
02-08, 12:22
Укрексімбанк припинить виплату пенсій і соцдопомоги з 1 жовтня

Укрексімбанк припинить виплату пенсій і соцдопомоги з 1 жовтня
Із 1 жовтня 2026 року державний Укрексімбанк припинить обслуговування пенсій, читать далее
02-08, 12:15
Метою вибуху в центрі Москви міг бути генерал Олександр Чайко

Метою вибуху в центрі Москви міг бути генерал Олександр Чайко
Вибух у ресторані Balzi Rossi в центрі Москви, що стався читать далее
02-08, 10:49
Під удар РФ потрапили ROZUM, «Ранок» і книжкова мережа «КнигоЛенд»

Під удар РФ потрапили ROZUM, «Ранок» і книжкова мережа «КнигоЛенд»
Унаслідок нічної російської атаки у Вишневому Київської області було повністю читать далее
01-08, 21:02
Вчені з’ясували, що беруші можуть бути ефективнішими за «рожевий шум»

Вчені з’ясували, що беруші можуть бути ефективнішими за «рожевий шум»
Нові наукові дослідження підтверджують, що використання берушів у шумному середовищі читать далее
01-08, 20:51
У Москві стався вибух у ресторані Balzi Rossi: є загиблі

У Москві стався вибух у ресторані Balzi Rossi: є загиблі
У центрі Москви 1 серпня стався вибух у ресторані Balzi читать далее
01-08, 20:47
Нацбанк запровадив нові правила примусового списання коштів із рахунків боржників

Нацбанк запровадив нові правила примусового списання коштів із рахунків боржників
З 1 серпня 2026 року в Україні набули чинності зміни читать далее
01-08, 18:43
Яке церковне свято 2 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 2 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2 серпня 2026 року православна церква вшановує перенесення мощей святого читать далее
01-08, 17:54
Weekly Digest of events in Ukraine (July 26 – August 1, 2026): a brief overview

Weekly Digest of events in Ukraine (July 26 – August 1, 2026): a brief overview
The week of July 26 to August 1 was marked читать далее
01-08, 17:48
Війна та спека посилюють ризик глобальної продовольчої кризи

Війна та спека посилюють ризик глобальної продовольчої кризи
Війна в Україні, екстремальні погодні явища в ключових аграрних регіонах читать далее
01-08, 17:23
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні дипломатія закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026