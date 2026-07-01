Магнітні бурі у липні 2026: оприлюднено прогноз небезпечних днів
2026-01-07    115

Магнітні бурі у липні 2026: оприлюднено прогноз небезпечних днів

У липні 2026 року очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, зокрема одна магнітна буря рівня G1 та кілька днів зі слабкими геомагнітними збуреннями. За попереднім прогнозом фахівців Центру прогнозування космічної погоди, найпотужніше збурення прогнозується на 22 липня, тоді як незначні коливання магнітного поля Землі очікуються 1, 8, 9 та 23 липня.

За оцінкою науковців, геомагнітна ситуація в липні буде загалом схожою на червневу. Очікується відносно невелика кількість бур, а більшість збурень матимуть мінімальний вплив на геомагнітне поле Землі. Водночас фахівці наголошують, що прогноз космічної погоди є попереднім і може коригуватися залежно від поточної сонячної активності та нових спостережень.

Найбільшу увагу експерти приділяють 22 липня, коли прогнозується магнітна буря категорії G1. Такий рівень вважається слабким за міжнародною класифікацією, однак він може впливати на роботу окремих технічних систем, супутникового обладнання та викликати незначні коливання в роботі енергетичної інфраструктури. Крім того, частина людей повідомляє про погіршення самопочуття під час геомагнітних збурень, хоча наукові дослідження не дають однозначних висновків щодо прямого причинно-наслідкового зв’язку між магнітними бурями та станом здоров’я.

Слабкі геомагнітні збурення прогнозуються на початку та наприкінці місяця — 1, 8, 9 і 23 липня. Такі явища мають значно меншу інтенсивність і зазвичай не призводять до помітних наслідків для роботи технічних систем або повсякденного життя. Водночас служби космічного моніторингу продовжують спостереження за Сонцем у режимі реального часу, оскільки рівень сонячної активності може змінюватися протягом кількох годин.

Для оцінки сили магнітних бур використовується G-індекс, який має п’ять рівнів — від G1 до G5. Він безпосередньо пов’язаний із К-індексом, що вимірює геомагнітну активність за дев’ятибальною шкалою. Зокрема, буря рівня G1 відповідає К-індексу 5 і характеризується як слабка. Найпотужніші геомагнітні явища можуть досягати рівня G5, однак у липні таких подій попередній прогноз не передбачає.

Фахівці звертають увагу, що прогнози космічної погоди регулярно оновлюються в міру отримання нових даних про сонячні спалахи та корональні викиди маси. Саме ці процеси на Сонці здатні спричиняти геомагнітні бурі після взаємодії заряджених частинок із магнітосферою Землі. Через це остаточна інтенсивність і тривалість окремих збурень можуть відрізнятися від попередніх прогнозів.

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності спеціалісти рекомендують дотримуватися звичного режиму дня, достатньо відпочивати, підтримувати водний баланс і уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень. Також бажано стежити за оновленнями прогнозів космічної погоди, адже сонячна активність залишається одним із найдинамічніших природних процесів, що впливає на геомагнітну ситуацію біля Землі.

G-індекс, NOAA, геомагнітна активність, геомагнітна буря, геофізика, Земля, К-індекс, космічна погода, космічні явища, космос, липень 2026, магнітне поле Землі, магнітні бурі, магнітні бурі липень 2026, магнітосфера, прогноз погоди, Сонце, сонячна активність, сонячний спалах, Центр прогнозування космічної погоди
Останні новини
Оприлюднено рейтинг університетів «ТОП-200 Україна 2026»

Оприлюднено рейтинг університетів «ТОП-200 Україна 2026»
В Україні представили результати щорічного академічного рейтингу закладів вищої освіти читать далее
01-07, 09:12
Помер дворазовий олімпійський чемпіон Артур Дмитрієв

Помер дворазовий олімпійський чемпіон Артур Дмитрієв
На 59-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон із фігурного читать далее
01-07, 09:07
Матвій Пономаренко: біографія та цікаві факти про футболіста

Матвій Пономаренко: біографія та цікаві факти про футболіста
Матвій Пономаренко — український футболіст, який виступає на позиції центрального читать далее
01-07, 09:04
Магнітні бурі у липні 2026: оприлюднено прогноз небезпечних днів

Магнітні бурі у липні 2026: оприлюднено прогноз небезпечних днів
У липні 2026 року очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, читать далее
01-07, 09:02
Через спеку в Україні знову запровадили графіки відключення світла

Через спеку в Україні знову запровадили графіки відключення світла
В Україні 1 липня в усіх регіонах знову діятимуть графіки читать далее
01-07, 08:59
Сирський назвав імовірним наступ РФ на Чернігівську область

Сирський назвав імовірним наступ РФ на Чернігівську область
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що найбільш імовірним читать далее
01-07, 08:57
Мексика перемогла Еквадор і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Мексика перемогла Еквадор і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Мексики здобула перемогу над Еквадором з рахунком 2:0 у читать далее
01-07, 08:55
Гол Голанда приніс Норвегії історичний вихід до 1/8 фіналу ЧС-2026

Гол Голанда приніс Норвегії історичний вихід до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Норвегії 30 червня перемогла команду Кот-д'Івуару з рахунком 2:1 читать далее
01-07, 08:53
Франція розгромила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Франція розгромила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Франції в ніч на 1 липня здобула впевнену перемогу читать далее
01-07, 08:52
На Ужгородщині отруйна змія вкусила 10-річну дівчинку

На Ужгородщині отруйна змія вкусила 10-річну дівчинку
У селі Ужгородського району Закарпатської області 30 червня 2026 року читать далее
01-07, 08:29
Китай закликав Путіна і Зеленського відновити прямі переговори

Китай закликав Путіна і Зеленського відновити прямі переговори
Китай закликав президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира читать далее
30-06, 18:15
У Чехії ініціювали позбавлення Зеленського ордена Білого лева

У Чехії ініціювали позбавлення Зеленського ордена Білого лева
У Чехії у вівторок, 30 червня 2026 року, представники коаліційної читать далее
30-06, 17:28
Яке церковне свято 1 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 1 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
1 липня 2026 року православна церква вшановує святих безсрібників Косму читать далее
30-06, 17:18
Китайський гороскоп на липень 2026 року для всіх знаків

Китайський гороскоп на липень 2026 року для всіх знаків
Липень 2026 року стане періодом, коли практичність і вміння швидко читать далее
30-06, 14:31
Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків зодіаку
Липень 2026 року стане місяцем, коли багато рішень матимуть довгострокові читать далее
30-06, 14:25
Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА

Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА
Міністр національної оборони Польщі Владислав Камиш заявив, що Варшава може читать далее
30-06, 09:33
Ердоган заявив про зусилля Туреччини для відновлення переговорів України з РФ

Ердоган заявив про зусилля Туреччини для відновлення переговорів України з РФ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з читать далее
30-06, 09:22
Юрій Ткач: біографія та цікаві факти про українського актора і шоумена

Юрій Ткач: біографія та цікаві факти про українського актора і шоумена
Юрій Ткач — український актор, гуморист, телеведучий та учасник популярних читать далее
30-06, 09:19
Вікторія Ткач: біографія та цікаві факти про дружину шоумена Юрія Ткача

Вікторія Ткач: біографія та цікаві факти про дружину шоумена Юрія Ткача
Вікторія Ткач — українська блогерка, інфлюенсерка та дружина актора й читать далее
30-06, 09:16
Сергій Кузьміних: біографія та цікаві факти про народного депутата

Сергій Кузьміних: біографія та цікаві факти про народного депутата
Сергій Кузьміних — український політик, військовий волонтер та чинний народний читать далее
30-06, 09:14
Теги
Європейський Союз Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 банк блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026