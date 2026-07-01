Магнітні бурі у липні 2026: оприлюднено прогноз небезпечних днів

У липні 2026 року очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, зокрема одна магнітна буря рівня G1 та кілька днів зі слабкими геомагнітними збуреннями. За попереднім прогнозом фахівців Центру прогнозування космічної погоди, найпотужніше збурення прогнозується на 22 липня, тоді як незначні коливання магнітного поля Землі очікуються 1, 8, 9 та 23 липня.

За оцінкою науковців, геомагнітна ситуація в липні буде загалом схожою на червневу. Очікується відносно невелика кількість бур, а більшість збурень матимуть мінімальний вплив на геомагнітне поле Землі. Водночас фахівці наголошують, що прогноз космічної погоди є попереднім і може коригуватися залежно від поточної сонячної активності та нових спостережень.

Найбільшу увагу експерти приділяють 22 липня, коли прогнозується магнітна буря категорії G1. Такий рівень вважається слабким за міжнародною класифікацією, однак він може впливати на роботу окремих технічних систем, супутникового обладнання та викликати незначні коливання в роботі енергетичної інфраструктури. Крім того, частина людей повідомляє про погіршення самопочуття під час геомагнітних збурень, хоча наукові дослідження не дають однозначних висновків щодо прямого причинно-наслідкового зв’язку між магнітними бурями та станом здоров’я.

Слабкі геомагнітні збурення прогнозуються на початку та наприкінці місяця — 1, 8, 9 і 23 липня. Такі явища мають значно меншу інтенсивність і зазвичай не призводять до помітних наслідків для роботи технічних систем або повсякденного життя. Водночас служби космічного моніторингу продовжують спостереження за Сонцем у режимі реального часу, оскільки рівень сонячної активності може змінюватися протягом кількох годин.

Для оцінки сили магнітних бур використовується G-індекс, який має п’ять рівнів — від G1 до G5. Він безпосередньо пов’язаний із К-індексом, що вимірює геомагнітну активність за дев’ятибальною шкалою. Зокрема, буря рівня G1 відповідає К-індексу 5 і характеризується як слабка. Найпотужніші геомагнітні явища можуть досягати рівня G5, однак у липні таких подій попередній прогноз не передбачає.

Фахівці звертають увагу, що прогнози космічної погоди регулярно оновлюються в міру отримання нових даних про сонячні спалахи та корональні викиди маси. Саме ці процеси на Сонці здатні спричиняти геомагнітні бурі після взаємодії заряджених частинок із магнітосферою Землі. Через це остаточна інтенсивність і тривалість окремих збурень можуть відрізнятися від попередніх прогнозів.

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності спеціалісти рекомендують дотримуватися звичного режиму дня, достатньо відпочивати, підтримувати водний баланс і уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень. Також бажано стежити за оновленнями прогнозів космічної погоди, адже сонячна активність залишається одним із найдинамічніших природних процесів, що впливає на геомагнітну ситуацію біля Землі.