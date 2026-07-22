Maersk призупиняє роботу в чорноморських портах через удари
2026-22-07    106

Maersk призупиняє роботу в чорноморських портах через удари

Один із найбільших світових операторів контейнерних перевезень Maersk тимчасово призупиняє роботу в українських чорноморських портах через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі Одеської області. Рішення ухвалене на тлі погіршення безпекової ситуації в регіоні. Судна, які планувалося обслуговувати в українських портах, компанія перенаправить до румунського порту Констанца.

Зміна логістичного маршруту стосується контейнерних перевезень, які забезпечувалися через українські морські порти. Використання Констанци як альтернативного хабу дозволить компанії зберегти безперервність ланцюгів постачання, однак може вплинути на терміни доставки та вартість логістичних послуг для експортерів і імпортерів. Румунський порт уже кілька років виконує роль одного з ключових транспортних вузлів для українських вантажів.

Рішення Maersk ухвалене після чергової хвилі атак на портову інфраструктуру Одеської області. Упродовж останніх місяців російські удари регулярно спрямовуються на морські термінали, складські приміщення, зерносховища та об’єкти транспортної інфраструктури. Це ускладнює роботу портів, збільшує ризики для судноплавства та змушує міжнародних операторів переглядати свої маршрути.

Логістичні компанії уважно оцінюють безпекові ризики в акваторії Чорного моря, оскільки будь-які пошкодження портової інфраструктури можуть призвести до затримок у міжнародній торгівлі. Для глобальних контейнерних перевізників питання безпеки екіпажів, суден і вантажів залишається визначальним під час ухвалення операційних рішень.

За оцінками галузевих експертів, зміна маршрутів може створити додаткове навантаження на транспортну інфраструктуру сусідніх держав, насамперед Румунії. Порт Констанца вже став одним із головних центрів перевалки українських вантажів після скорочення можливостей експорту через Чорне море. Подальше збільшення обсягів може вимагати розширення портових потужностей та оптимізації залізничного й автомобільного сполучення.

Посилення атак уже позначилося на можливостях українського аграрного експорту. За попередніми оцінками, країна втратила близько третини своїх можливостей із вивезення зерна через погіршення безпекової ситуації в чорноморському регіоні. Це впливає не лише на українських виробників, а й на міжнародні ринки продовольства, де Україна традиційно залишається одним із провідних постачальників зернових культур.

Аналітики зазначають, що подальша стабільність морського експорту залежатиме від безпекової ситуації навколо чорноморських портів та можливості забезпечити безперервну роботу логістичних маршрутів. Тимчасове перенаправлення вантажопотоків до Констанци дозволяє частково компенсувати ризики, однак не здатне повністю замінити можливості української портової інфраструктури.

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