Люди все менше читають новини

Люди у світі дедалі рідше читають новини. Про це свядчить дослідження Digital News Report 2024.

За даними опитування, майже 40% респондентів навмисно уникають перегляду новин, що на чверть більше ніж у 2017 році. Автори вважають, що це може бути пов’язане із конфліктами в Україні та на Близькому Сході.

При цьому за останні 10 років аудиторія традиційних ЗМІ значно зменшилася, молодь все частіше воліє дізнаватися про новини через інтернет та соцмережі. Головною платформою для цього залишається Facebook, незважаючи на зниження популярності.

Новини також активно поширюються через YouTube та WhatsApp, а TikTok помітно збільшив свою аудиторію, випередивши навіть 𝕏.