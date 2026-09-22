Людмила Янукович ймовірно померла в Росії

За даними російських реєстрів, телефонний номер колишньої дружини експрезидента України Віктора Януковича Людмили Янукович отримав статус номера померлої особи 19 червня 2026 року. Відтоді він не обслуговується, що стало підставою для припущень про можливу смерть Янукович у Росії. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Як повідомляють українські медіа, востаннє активність абонента за цим номером фіксували саме 19 червня. Після цього телефон перестав працювати, а в базах даних з’явилася позначка про належність номера померлій особі. Водночас сам по собі такий статус не є документальним підтвердженням смерті конкретної людини.

Інших незалежних підтверджень смерті Людмили Янукович наразі немає. Представники її родини публічно не повідомляли про смерть колишньої першої леді. Не оприлюднено також даних про дату, місце або обставини можливої смерті.

Особливість ситуації полягає в тому, що протягом останніх років Людмила Янукович практично не з’являлася в публічному просторі. Після втечі Віктора Януковича з України у 2014 році вона залишалася окремо від нього, а публічні відомості про її життя стали вкрай обмеженими. У медіа повідомлялося про її переїзд до Криму.

Віктор та Людмила Янукович одружилися в листопаді 1971 року. У подружжя народилися двоє синів — Олександр та Віктор. Молодший син загинув у 2015 році в Росії: за повідомленнями того часу, автомобіль із ним провалився під лід в акваторії озера Байкал.

У лютому 2017 року Віктор Янукович підтвердив в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel, що розлучився з Людмилою після 45 років шлюбу. За його словами, після розлучення він жив із Любов’ю Полежай. Ці обставини пояснюють, чому в пізніших публікаціях Людмилу Янукович називали колишньою дружиною експрезидента.

Людмила Янукович народилася 9 жовтня 1949 року в Єнакієвому. За біографічними даними, вона здобула інженерно-будівельну освіту та працювала, зокрема, на Єнакіївському металургійному комбінаті. Першою леді України вона була під час президентства Віктора Януковича з 2010 до 2014 року.

Її тривала відсутність у публічному просторі вже раніше ставала причиною повідомлень про можливу смерть. У січні 2022 року українські медіа писали про подібні чутки, однак тоді інформація не отримала підтвердження. Нинішня версія відрізняється наявністю конкретної зміни статусу телефонного номера в російських базах, але цього недостатньо для встановлення факту смерті.

Подальше підтвердження або спростування інформації залежатиме від появи офіційних документів, заяв родичів чи інших незалежних даних про місцезнаходження Людмили Янукович. Поки таких відомостей немає, повідомлення про її смерть залишається непідтвердженим.