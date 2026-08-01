Любов Галан — українська правозахисниця, громадська діячка та державна службовиця, яка спеціалізується на захисті прав військовослужбовців і ветеранів. Вона стала відомою як співзасновниця благодійної організації Frontline.Care та керівниця правозахисного центру «Принцип», який займається юридичним супроводом військових. Після початку повномасштабної війни її діяльність була зосереджена на захисті прав військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин. У липні 2026 року Кабінет Міністрів України призначив Любов Галан заступницею Міністра оборони. За свою громадську діяльність вона отримала державні та професійні відзнаки, а також увійшла до кількох престижних рейтингів молодих лідерів.

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Біографія

Любов Михайлівна Галан народилася 31 липня 1996 року у Львові. Вищу освіту здобула в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», де навчалася на кафедрі історії. У 2017 році отримала диплом бакалавра, а у 2019 році — ступінь магістра історії. У 2021 році вступила до аспірантури Києво-Могилянської академії.

Під час навчання в університеті брала активну участь у Революції гідності. У 17 років вона стала учасницею Майдану, зокрема входила до Жіночої чоти 16-ї сотні Самооборони Майдану. Після завершення Революції гідності долучилася до громадського руху «Відсіч» і почала працювати у сфері правозахисту.

Перший професійний досвід Любов Галан отримала у Центрі громадянських свобод, де спочатку була волонтеркою, а з 2017 по 2020 рік працювала координаторкою проєктів. Вона займалася питаннями свободи мирних зібрань, захисту прав людини та реформування правоохоронної системи.

У 2020–2022 роках працювала в Київській школі економіки та громадській організації «Схід SOS». Також виконувала обов’язки консультантки Всесвітньої організації охорони здоров’я, беручи участь у проєктах, пов’язаних із гуманітарною підтримкою та кризовим реагуванням.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році разом із випускниками Києво-Могилянської академії стала співзасновницею благодійної організації Frontline.Care, яка забезпечує українських військових технікою, обладнанням та іншою необхідною допомогою.

У 2023 році разом із адвокатом і військовослужбовцем Масі Найємом заснувала правозахисний центр «Принцип» та очолила його. Організація займається захистом прав військовослужбовців, ветеранів, військовополонених і членів їхніх сімей, а також бере участь у підготовці законодавчих змін у сфері оборони.

29 липня 2026 року Кабінет Міністрів України призначив Любов Галан заступницею Міністра оборони України. На новій посаді вона відповідає за напрямки, пов’язані із захистом прав військовослужбовців, розвитком ветеранської політики та вдосконаленням нормативної бази у сфері оборони.

Цікаві факти

Любов Галан почала займатися громадською діяльністю ще під час студентських років. Саме участь у Революції гідності визначила її подальший професійний шлях у сфері захисту прав людини та державних реформ.

У 2023 році журнал Forbes Україна включив її до рейтингу «30 до 30: Творці майбутнього», який відзначає молодих українців, що досягли значних результатів у своїй професійній діяльності. Того ж року разом із Масі Найємом вона увійшла до списку УП-100 як одна з лідерів України.

У 2024 році Любов Галан була нагороджена відзнакою Президента України «Золоте серце» за внесок у розвиток волонтерського руху та підтримку українських військових.

Попри публічну діяльність, вона практично не розповідає про своє приватне життя. У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про її чоловіка, дітей або інші сімейні обставини.

Відповіді на питання про Любов Галан

Скільки років Любові Галан?

Любов Галан народилася 31 липня 1996 року. Станом на 2026 рік їй 30 років. У відносно молодому віці вона вже пройшла шлях від громадської активістки та правозахисниці до заступниці Міністра оборони України.

Де народилася Любов Галан?

Любов Галан народилася та виросла у Львові. Після школи вступила до Національного університету «Києво-Могилянська академія», де здобула історичну освіту. Саме студентські роки стали початком її громадської діяльності.

Чим відома Любов Галан?

Вона відома як співзасновниця благодійної організації Frontline.Care та керівниця правозахисного центру «Принцип». Основний напрям її роботи — захист прав військовослужбовців, ветеранів, військовополонених і членів їхніх родин. Також вона бере участь у підготовці законодавчих ініціатив у сфері оборони.

Яку посаду займає Любов Галан?

Із 29 липня 2026 року Любов Галан є заступницею Міністра оборони України. До призначення вона працювала у громадському секторі та займалася правозахисною діяльністю. Її призначення стало частиною оновлення керівного складу Міністерства оборони.

Які нагороди отримала Любов Галан?

У 2024 році вона була нагороджена президентською відзнакою «Золоте серце». У 2023 році увійшла до рейтингу «30 до 30: Творці майбутнього» від Forbes Україна, а також до списку УП-100, який відзначає впливових українців у різних сферах діяльності.