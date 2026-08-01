Любов Галан: біографія та цікаві факти про правозахисницю
2026-01-08    135

Любов Галан: біографія та цікаві факти про правозахисницю

Любов Галан — українська правозахисниця, громадська діячка та державна службовиця, яка спеціалізується на захисті прав військовослужбовців і ветеранів. Вона стала відомою як співзасновниця благодійної організації Frontline.Care та керівниця правозахисного центру «Принцип», який займається юридичним супроводом військових. Після початку повномасштабної війни її діяльність була зосереджена на захисті прав військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин. У липні 2026 року Кабінет Міністрів України призначив Любов Галан заступницею Міністра оборони. За свою громадську діяльність вона отримала державні та професійні відзнаки, а також увійшла до кількох престижних рейтингів молодих лідерів.

Читайте також: Анна Дорош: біографія та цікаві факти про керівницю протоколу МОЗ

Біографія

Любов Михайлівна Галан народилася 31 липня 1996 року у Львові. Вищу освіту здобула в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», де навчалася на кафедрі історії. У 2017 році отримала диплом бакалавра, а у 2019 році — ступінь магістра історії. У 2021 році вступила до аспірантури Києво-Могилянської академії.

Під час навчання в університеті брала активну участь у Революції гідності. У 17 років вона стала учасницею Майдану, зокрема входила до Жіночої чоти 16-ї сотні Самооборони Майдану. Після завершення Революції гідності долучилася до громадського руху «Відсіч» і почала працювати у сфері правозахисту.

Перший професійний досвід Любов Галан отримала у Центрі громадянських свобод, де спочатку була волонтеркою, а з 2017 по 2020 рік працювала координаторкою проєктів. Вона займалася питаннями свободи мирних зібрань, захисту прав людини та реформування правоохоронної системи.

У 2020–2022 роках працювала в Київській школі економіки та громадській організації «Схід SOS». Також виконувала обов’язки консультантки Всесвітньої організації охорони здоров’я, беручи участь у проєктах, пов’язаних із гуманітарною підтримкою та кризовим реагуванням.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році разом із випускниками Києво-Могилянської академії стала співзасновницею благодійної організації Frontline.Care, яка забезпечує українських військових технікою, обладнанням та іншою необхідною допомогою.

У 2023 році разом із адвокатом і військовослужбовцем Масі Найємом заснувала правозахисний центр «Принцип» та очолила його. Організація займається захистом прав військовослужбовців, ветеранів, військовополонених і членів їхніх сімей, а також бере участь у підготовці законодавчих змін у сфері оборони.

29 липня 2026 року Кабінет Міністрів України призначив Любов Галан заступницею Міністра оборони України. На новій посаді вона відповідає за напрямки, пов’язані із захистом прав військовослужбовців, розвитком ветеранської політики та вдосконаленням нормативної бази у сфері оборони.

Цікаві факти

Любов Галан почала займатися громадською діяльністю ще під час студентських років. Саме участь у Революції гідності визначила її подальший професійний шлях у сфері захисту прав людини та державних реформ.

У 2023 році журнал Forbes Україна включив її до рейтингу «30 до 30: Творці майбутнього», який відзначає молодих українців, що досягли значних результатів у своїй професійній діяльності. Того ж року разом із Масі Найємом вона увійшла до списку УП-100 як одна з лідерів України.

У 2024 році Любов Галан була нагороджена відзнакою Президента України «Золоте серце» за внесок у розвиток волонтерського руху та підтримку українських військових.

Попри публічну діяльність, вона практично не розповідає про своє приватне життя. У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про її чоловіка, дітей або інші сімейні обставини.

Відповіді на питання про Любов Галан

Скільки років Любові Галан?

Любов Галан народилася 31 липня 1996 року. Станом на 2026 рік їй 30 років. У відносно молодому віці вона вже пройшла шлях від громадської активістки та правозахисниці до заступниці Міністра оборони України.

Де народилася Любов Галан?

Любов Галан народилася та виросла у Львові. Після школи вступила до Національного університету «Києво-Могилянська академія», де здобула історичну освіту. Саме студентські роки стали початком її громадської діяльності.

Чим відома Любов Галан?

Вона відома як співзасновниця благодійної організації Frontline.Care та керівниця правозахисного центру «Принцип». Основний напрям її роботи — захист прав військовослужбовців, ветеранів, військовополонених і членів їхніх родин. Також вона бере участь у підготовці законодавчих ініціатив у сфері оборони.

Яку посаду займає Любов Галан?

Із 29 липня 2026 року Любов Галан є заступницею Міністра оборони України. До призначення вона працювала у громадському секторі та займалася правозахисною діяльністю. Її призначення стало частиною оновлення керівного складу Міністерства оборони.

Які нагороди отримала Любов Галан?

У 2024 році вона була нагороджена президентською відзнакою «Золоте серце». У 2023 році увійшла до рейтингу «30 до 30: Творці майбутнього» від Forbes Україна, а також до списку УП-100, який відзначає впливових українців у різних сферах діяльності.

Forbes Україна, Frontline.Care, Золоте серце, Києво-Могилянська академія, Любов Галан, Любов Галан Instagram, Любов Галан біографія, Любов Галан вік, Масі Найєм, Міністерство оборони, Принцип, Революція гідності, Схід SOS, УП-100, Центр громадянських свобод
Останні новини
Яке церковне свято 2 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 2 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2 серпня 2026 року православна церква вшановує перенесення мощей святого читать далее
01-08, 17:54
Weekly Digest of events in Ukraine (July 26 – August 1, 2026): a brief overview

Weekly Digest of events in Ukraine (July 26 – August 1, 2026): a brief overview
The week of July 26 to August 1 was marked читать далее
01-08, 17:48
Війна та спека посилюють ризик глобальної продовольчої кризи

Війна та спека посилюють ризик глобальної продовольчої кризи
Війна в Україні, екстремальні погодні явища в ключових аграрних регіонах читать далее
01-08, 17:23
Андріана Кучер: біографія та цікаві факти про журналістку і телеведучу

Андріана Кучер: біографія та цікаві факти про журналістку і телеведучу
Андріана Кучер — українська журналістка, телеведуча та радіоведуча, яка відома читать далее
01-08, 10:52
Любов Галан: біографія та цікаві факти про правозахисницю

Любов Галан: біографія та цікаві факти про правозахисницю
Любов Галан — українська правозахисниця, громадська діячка та державна службовиця, читать далее
01-08, 10:38
У Києві затримали колишнього бійця «Кракена» Гліба Новостройного

У Києві затримали колишнього бійця «Кракена» Гліба Новостройного
У Києві правоохоронці затримали колишнього військовослужбовця підрозділу «Кракен» Гліба Новостройного, читать далее
01-08, 10:25
Вчені з’ясували, скільки бактерій можуть містити кухонні губки

Вчені з’ясували, скільки бактерій можуть містити кухонні губки
Нове лабораторне дослідження, проведене в Німеччині, показало, що звичайні кухонні читать далее
01-08, 10:22
Балістичний удар по Києву: відомо про 9 загиблих і 27 постраждалих

Балістичний удар по Києву: відомо про 9 загиблих і 27 постраждалих
У ніч на 1 серпня Київ зазнав атаки із застосуванням читать далее
01-08, 09:46
AI-фільм про Чжен Ши знову зробив китайську піратку популярною

AI-фільм про Чжен Ши знову зробив китайську піратку популярною
Прем'єра анімаційного фільму «Королева піратів: Чжен Ши» (Pirate Queen: Zheng читать далее
31-07, 22:27
МВС затвердило систему пошуку людей за фото «Лікон»: що відомо

МВС затвердило систему пошуку людей за фото «Лікон»: що відомо
Міністерство внутрішніх справ затвердило порядок функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Лікон», призначеної читать далее
31-07, 19:03
Андрій Зипуля: біографія та цікаві факти про репера

Андрій Зипуля: біографія та цікаві факти про репера
Андрій Зипуля — український репер, бітбоксер і блогер, який став читать далее
31-07, 17:56
Яке церковне свято 1 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 1 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
1 серпня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святих мучеників читать далее
31-07, 16:57
Маск відмовився від зустрічі із Зеленським у США

Маск відмовився від зустрічі із Зеленським у США
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США звернувся читать далее
31-07, 16:52
Трамп не підтримав запит на 300 ракет Patriot для України

Трамп не підтримав запит на 300 ракет Patriot для України
Президент США Дональд Трамп під час переговорів із президентом Володимиром читать далее
31-07, 16:48
Зміна імекні та прізвища в Україні: порядок, вартість і строки

Зміна імекні та прізвища в Україні: порядок, вартість і строки
Зміна прізвища, імені або по батькові в Україні є юридичною читать далее
31-07, 15:45
У таборі «Артек» на Закарпатті розпочали перевірку після скарг

У таборі «Артек» на Закарпатті розпочали перевірку після скарг
Національна соціальна сервісна служба України розпочала перевірку умов перебування дітей читать далее
31-07, 15:41
На командира «Хартії» Ігоря Оболенського скоїли замах

На командира «Хартії» Ігоря Оболенського скоїли замах
Президент України Володимир Зеленський 31 липня повідомив про спробу замаху читать далее
31-07, 15:23
У Фінляндії закликали переглянути членство Іспанії в Шенгені

У Фінляндії закликали переглянути членство Іспанії в Шенгені
Фінляндія підтримала пропозицію Італії переглянути участь Іспанії у Шенгенській зоні читать далее
31-07, 15:19
Маковія 2026 в Пирогово та вогняне шоу на ВДНГ: афіша вихідних у Києві

Маковія 2026 в Пирогово та вогняне шоу на ВДНГ: афіша вихідних у Києві
У Києві найближчими вихідними відбудеться серія культурних, освітніх та розважальних читать далее
31-07, 11:50
Росія знищила понад 200 АЗС: найбільших втрат зазнала Харківщина

Росія знищила понад 200 АЗС: найбільших втрат зазнала Харківщина
Російські удари по території України з початку повномасштабної війни знищили читать далее
31-07, 11:00
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні дипломатія закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026