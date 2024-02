Вийшов тизер романтичного фільму «Люблю тебе ненавидіти» (Anyone But You) із Сідні Суїні.

За сюжетом фільму «Люблю тебе ненавидіти», заклятих ворогів часів коледжу запрошують на весілля до Австралії. Поїздка кардинально змінює ставлення героїв один до одного.

Прем’єра фільму «Люблю тебе ненавидіти» відбудеться 22 грудня 2023 року.