Лукашенко зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні: про що говорили
2026-29-06    140

Лукашенко зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні: про що говорили

Олександр Лукашенко 29 червня провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. Зустріч відбулася в державній резиденції Дяоюйтай, де сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, стратегічну співпрацю та подальшу взаємодію між Білоруссю і Китаєм. Під час переговорів китайський лідер заявив, що відносини між двома країнами перебувають на «історичному піку», а Мінськ і Пекін мають продовжувати поглиблювати партнерство.

За словами Сі Цзіньпіна, Китай готовий підтримувати високий рівень політичного діалогу з Білоруссю та зміцнювати стратегічну комунікацію. Голова КНР також заявив про підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності Білорусі. Такі заяви прозвучали на тлі активізації контактів між Пекіном і Мінськом, які останніми роками послідовно розширюють економічне, інвестиційне та політичне співробітництво.

Лукашенко, коментуючи слова китайського лідера, заявив, що нинішній рівень відносин відповідає очікуванням сторін і є результатом тривалої роботи над розвитком двостороннього партнерства. За його словами, саме такого формату співпраці Мінськ прагнув досягти в межах взаємодії з Китаєм.

Переговори відбулися через кілька днів після візиту Лукашенка до Росії, де він провів закриту зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Переговори на російській території тривали близько п’яти годин, однак їхній зміст офіційно не розкривався. На цьому тлі поїздка до Китаю привернула додаткову увагу міжнародних спостерігачів, які оцінюють її як продовження зовнішньополітичної активності Мінська.

Візит білоруського керівника до КНР проходить на тлі триваючої війни Росії проти України та зростання напруженості у відносинах між Києвом і Мінськом. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Кремль, на його думку, намагається схилити білоруське керівництво до більш активної підтримки російських дій у війні. Водночас офіційний Мінськ заперечує наміри безпосередньої участі білоруських військових у бойових діях.

Китай продовжує офіційно декларувати нейтральну позицію щодо війни в Україні та заявляє про підтримку політичного врегулювання конфлікту. Водночас низка західних держав неодноразово висловлювала занепокоєння через поглиблення співпраці між Пекіном і Москвою, вважаючи, що Китай опосередковано підтримує Росію економічними та технологічними зв’язками. Пекін такі звинувачення відкидає.

Поїздка до Китаю стала першим етапом азійського турне Лукашенка країнами Східної та Південно-Східної Азії. За інформацією білоруської сторони, програма візиту не обмежується лише переговорами із Сі Цзіньпіном. Очікується проведення додаткових зустрічей, спрямованих на розвиток торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

Попередній візит Лукашенка до Китаю відбувся у вересні 2025 року. Тоді він взяв участь у військовому параді в Пекіні та заходах Шанхайської організації співробітництва. Нинішня зустріч підтверджує прагнення Мінська зберігати Китай одним із ключових зовнішньополітичних партнерів в умовах міжнародних санкцій і обмежених контактів із західними країнами.

Азія, Білорусь, Володимир Зеленський, Володимир Путін, геополітика, дипломатія, Дяоюйтай, зовнішня політика, Китай, КНР, міжнародні відносини, Олександр Лукашенко, Пекін, переговори, Росія, санкції, Сі Цзіньпін, стратегічне партнерство, Україна, ШОС
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