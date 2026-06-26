Лукашенко заявив про зустріч із представниками Зеленського

Олександр Лукашенко 25 червня під час зустрічі з губернатором Московської області Андрієм Воробйовим у Білорусі заявив, що нещодавно проводив переговори з представниками президента України Володимира Зеленського. За словами білоруського політика, під час цієї зустрічі він обговорював питання війни, безпеки та відносин між Мінськом і Києвом.

Виступаючи перед російською делегацією, Лукашенко повідомив, що нібито передав через представників української сторони послання для президента України. Він стверджує, що попередив про можливі наслідки подальшого загострення відносин між Білоруссю та Україною. За його словами, у разі втягування Мінська у війну характер конфлікту може змінитися.

Лукашенко також заявив, що отримав відповідь від української сторони. За його словами, представники Києва нібито розуміють позицію Білорусі щодо участі у війні та необхідність переговорного процесу. Жодних деталей щодо складу делегації, місця проведення зустрічі чи часу переговорів він не навів.

У своїй заяві білоруський політик наголосив на необхідності домовленостей між сторонами. Він закликав до діалогу та висловився за пошук рішень шляхом переговорів. Водночас будь-яких підтверджень факту проведення такої зустрічі з боку Офісу президента України або інших українських державних структур станом на момент публікації не надходило.

Окремо Лукашенко прокоментував питання можливої участі Білорусі у бойових діях. Він заявив, що Мінськ не зацікавлений у прямому залученні до війни та неодноразово обговорював це питання з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, білоруська влада не бачить підстав для ведення бойових дій проти України.

У ході виступу Лукашенко також згадав посла Росії в Білорусі Бориса Гризлова, коментуючи дискусії щодо можливої ролі Мінська у війні. Він заявив, що твердження про підготовку Білорусі до вступу у конфлікт не відповідають його позиції та підходам керівництва країни.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Білорусь залишається одним із ключових союзників Москви. У 2022 році територія країни використовувалася російськими військами для наступу на українські регіони. Надалі Мінськ неодноразово заявляв про небажання безпосередньо брати участь у бойових діях, водночас продовжуючи військову та політичну координацію з Росією.

Заява Лукашенка пролунала на тлі триваючої війни між Росією та Україною, а також регулярних дискусій щодо ролі Білорусі у регіональній безпеці. Відсутність офіційних підтверджень з українського боку не дозволяє незалежно перевірити інформацію про зустріч із представниками президента України, тому озвучені дані наразі залишаються заявою білоруського політика.