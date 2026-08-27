Лукашенко їде до Путіна після візиту глави ЦРУ до Москви
2026-27-08    99

Лукашенко їде до Путіна після візиту глави ЦРУ до Москви

Білоруський лідер Олександр Лукашенко 27 серпня 2026 року вирушив із візитом до Росії, де має зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Як повідомляє державне агентство «БелТА», сторони обговорять ключові напрями двосторонньої співпраці, актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, а також «забезпечення безпеки».

У повідомленні про візит не уточнюється, які саме питання безпеки винесуть на переговори та чи відбудеться окрема зустріч Лукашенка і Путіна в рамках поїздки. Також не розкриваються деталі можливої ​​порядку денного щодо регіональної ситуації та міжнародних відносин.

Поїздка білоруського лідера відбувається на тлі підвищеної уваги до відносин Росії з країнами НАТО. Напередодні в Москві перебував глава Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф, однак американська та російська сторони публічно не розкрили повний перелік питань, які обговорювалися під час його візиту.

Після повернення до Вашингтона Реткліфф взяв участь у нараді з президентом США Дональдом Трампом, міністром оборони Пітом Гегсетом та головою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США. Публічні повідомлення про зустріч не дозволяють встановити, яку саме частину обговорення займала російська тематика.

На цьому тлі особливого значення набуває заявлена Мінськом тема забезпечення безпеки. Білорусь є одним із найближчих військових і політичних союзників Росії, а Лукашенко регулярно проводить переговори з російським керівництвом щодо питань двосторонньої взаємодії та координації дій.

Безпека залишається одним із ключових напрямів російсько-білоруських відносин. Москва і Мінськ розвивають Союзну державу, координують зовнішньополітичні позиції та підтримують тісну взаємодію в оборонній сфері. Тому обговорення регіональної ситуації на зустрічі керівників двох країн може охоплювати широке коло питань, зокрема військове співробітництво та ситуацію навколо кордонів.

Візит Лукашенка також відбувається в період, коли Москва і Вашингтон продовжують контакти з питань, пов’язаних із європейською безпекою. Водночас офіційно оприлюднена інформація про поїздку білоруського лідера не дає підстав стверджувати, що його переговори з Путіним безпосередньо пов’язані з візитом американського розвідувального відомства.

Окремим пунктом заявленого порядку денного стане двостороння співпраця. Білорусь і Росія пов’язані спільними економічними, енергетичними та транспортними проєктами, а також угодами в рамках Союзної держави. Для Мінська відносини з Москвою залишаються одним із основних зовнішньополітичних та економічних напрямів.

В останні роки військова взаємодія двох країн стала тіснішою. Росія та Білорусь проводять спільні навчання, використовують механізми військової координації та розвивають інтеграційні процеси в оборонній сфері. На території Білорусі також розміщені російські військові об’єкти та сили, що робить білоруський напрямок частиною ширшої системи безпеки РФ.

Лукашенко обіймає посаду президента Білорусі з 1994 року. Після виборів 2020 року, які білоруська влада оголосила такими, що відбулися, відносини Мінська із західними країнами різко погіршилися, тоді як залежність Білорусі від економічної, політичної та військової підтримки Росії посилилася.

Путін і Лукашенко в останні роки неодноразово обговорювали питання союзної інтеграції. У межах Союзної держави сторони реалізують програми зі зближення законодавства, економіки та окремих державних механізмів. Водночас конкретні результати переговорів 27 серпня та можливі рішення з питань безпеки поки не розкриті.

Білорусь, Володимир Путін, НАТО, Олександр Лукашенко, Росія
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