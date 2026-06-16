Лукашенко вибачився перед Зеленським і заявив, що Білорусь не воюватиме з Україною

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 16 червня 2026 року в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya заявив, що перепросив у президента України Володимира Зеленського за різкі висловлювання та наголосив, що з боку Мінська не варто очікувати військових дій проти України. Його заяви були поширені через державне агентство «Белта» на тлі триваючої повномасштабної війни Росії проти України.

Лукашенко пояснив свої попередні різкі коментарі реакцією на нібито погрози з боку українського керівництва, зокрема згадки про можливі удари по території Білорусі. Він стверджував, що спочатку утримувався від відповідей, однак змінив позицію після заяв про потенційні військові цілі на білоруській території. За його словами, частина його висловлювань могла бути надмірною, однак вони були відповіддю на «безпідставні заяви».

У своєму інтерв’ю білоруський політик визнав, що міг «перегнути палицю» у формулюваннях і заявив про вибачення перед Зеленським. Він додав, що, на його думку, український президент перебуває під значним політичним і військовим тиском, що також впливає на ухвалення рішень і публічні заяви. Водночас Лукашенко підкреслив, що не мав наміру посилювати конфронтацію між країнами.

Окремо він заявив, що Білорусь не зацікавлена у розширенні війни на свою територію та не планує участі у військових діях проти України. За його словами, Мінськ нібито прагне уникнути прямого залучення до конфлікту, а будь-яка ескалація між країнами є небажаною. Він також наголосив, що Білорусь залишається уразливою у військовому плані та не розглядає сценарій вступу у війну.

Лукашенко додав, що різкі заяви щодо Білорусі є зайвими, а ситуація потребує «заспокоєння» з боку української сторони. Він заявив, що країна залишається відкритою для потенційних ударів у разі ескалації, однак не має наміру першою вдаватися до силових дій. Окремо він зазначив, що вважає неприйнятним розширення бойових дій між Україною та Росією на територію Білорусі.

Також він прокоментував військову вразливість Білорусі, заявивши, що країна не має стратегічної зацікавленості у вступі у війну. За його словами, у разі ескалації ситуація для Мінська може бути критичною через географічне розташування та обмежені оборонні можливості.