Президент Білорусі Олександр Лукашенко 8 жовтня 2014 року в інтерв’ю телеканалу Euronews розкритикував аргументи про нібито історичну належність українських територій Росії. Коментуючи анексію Криму та позицію Москви щодо зміни кордонів, білоруський лідер заявив, що використання історії для територіальних претензій може призвести до абсурдних наслідків, зокрема вимог повернути Росії її землі Монголії та Казахстану.

Лукашенко наголосив, що вважати певні території винятково російськими через їхню належність до Російської імперії чи інших державних утворень у минулому неправильно. За його словами, якщо послідовно застосовувати такий принцип, доведеться враховувати значно давніші історичні періоди, коли великі частини сучасної Росії перебували під владою інших народів.

«Говорити, що ці землі споконвіку були російськими, неправильно. Колись вони були російськими, але якщо копнути глибше, російські землі належали монголам і татарам. Тоді доведеться повертати всю Росію Монголії. Путін чудово це розуміє», – заявив білоруський президент.

Основною темою розмови була ситуація навколо Криму, який Росія окупувала та незаконно анексувала у 2014 році. Москва обґрунтовувала свої претензії на півострів, зокрема, історичними зв’язками регіону з Росією та його перебуванням у складі Російської імперії до передачі Кримської області Українській РСР у 1954 році.

Лукашенко не погодився з таким підходом. Він заявив, що історичні обставини минулих століть не можуть бути підставою для перегляду сучасних державних кордонів. На його думку, спроби повертатися до територіального устрою попередніх епох створюють небезпечний прецедент, оскільки практично кожна держава може висувати претензії до сусідів, посилаючись на події далекого минулого.

Білоруський лідер окремо підкреслив неприпустимість перекроювання кордонів інших країн. Він звернув увагу на те, що після розпаду Радянського Союзу держави отримали міжнародно визнані кордони, які мають залишатися основою міждержавних відносин. Історичні суперечки, за його логікою, не повинні ставати виправданням для територіальних захоплень.

Тодішня позиція Мінська щодо кримського питання відрізнялася від російської аргументації. Лукашенко не підтримав автоматичного визнання зміни статусу півострова та виступив проти розпаду української держави. Водночас його політична позиція не означала розриву відносин із Москвою: Білорусь продовжувала розвивати союзницькі зв’язки з Росією.

Висловлювання білоруського президента пролунали на тлі загострення відносин між Росією та Заходом після захоплення Криму. Анексія півострова спричинила міжнародну кризу, запровадження санкцій проти РФ та масштабну дискусію щодо дотримання принципу територіальної цілісності держав. Генеральна асамблея ООН 27 березня 2014 року ухвалила резолюцію 68/262, якою підтвердила територіальну цілісність України та закликала не визнавати зміну статусу Криму на підставі проведеного там референдуму.

Аргумент про історичну належність територій залишається одним із ключових елементів російської державної риторики щодо України. Москва неодноразово використовувала історичні трактування для обґрунтування своїх претензій, однак міжнародне право не визнає історичні зв’язки самостійною підставою для зміни суверенітету над територією іншої держави.

Згідно зі Статутом ООН, держави зобов’язані утримуватися від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності інших країн. Саме цей принцип лежить в основі міжнародного порядку, сформованого після Другої світової війни. Він передбачає, що кордони не можуть змінюватися одностороннім рішенням сусідньої держави або внаслідок військової агресії.

Для Білорусі питання непорушності кордонів має також практичне значення. Країна є учасницею Союзної держави з Росією, однак зберігає окремий міжнародно-правовий статус і власні державні інституції. Тому дискусії про історичні території та можливість перегляду кордонів безпосередньо стосуються і принципу білоруського суверенітету.

Водночас наведена заява Лукашенка є частиною його інтерв’ю 2014 року, а не підтвердженою новою реакцією на сучасні події. Її актуалізація потребує врахування первісного контексту – дискусії про Крим, російські територіальні претензії та міжнародне визнання кордонів України.