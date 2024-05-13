Ломаченко розповів, хто переможе у бою Усика і Ф’юрі

На підсумковій прес-конференції після яскравої перемоги над австралійцем Джорджем Камбососом в Перті (Австралія), український чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) розповів, кому віддає перевагу в майбутньому мегафайті за звання абсолютного чемпіона суперважкого дивізіону між співвітчизником Олександром Усиком (21-0, 14 КО) і британцем Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Цитата: “Моя думка? Я за мого друга, за мого брата Олександра Усика. Звісно, я бажаю йому виграти цей бій. А переможе – найсильніший. Це дуже історичний момент для боксу, для людей, пов’язаних з боксом, і, звичайно, для нашої України це дуже важливий бій. Я молитимуся за Олександра і сподіваюся, що переможе найсильніший».