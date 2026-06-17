Лобода продала маєток у Підмосков’ї за 12 млн доларів

Українська співачка Світлана Лобода продала свій елітний маєток у Підмосков’ї площею близько 1200 квадратних метрів, який намагалася реалізувати після початку повномасштабної війни РФ проти України. За даними російських медіа, угоду завершили у травні 2026 року, а вартість нерухомості склала приблизно 12 мільйонів доларів. Новим власником будинку став російський бізнесмен, ім’я якого не розголошується.

Маєток розташований у престижному котеджному селищі неподалік Москви. Об’єкт вважався одним із найбільших серед нерухомості, якою володіли представники шоу-бізнесу в цьому районі. Будинок має три поверхи, а його загальна площа становить близько 1200 квадратних метрів. На території також розміщені додаткові споруди, включно з гостьовим будинком, гаражем та приміщеннями для обслуговуючого персоналу.

Процес продажу стартував ще у 2023 році. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка залишила територію РФ та почала поступово згортати свою діяльність у країні. Пошук покупця тривав кілька років, оскільки ринок елітної нерухомості в Підмосков’ї переживав період зниження активності через санкції, економічну невизначеність та відтік частини заможних покупців за кордон.

Поки тривали переговори щодо продажу, маєток здавали в оренду. За інформацією російських джерел, об’єкт користувався попитом серед заможних орендарів завдяки великій площі та розвиненій інфраструктурі. Це дозволяло власниці отримувати дохід від нерухомості до завершення угоди.

Інтер’єр будинку був виконаний у класичному стилі з використанням дорогих оздоблювальних матеріалів. Усередині облаштовано чотири спальні, кілька просторих віталень та їдалень, більярдну кімнату, барну зону, басейн і джакузі. На прибудинковій території розміщувалися альтанка для відпочинку, окремий будинок для гостей та спеціальні приміщення для охорони.

Лобода протягом багатьох років працювала на російському музичному ринку та входила до числа найбільш комерційно успішних артистів регіону. Після 24 лютого 2022 року співачка публічно засудила російське вторгнення в Україну та оголосила про припинення концертної діяльності в РФ. Відтоді вона змінила вектор творчої роботи та почала активніше орієнтуватися на українську та європейську аудиторію.

Продаж маєтку фактично став завершенням процесу виходу артистки з російського ринку. За останні роки низка українських виконавців, які раніше володіли нерухомістю або бізнес-активами в Росії, також намагалися позбутися майна на території країни-агресора. Однак через обмеження на фінансові операції та складну ситуацію на ринку багато таких угод затягувалися на роки.

Експерти ринку нерухомості зазначають, що продаж об’єкта за суму близько 12 мільйонів доларів свідчить про збереження попиту на преміальні будинки в передмісті Москви, попри економічний тиск та санкційні обмеження. Водночас подібні угоди дедалі частіше укладаються в закритому режимі без розголошення інформації про покупців.

Наразі Світлана Лобода проживає за межами Росії та продовжує музичну кар’єру на міжнародному рівні. У публічних виступах вона неодноразово заявляла про підтримку України та брала участь у благодійних проєктах, спрямованих на допомогу українцям, які постраждали від війни.