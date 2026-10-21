Лія Янголенко з «Холостяк 15» пояснила, чому хоче заміж
2026-21-10    150

Лія Янголенко з «Холостяк 15» пояснила, чому хоче заміж

Модель Лія Янголенко, учасниця 15-го сезону романтичного реаліті «Холостяк», пояснила, чому вирішила шукати кохання на телепроєкті та які стосунки хоче побудувати з головним героєм шоу В’ячеславом Кравцовим. Про свої очікування від майбутнього партнера та досвід участі в проєкті дівчина розповіла в дописі в Instagram.

За словами Янголенко, протягом останнього року вона неодноразово говорила про бажання вийти заміж. Однак для неї шлюб не зводиться до весільної церемонії, обручки чи формального досягнення певного життєвого етапу. Модель прагне знайти людину, з якою зможе створити близькі стосунки, засновані на спільних інтересах, довірі та взаємній підтримці.

«Я хочу знайти свою людину. Близьку душу, з якою можна мріяти, дуріти, подорожувати, будувати спільні плани, розділяти інтереси, підтримувати одне одного й іноді просто мовчати, але все одно почуватися щасливою», — написала учасниця шоу.

Янголенко також пояснила, що для неї важлива емоційна близькість, яка зберігається навіть без постійних розмов чи яскравих романтичних жестів. Вона хоче зустріти партнера, поруч із яким буде комфортно в повсякденному житті, а спільні плани та інтереси стануть основою тривалих стосунків.

Однією з причин, через які модель зацікавилася участю в «Холостяку», став головний герой сезону В’ячеслав Кравцов. За словами дівчини, її привернуло те, що чоловік має досвід тривалих стосунків і є батьком. Ці обставини стали для неї важливими під час оцінювання його як потенційного партнера.

Янголенко розглядає стосунки не лише як романтичну історію, а і як готовність брати на себе відповідальність, ухвалювати спільні рішення та підтримувати одне одного. Тому досвід Кравцова в особистому житті викликав у неї інтерес до знайомства з ним.

Водночас модель зацікавив формат реаліті, який дає змогу опинитися в незвичних обставинах і пережити побачення, малоймовірні у звичайному житті. Серед таких ситуацій вона згадала й побачення втрьох. Участь у проєкті стала для неї можливістю випробувати себе та по-новому поглянути на знайомства й побудову стосунків.

Попри роботу моделлю та звичку перебувати перед камерами, зйомки «Холостяка» виявилися для Янголенко незвичним досвідом. За її словами, у модельній професії часто потрібно позувати мовчки, тоді як на реаліті доводиться відкрито говорити про власні почуття, думки та переживання.

Ще одним викликом стала конкуренція між учасницями за увагу одного чоловіка. Дівчині довелося адаптуватися до ситуації, у якій знайомства та розвиток симпатії відбуваються одночасно з кількома потенційними суперницями. Водночас цей досвід приніс їй нові знайомства й емоції.

«Це був абсолютно незвичайний для мене досвід. Нові люди, емоції, ситуації, у яких я раніше ніколи не опинялася. Можливість побачити себе зовсім з іншого боку. І, попри все, я дуже рада, що наважилася», — зазначила Янголенко.

Наприкінці допису модель запитала підписників, чи погодилися б вони на подібний експеримент заради можливості знайти кохання. Таким чином вона запропонувала аудиторії поділитися власним ставленням до пошуку партнера в умовах телевізійного проєкту.

Першу зустріч із Кравцовим Янголенко організувала у форматі ранкової прогулянки парком разом зі своїм собакою Брюсом. За результатами знайомства модель отримала троянду, яка дала їй змогу продовжити участь у проєкті.

Головним героєм 15-го сезону «Холостяка» став баскетболіст В’ячеслав Кравцов. Формат програми передбачає знайомство героя з учасницями, індивідуальні та групові побачення й поступовий відбір дівчат, які продовжують боротьбу за його прихильність. Упродовж сезону учасники мають можливість перевірити взаємну симпатію та визначити, чи можуть їхні знайомства перерости в серйозні стосунки.

В’ячеслав Кравцов, Лія Янголенко, Холостяк-15
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