Літній сезон підвищує ризик кишкових інфекцій під час пікніків
2026-19-07    73

Літній сезон підвищує ризик кишкових інфекцій під час пікніків

Із початком сезону масового відпочинку на природі лікарі нагадують про зростання ризику харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій. У спекотну погоду продукти швидше псуються, а порушення правил їх транспортування та зберігання може призвести до серйозних розладів травної системи. Саме тому тема безпечного харчування під час пікніків стає особливо актуальною для сімей із дітьми, туристів і всіх, хто планує літній відпочинок.

Фахівці зазначають, що найчастішими причинами літніх харчових отруєнь залишаються недотримання температурного режиму, недостатня гігієна рук і кухонного приладдя, а також контакт сирих продуктів із готовими стравами. За даними Міністерства охорони здоров’я, високі температури значно прискорюють розмноження бактерій, тому готову їжу не рекомендується залишати без охолодження більш ніж на дві години.

Медики радять особливо уважно ставитися до м’ясних, молочних продуктів, кремових десертів і страв із сирими яйцями. Саме вони найчастіше стають джерелом бактеріального забруднення в літній період. Якщо продукти перевозяться без термосумок або холодильних елементів, ризик їх псування суттєво зростає навіть за нетривалого перебування на спеці.

Окрему увагу експерти приділяють профілактиці кишкових інфекцій. Перед приготуванням і вживанням їжі рекомендується ретельно мити руки, овочі та фрукти, використовувати окремі дошки й ножі для сирого м’яса та готових продуктів, а також захищати страви від комах. За відсутності доступу до води рекомендується застосовувати антисептики із вмістом спирту не менше 60%.

У літній період небезпеку становить не лише їжа, а й зневоднення організму. Медики радять регулярно пити чисту воду, уникати надмірного вживання солодких газованих напоїв та алкоголю, а також планувати активний відпочинок із урахуванням високої температури повітря. Найбільш уразливими до перегрівання залишаються діти, люди похилого віку та особи із хронічними захворюваннями.

За інформацією центрів контролю та профілактики хвороб, у теплу пору року традиційно збільшується кількість випадків гострих кишкових інфекцій. Збудники можуть потрапляти до організму через забруднену воду, неякісні продукти або брудні руки. Лікарі наголошують, що більшість таких випадків можна попередити, якщо дотримуватися базових правил харчової безпеки.

Паралельно із рекомендаціями державних органів охорони здоров’я тема здорового літнього харчування активно обговорюється і в популярних lifestyle-виданнях. Експерти звертають увагу не лише на безпечне зберігання продуктів, а й на вибір страв, які не перевантажують травну систему під час спеки. Такий підхід, на думку фахівців, допомагає знизити ризик дискомфорту після відпочинку та підтримувати нормальну роботу шлунково-кишкового тракту.

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