Літній наступ РФ приречений: ISW назвав головні причини
2026-04-06    114

Літній наступ РФ приречений: ISW назвав головні причини

Російський літній наступ в Україні навряд чи дозволить Москві досягти поставлених стратегічних цілей. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), які вважають, що російське командування повторює помилки попередніх кампаній і намагається реалізувати завдання, які не відповідають реальним можливостям армії РФ.

За оцінкою ISW, одним із ключових напрямків російських зусиль залишається район Лимана та Слов’янська. Водночас ситуація на фронті для окупаційних військ зараз є менш сприятливою, ніж була чотири роки тому під час масштабних наступальних операцій на Донбасі. Спроби оточити українські сили та просунутися вглиб Донецької області фактично буксують, а російські війська не демонструють здатності досягти оперативного прориву.

Аналітики наголошують, що російське військове керівництво продовжує переслідувати амбітні цілі попри поступове зниження бойових можливостей армії. У ISW зазначають, що російські війська зазнають дедалі більших труднощів із накопиченням резервів, логістикою та підтриманням темпів наступу на кількох ділянках фронту одночасно.

Водночас українські сили, за даними інституту, змогли значною мірою зупинити російський весняно-літній наступ 2026 року. Окремі ділянки фронту залишаються надзвичайно напруженими, однак загальна динаміка не свідчить про можливість швидких успіхів Росії. У ISW вважають, що характер бойових дій поступово змінюється на користь України, тоді як темпи просування російських військ продовжують сповільнюватися.

Додатковим фактором, який впливає на перебіг кампанії, стали українські удари по військовій та енергетичній інфраструктурі на території Росії. Українські безпілотники дедалі частіше атакують об’єкти в тилу противника, що ускладнює логістику та створює додаткові проблеми для забезпечення військ. На думку західних експертів, такі операції знижують ефективність російських наступальних дій та змушують Кремль витрачати ресурси на захист власної території.

Останні дані також свідчать про різке падіння результативності російських штурмів. Попри збільшення кількості атак у травні, територіальні здобутки РФ виявилися мінімальними. За оцінками аналітиків, це може свідчити про виснаження наступального потенціалу та зростання втрат без досягнення значних військових результатів.

На цьому тлі Росія дедалі активніше робить ставку на масовані ракетні та дронові удари по українських містах. Західні експерти пов’язують це з невдачами на полі бою та прагненням компенсувати відсутність помітних успіхів на фронті за рахунок повітряного терору. Водночас аналітики зазначають, що навіть масштабні атаки по цивільній інфраструктурі не здатні змінити загальну ситуацію на лінії зіткнення.

Таким чином, на думку ISW, літня кампанія Росії стикається з тими самими проблемами, які переслідували попередні наступи: нестачею ресурсів, високими втратами, труднощами з логістикою та нереалістичними військовими цілями. У результаті Кремль ризикує вкотре витратити значні сили без досягнення стратегічного перелому у війні.

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