Лісові прогулянки стали глобальним wellness-трендом

У світі продовжує зростати інтерес до практик відновлення психоемоційного здоров’я без використання медикаментів, а одним із найпомітніших напрямів останніх років стали організовані прогулянки природними територіями. На тлі цього тренду українські тематичні медіа також дедалі частіше звертаються до теми взаємодії людини з природою. Для тих, хто хоче дізнатися більше про саму практику, доступний детальний огляд.

Попит на формати відпочинку, пов’язані з перебуванням у природному середовищі, суттєво зріс після пандемії COVID-19. За даними міжнародних аналітичних компаній, світовий ринок wellness-туризму демонструє стале зростання, а туристичні оператори дедалі частіше включають до своїх програм маршрути національними парками, природними заповідниками та лісовими територіями. Така тенденція простежується як у країнах Європи, так і в Японії, Канаді, США та Південній Кореї.

Паралельно збільшується кількість наукових досліджень, присвячених впливу природного середовища на самопочуття людини. Учені вивчають взаємозв’язок між доступністю зелених зон і показниками психічного здоров’я населення, рівнем фізичної активності, якості сну та загального добробуту. Частина таких робіт уже використовується під час розроблення міських програм розвитку громадських просторів і стратегій адаптації міст до змін клімату.

У країнах Європейського Союзу питання доступу до зелених зон дедалі частіше розглядається не лише як екологічне, а й як соціальне. Муніципалітети інвестують у створення нових парків, лісопаркових територій, велосипедних і пішохідних маршрутів, вважаючи їх важливим елементом громадського здоров’я. Подібні проєкти фінансуються як із місцевих бюджетів, так і в межах екологічних програм ЄС.

Аналітики відзначають, що інтерес до природного відпочинку підтримує і туристичну галузь. За останні роки суттєво збільшилася кількість екомаршрутів, тематичних фестивалів, рекреаційних зон та спеціалізованих туристичних програм, орієнтованих на людей, які прагнуть відпочинку далеко від великих міст. Це стимулює розвиток малого бізнесу, готельної інфраструктури та сервісів у регіонах із високим природним потенціалом.

В Україні тема розвитку природних рекреаційних територій також набуває актуальності. Після завершення війни експерти прогнозують зростання попиту на внутрішній туризм, відновлення національних парків і створення нових маршрутів для активного відпочинку. На їхню думку, інтеграція природних просторів у програми відновлення громад може стати одним із чинників покращення якості життя населення та розвитку місцевої економіки.