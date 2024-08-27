Ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізосіб з карти на карту запрацює з 1 жовтня

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту (також відомі як P2P, C2С).

Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб.

«Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків «дропів», які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки» – зазначили в НБУ.