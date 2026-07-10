Лілія Ребрик: біографія та цікаві факти про українську телеведучу й акторку

Лілія Ребрик — українська телеведуча, акторка театру та кіно, яка вже багато років залишається однією з найвідоміших медійних персон країни. Широку популярність вона здобула завдяки роботі на українському телебаченні, а також участі у популярних розважальних проєктах. Окрім телевізійної кар’єри, Ребрик активно працює в театрі, бере участь у благодійних ініціативах та виховує трьох дітей. Її професійний шлях охоплює понад два десятиліття роботи в українському медіапросторі. Попри публічність, вона намагається зберігати баланс між кар’єрою та сімейним життям.

Біографія

Лілія Ребрик (дівоче прізвище — Ребрик) народилася 8 травня 1981 року у Чернівцях.

У дитинстві займалася художньою гімнастикою та здобула звання майстра спорту. Після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де навчалася на акторському факультеті.

Після закінчення університету стала акторкою Київського академічного Молодого театру, де виконала десятки ролей у класичних і сучасних постановках.

Телевізійна кар’єра Лілії Ребрик розпочалася у 2006 році. Вона працювала ведучою прогнозу погоди, після чого стала ведучою низки розважальних і ранкових програм. Найбільшу популярність здобула як співведуча ранкового шоу «Ранок» на телеканалі ICTV, де працювала протягом багатьох років.

У 2011 році Лілія Ребрик стала учасницею телевізійного проєкту «Танці з зірками». Саме під час участі в шоу вона познайомилася з професійним танцівником Андрієм Диким, який згодом став її чоловіком.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України телеведуча продовжила працювати в українському інформаційному просторі, брала участь у благодійних заходах, підтримувала волонтерські ініціативи та регулярно висвітлювала життя своєї родини в соціальних мережах.

У 2024 році Лілія Ребрик втретє стала мамою. Народження третьої доньки стало однією з найобговорюваніших подій у її особистому житті серед шанувальників.

Цікаві факти

Лілія Ребрик є майстром спорту з художньої гімнастики. Спортивна підготовка допомогла їй успішно виступити у телевізійному шоу «Танці з зірками», де вона стала однією з найяскравіших учасниць сезону.

Її чоловік Андрій Дикий — професійний хореограф і танцівник. Подружжя виховує трьох доньок та часто ділиться сімейними моментами у публічному просторі.

Під час повномасштабної війни телеведуча неодноразово долучалася до благодійних проєктів, зборів коштів та заходів на підтримку українських військових і цивільних.

Лілія активно веде сторінки у соціальних мережах, де публікує матеріали про роботу, родину, виховання дітей та благодійність. Її Instagram налічує сотні тисяч підписників.

Гучних кримінальних чи корупційних скандалів, підтверджених офіційними документами або судовими рішеннями, навколо Лілії Ребрик не було. Публічне обговорення переважно стосується її телевізійної діяльності, сімейного життя та професійних проєктів.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Лілії Ребрик?

Лілія Ребрик народилася 8 травня 1981 року. Її вік змінюється залежно від поточної дати. Вона належить до покоління українських телеведучих, які сформували сучасний формат ранкового телебачення.

Хто чоловік Лілії Ребрик?

Чоловік телеведучої — хореограф Андрій Дикий. Вони познайомилися під час участі у проєкті «Танці з зірками». Подружжя перебуває у шлюбі багато років і виховує трьох доньок.

Скільки дітей у Лілії Ребрик?

Лілія Ребрик є багатодітною мамою. Разом із чоловіком вона виховує трьох доньок. Телеведуча неодноразово розповідала, що сім’я залишається для неї головним пріоритетом.

Де працює Лілія Ребрик?

Основними напрямами її діяльності залишаються телебачення, театр і публічні заходи. Протягом кар’єри вона працювала ведучою інформаційних, ранкових та розважальних програм, а також продовжує грати у театральних виставах.

Чим відома Лілія Ребрик?

Найбільшу популярність їй принесли багаторічна робота телеведучою, участь у шоу «Танці з зірками» та театральна кар’єра. Вона також відома активною благодійною діяльністю, підтримкою соціальних ініціатив і відкритим висвітленням сімейного життя.