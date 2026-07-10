Лілія Ребрик: біографія та цікаві факти про українську телеведучу й акторку
2026-10-07    119

Лілія Ребрик: біографія та цікаві факти про українську телеведучу й акторку

Лілія Ребрик — українська телеведуча, акторка театру та кіно, яка вже багато років залишається однією з найвідоміших медійних персон країни. Широку популярність вона здобула завдяки роботі на українському телебаченні, а також участі у популярних розважальних проєктах. Окрім телевізійної кар’єри, Ребрик активно працює в театрі, бере участь у благодійних ініціативах та виховує трьох дітей. Її професійний шлях охоплює понад два десятиліття роботи в українському медіапросторі. Попри публічність, вона намагається зберігати баланс між кар’єрою та сімейним життям.

Біографія

Лілія Ребрик (дівоче прізвище — Ребрик) народилася 8 травня 1981 року у Чернівцях.

У дитинстві займалася художньою гімнастикою та здобула звання майстра спорту. Після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де навчалася на акторському факультеті.

Після закінчення університету стала акторкою Київського академічного Молодого театру, де виконала десятки ролей у класичних і сучасних постановках.

Телевізійна кар’єра Лілії Ребрик розпочалася у 2006 році. Вона працювала ведучою прогнозу погоди, після чого стала ведучою низки розважальних і ранкових програм. Найбільшу популярність здобула як співведуча ранкового шоу «Ранок» на телеканалі ICTV, де працювала протягом багатьох років.

У 2011 році Лілія Ребрик стала учасницею телевізійного проєкту «Танці з зірками». Саме під час участі в шоу вона познайомилася з професійним танцівником Андрієм Диким, який згодом став її чоловіком.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України телеведуча продовжила працювати в українському інформаційному просторі, брала участь у благодійних заходах, підтримувала волонтерські ініціативи та регулярно висвітлювала життя своєї родини в соціальних мережах.

У 2024 році Лілія Ребрик втретє стала мамою. Народження третьої доньки стало однією з найобговорюваніших подій у її особистому житті серед шанувальників.

Цікаві факти

Лілія Ребрик є майстром спорту з художньої гімнастики. Спортивна підготовка допомогла їй успішно виступити у телевізійному шоу «Танці з зірками», де вона стала однією з найяскравіших учасниць сезону.

Її чоловік Андрій Дикий — професійний хореограф і танцівник. Подружжя виховує трьох доньок та часто ділиться сімейними моментами у публічному просторі.

Під час повномасштабної війни телеведуча неодноразово долучалася до благодійних проєктів, зборів коштів та заходів на підтримку українських військових і цивільних.

Лілія активно веде сторінки у соціальних мережах, де публікує матеріали про роботу, родину, виховання дітей та благодійність. Її Instagram налічує сотні тисяч підписників.

Гучних кримінальних чи корупційних скандалів, підтверджених офіційними документами або судовими рішеннями, навколо Лілії Ребрик не було. Публічне обговорення переважно стосується її телевізійної діяльності, сімейного життя та професійних проєктів.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Лілії Ребрик?

Лілія Ребрик народилася 8 травня 1981 року. Її вік змінюється залежно від поточної дати. Вона належить до покоління українських телеведучих, які сформували сучасний формат ранкового телебачення.

Хто чоловік Лілії Ребрик?

Чоловік телеведучої — хореограф Андрій Дикий. Вони познайомилися під час участі у проєкті «Танці з зірками». Подружжя перебуває у шлюбі багато років і виховує трьох доньок.

Скільки дітей у Лілії Ребрик?

Лілія Ребрик є багатодітною мамою. Разом із чоловіком вона виховує трьох доньок. Телеведуча неодноразово розповідала, що сім’я залишається для неї головним пріоритетом.

Де працює Лілія Ребрик?

Основними напрямами її діяльності залишаються телебачення, театр і публічні заходи. Протягом кар’єри вона працювала ведучою інформаційних, ранкових та розважальних програм, а також продовжує грати у театральних виставах.

Чим відома Лілія Ребрик?

Найбільшу популярність їй принесли багаторічна робота телеведучою, участь у шоу «Танці з зірками» та театральна кар’єра. Вона також відома активною благодійною діяльністю, підтримкою соціальних ініціатив і відкритим висвітленням сімейного життя.

ICTV, акторка, Андрій Дикий, Лілія Ребрик, Лілія Ребрик Instagram, Лілія Ребрик біографія, Лілія Ребрик вік, Лілія Ребрик діти, Лілія Ребрик чоловік, Молодий театр, Танці з зірками, телеведуча, українське телебачення, українські знаменитості, Чернівці
Останні новини
Ольга Мартиновська: біографія та цікаві факти про українську шеф-кухарку

Ольга Мартиновська: біографія та цікаві факти про українську шеф-кухарку
Ольга Мартиновська — українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча та суддя кулінарного читать далее
10-07, 22:48
Михайло Мудрик: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Михайло Мудрик: біографія та цікаві факти про українського футболіста
Михайло Мудрик — український професійний футболіст, один із найвідоміших представників читать далее
10-07, 21:14
The Rolling Stones випустили 25-й студійний альбом Foreign Tongues

The Rolling Stones випустили 25-й студійний альбом Foreign Tongues
Легендарний британський рок-гурт The Rolling Stones представив свій 25-й студійний читать далее
10-07, 20:22
Проїзд у Києві офіційно подорожчає: нові тарифи почнуть діяти з 15 липня

Проїзд у Києві офіційно подорожчає: нові тарифи почнуть діяти з 15 липня
Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про підвищення вартості проїзду читать далее
10-07, 19:21
Посли ЄС погодили відкриття шостого кластера переговорів з Україною

Посли ЄС погодили відкриття шостого кластера переговорів з Україною
Посли держав-членів Європейського Союзу 10 липня погодили відкриття для України читать далее
10-07, 19:01
Золото продовжує дорожчати через геополітичні ризики

Золото продовжує дорожчати через геополітичні ризики
Світові ціни на золото 10 липня продовжили зростання на тлі читать далее
10-07, 18:57
Катерина Тишкевич: біографія та цікаві факти про акторку

Катерина Тишкевич: біографія та цікаві факти про акторку
Катерина Тишкевич — українська акторка театру і кіно, телеведуча та читать далее
10-07, 17:23
Софія Андрухович: біографія та цікаві факти про письменницю

Софія Андрухович: біографія та цікаві факти про письменницю
Софія Андрухович — українська письменниця, перекладачка та публіцистка, одна з читать далее
10-07, 17:17
Лілія Ребрик: біографія та цікаві факти про українську телеведучу й акторку

Лілія Ребрик: біографія та цікаві факти про українську телеведучу й акторку
Лілія Ребрик — українська телеведуча, акторка театру та кіно, яка читать далее
10-07, 17:09
Яке церковне свято 11 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 11 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
11 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять рівноапостольної княгині читать далее
10-07, 16:03
На Землю потрапляє пил від невідомого астероїда, заявили вчені

На Землю потрапляє пил від невідомого астероїда, заявили вчені
Міжнародна група дослідників виявила докази того, що частина космічного пилу, читать далее
10-07, 16:01
Верховний Суд залишив у силі санкції РНБО проти Порошенка

Верховний Суд залишив у силі санкції РНБО проти Порошенка
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив п'ятому президенту читать далее
10-07, 15:46
Фонова музика вдома стала новим трендом комфортного життя

Фонова музика вдома стала новим трендом комфортного життя
Фонова музика дедалі частіше стає невід'ємною частиною сучасного житлового простору, читать далее
10-07, 14:44
Квітковий туризм набирає популярності: Європа відкриває сезон липневих маршрутів

Квітковий туризм набирає популярності: Європа відкриває сезон липневих маршрутів
Європейські туристичні напрямки фіксують зростання інтересу до сезонних подорожей, пов'язаних читать далее
10-07, 14:35
Купюра 2000 грн “імені Андрія Пишного”: банкіри звернули увагу на дивну назву серії

Купюра 2000 грн “імені Андрія Пишного”: банкіри звернули увагу на дивну назву серії
Після того, як Національний банк України презентував банкноту номіналом 2000 читать далее
10-07, 14:28
Романтичні ювелірні годинники стали одним із головних трендів 2026 року

Романтичні ювелірні годинники стали одним із головних трендів 2026 року
Ювелірні жіночі годинники, натхненні історіями кохання, знову опинилися у центрі читать далее
10-07, 14:13
В Україні введуть в обіг нову банкноту 2000 гривень

В Україні введуть в обіг нову банкноту 2000 гривень
Національний банк України з 4 вересня 2026 року вводить в читать далее
10-07, 13:42
У Лондоні відкрили секс-коворкінг із місячним абонементом

У Лондоні відкрили секс-коворкінг із місячним абонементом
У Лондоні почав працювати незвичний простір формату секс-коворкінгу, який поєднує читать далее
10-07, 11:31
Частина педагогів в Україні отримуватиме надбавку до зарплати

Частина педагогів в Україні отримуватиме надбавку до зарплати
Окремі педагогічні працівники в Україні мають право на щомісячну надбавку читать далее
10-07, 11:17
Уряд готує нові виплати українцям перед опалювальним сезоном

Уряд готує нові виплати українцям перед опалювальним сезоном
Уряд України розпочав підготовку нових програм фінансової підтримки для найбільш читать далее
10-07, 11:14
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026