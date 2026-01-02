Лілі Філіпс: порноакторка… хрестилася

Порноакторка Лілі Філліпс, яка віддалася тисячі чоловіків за 12 годин – хрестилася.

Лілі «відновила стосунки з Богом» під пісню Каньє Уеста «God Is».

Лілі Філіпс раніше говорила, що їй подобається секс і вона відчуває, що заробляти гроші на своєму тілі дає їй сили. Вона пояснила: “Я роблю те, що хочу, і роблю це, тому що мені це подобається. Я думаю, що, очевидно, є жінки, які займаються цим, тому що змушені, або тому що їм потрібні гроші і тому подібне. Або їх до цього підштовхують чоловіки. Але мій особистий досвід полягає в тому, що я завжди відчувала в собі сили лише від того, що я заробляю гроші на тому, що, на мою думку, хлопці будуть робити в будь-якому випадку. Мовляв, хлопці завжди будуть сексуалізувати мене, тож я можу спробувати заробити на цьому трохи грошей”.