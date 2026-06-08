Лікарям загрожує штраф до 68 тис. грн за розголошення діагнозу

8 червня 2026 року в Україні актуалізовано питання відповідальності медичних працівників за розголошення інформації про стан здоров’я пацієнтів: лікарям, які передають третім особам дані про діагноз без згоди пацієнта, може загрожувати штраф до 68 тис. грн, а також інші види кримінального покарання, передбачені законодавством. Норми стосуються працівників державних і приватних медичних закладів та охоплюють будь-які форми розголошення лікарської таємниці.

Медична інформація в Україні визнається конфіденційною та охороняється як лікарська таємниця. Вона не підлягає передачі третім особам без письмової або іншої чітко зафіксованої згоди пацієнта. Винятки з цього правила визначені законом і стосуються випадків, коли дані необхідні для проведення судового розгляду, досудового розслідування, а також у ситуаціях, пов’язаних із прямою загрозою життю пацієнта або інших осіб. Окремо дозволяється передача інформації між лікарями у межах лікувального процесу, якщо це необхідно для надання медичної допомоги.

Порушення режиму медичної таємниці може кваліфікуватися як кримінальне правопорушення. За незаконне розголошення діагнозу або інших даних про пацієнта передбачено штраф у розмірі до 68 тис. грн, громадські або виправні роботи, а також обмеження волі строком до трьох років. Додатково суд може ухвалити рішення про заборону обіймати певні посади або займатися медичною практикою протягом визначеного періоду.

Юристи наголошують, що ключовим критерієм у таких справах є факт доступу до інформації та її подальшого поширення без законних підстав. Розголошенням вважається не лише публікація даних у відкритому доступі, а й передача інформації знайомим, колегам або стороннім особам поза межами професійної необхідності. Окрему увагу приділяють випадкам витоку даних через цифрові медичні системи та електронні реєстри, які останніми роками активно впроваджуються у сфері охорони здоров’я.

Посилення відповідальності пов’язане зі зростанням кількості звернень щодо захисту персональних даних пацієнтів і розвитком електронної системи охорони здоров’я. У таких умовах будь-яке порушення правил доступу до медичної інформації розглядається як потенційна загроза не лише приватності пацієнта, а й довірі до системи охорони здоров’я загалом. У ряді випадків витік даних може вплинути на репутацію лікаря або медичного закладу, а також стати підставою для цивільних позовів про відшкодування моральної шкоди.

Окремо зазначається, що пацієнти мають право звертатися зі скаргами до керівництва медичних установ, профільних контролюючих органів або безпосередньо до суду. Практика розгляду таких справ вказує на те, що суди оцінюють не лише сам факт розголошення, а й наслідки для потерпілої особи, включно з психологічними та соціальними ризиками.