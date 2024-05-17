Лікарняний дистанційно: як оформити?

Українці мають можливість залишатися вдома за наявності симптомів цих хвороб і звернутися до лікаря для оформлення лікарняного дистанційно.

Для цього вам потрібно зробити наступні кроки:

▪️Зверніться до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку. На підставі отриманої інформації лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність – електронний документ в електронній системі охорони здоровʼя.

▪️Ви отримаєте смс-повідомлення з номером медичного висновку тимчасової непрацездатності від електронної системи охорони здоровʼя.

▪️МВТН автоматично потрапить до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. На основі даних, що містить МВТН, формується електронний листок непрацездатності. Це саме той документ, за яким нараховуються виплати.

▪️Тепер чекайте смс-повідомлення вже від Пенсійного фонду – з номером лікарняного. Це значить, що все оформлено успішно.

▪️Повідомте роботодавцю, що захворіли, зателефонувавши або переславши номер лікарняного. Побачити ваш листок він зможе в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Через 7 днів після дати закриття лікарняного роботодавець зможе його сплатити.