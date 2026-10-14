Lifecell підвищує тарифb: скільки платитимуть абоненти

Мобільний оператор Lifecell із 14 жовтня 2026 року підвищує вартість тарифного плану «Максі» для нових абонентів на 100 грн за чотири тижні. Стандартна ціна зросте з 400 до 500 грн, а за умови персоніфікації номера — з 350 до 450 грн. Водночас тариф «Мега» стане недоступним для нових підключень. Чинних користувачів «Максі» зміна цін не торкнеться, повідомляє телекомунікаційна спільнота MZU — «Мобільний Зв’язок України».

Після набуття чинності новими умовами стандартне підключення до «Максі» коштуватиме 500 грн за чотиритижневий розрахунковий період. Абоненти, які персоніфікують номер, сплачуватимуть 450 грн замість попередніх 350 грн. Таким чином, в обох випадках збільшення вартості становитиме 100 грн, або приблизно 25% і 28,6% відповідно.

Окремі умови передбачені для абонентів, які вирішать перейти до Lifecell від іншого мобільного оператора зі збереженням свого номера. За процедурою перенесення мобільного номера (MNP) підключити «Максі» можна буде за 270 грн за чотири тижні. Ця ціна суттєво нижча за стандартну вартість тарифного плану після перегляду цін.

Перенесення номера дає змогу змінити оператора без необхідності повідомляти всім контактам новий номер телефону. Для цього абонент має пройти встановлену процедуру MNP, після чого його номер обслуговуватиме новий оператор. Спеціальна ціна для таких клієнтів може стати одним зі способів залучення користувачів, які наразі отримують мобільні послуги в інших компаніях.

Підвищення вартості «Максі» стосується саме нових підключень із 14 жовтня. Абонентам, які користувалися тарифом до цієї дати, оператор залишає попередні умови обслуговування. Отже, автоматичного збільшення плати для всіх користувачів «Максі» одночасно з набуттям чинності новими цінами не передбачено.

Крім того, Lifecell готує можливість зафіксувати вартість тарифу на певний період для чинних абонентів. Компанія поки не уточнила, як саме працюватиме цей механізм, на який строк можна буде зафіксувати ціну та чи поширюватиметься така можливість на всі категорії користувачів. Деталі мають значення для абонентів, які хочуть заздалегідь планувати витрати на мобільний зв’язок.

Зміни торкнуться також тарифного плану «Мега», який перестануть пропонувати новим клієнтам. Інформації про причини припинення підключень і можливі зміни для чинних користувачів цього пакета не оприлюднили. Тому поки невідомо, чи збережуть вони попередні умови обслуговування та чи запропонує оператор альтернативні тарифні плани.

Чотиритижневий період оплати означає, що тарифний пакет розрахований на 28 днів, а не на календарний місяць. Упродовж року таких періодів більше, ніж дванадцять, тому фактичні витрати за 12 місяців можуть бути вищими, ніж сума дванадцяти стандартних платежів. Наприклад, за незмінної ціни 500 грн витрати за 13 чотиритижневих періодів становитимуть 6500 грн. Це варто враховувати під час порівняння пропозицій мобільних операторів, які використовують різні розрахункові цикли.

Перенесення мобільних номерів в Україні працює в межах процедури MNP, яка дає змогу абонентам змінювати постачальника послуг без втрати номера. Такий механізм посилює конкуренцію між операторами, оскільки користувачам не потрібно змінювати контактні дані після переходу. Спеціальні пропозиції для нових клієнтів, зокрема знижена плата за підключення, є одним зі способів залучення абонентів на конкурентному телекомунікаційному ринку.