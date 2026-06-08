Лідери Європи погодили п’ять умов миру для України
2026-08-06    77

Лідери Європи погодили п’ять умов миру для України

Лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Лондоні погодили п’ять ключових умов для досягнення «справедливого та тривалого миру» в Україні. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на спільну заяву учасників переговорів. Серед основних положень документа — припинення бойових дій, використання нинішньої лінії фронту як відправної точки для мирного процесу, надання Україні юридично зобов’язуючих гарантій безпеки та збереження заморожених російських активів до завершення війни.

Першою умовою учасники зустрічі назвали повне припинення вогню. У заяві наголошується, що саме зупинка бойових дій має створити основу для подальших переговорів між сторонами. Європейські лідери вважають, що без фактичного припинення воєнних дій будь-які політичні домовленості залишатимуться нестабільними та не матимуть реальних механізмів виконання.

Другим пунктом визначено використання поточної лінії фронту як базового орієнтира для початку переговорного процесу. При цьому документ не містить положень про юридичне визнання зміни кордонів або відмову України від своїх територій. Формулювання стосується виключно практичних параметрів можливого припинення бойових дій та запуску дипломатичного діалогу.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили питанню гарантій безпеки для України. У спільній заяві зазначено, що після встановлення режиму припинення вогню Київ має отримати юридично обов’язкові міжнародні гарантії. Одним із можливих механізмів названо розміщення на території України багатонаціональних сил. Ініціатори документа вважають, що така присутність може стати додатковим фактором стримування та запобігти повторному загостренню конфлікту.

Четвертою умовою стало збереження заморожених російських активів. Автори заяви пропонують не розблоковувати ці кошти до моменту завершення війни та виплати компенсацій Україні. Після початку повномасштабного вторгнення західні країни заморозили активи Центрального банку Росії та майно російських державних структур і окремих осіб на десятки мільярдів доларів. Питання їхнього подальшого використання залишається одним із ключових елементів міжнародних дискусій щодо післявоєнного відновлення України.

П’ятою умовою визначено необхідність захисту інтересів європейської безпеки в межах будь-яких майбутніх домовленостей. Учасники переговорів наголосили, що наслідки війни виходять далеко за межі українського питання та безпосередньо впливають на архітектуру безпеки на континенті. Саме тому країни Європи розглядають себе не лише як партнерів України, а й як сторони, зацікавлені у формуванні довгострокових гарантій стабільності.

Оприлюднені умови з’явилися на тлі триваючих дискусій щодо параметрів можливого врегулювання війни. Росія раніше неодноразово заявляла про вимогу виведення українських військ із Донбасу як одну з умов припинення бойових дій. Подібні підходи також згадувалися в контексті окремих переговорних ініціатив за участю міжнародних посередників. Водночас Москва послідовно виступає проти розміщення іноземних військових контингентів на території України після завершення війни.

Лондонська зустріч стала однією з найбільш предметних консультацій між ключовими європейськими союзниками Києва щодо параметрів потенційного мирного врегулювання. Узгоджена позиція демонструє прагнення західних партнерів поєднати припинення бойових дій із довгостроковими механізмами безпеки та фінансової відповідальності Росії за наслідки війни.

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