Лідери ЄС зосередилися на енергетиці замість України, — Politico

Україна вперше від початку повномасштабної війни з Росією відійшла на другий план у порядку денному саміту лідерів Європейського Союзу, який стартує 16 жовтня у Брюсселі. Як повідомляє Politico, цього разу європейські керівники більше стурбовані зростанням цін на енергоносії та тупиковою ситуацією навколо бюджету ЄС, тоді як президент України Володимир Зеленський намагатиметься повернути увагу до війни та потреб Києва.

За даними видання, зміна пріоритетів відображає посилення внутрішніх економічних проблем Євросоюзу. Вартість енергоресурсів безпосередньо впливає на витрати домогосподарств і підприємств, а суперечки щодо бюджету ускладнюють погодження фінансових рішень, необхідних для реалізації спільних політик ЄС. На цьому тлі українське питання, яке після початку повномасштабного вторгнення Росії стало одним із центральних у європейській політиці, ризикує отримати менше уваги під час переговорів.

Зеленський прибув до Брюсселя на день раніше за початок саміту, щоб провести двосторонні зустрічі з європейськими лідерами. Такий графік дає йому можливість обговорити українські питання безпосередньо з керівниками держав і урядів, не чекаючи загальної дискусії на саміті. Київ зацікавлений у тому, щоб підтримка України залишалася одним із пріоритетів ЄС попри внутрішні розбіжності та зміну суспільних настроїв у європейських країнах.

Окремим джерелом напруженості стали розбіжності щодо публічної критики президента США Дональда Трампа з боку Зеленського. Як пише Politico, деякі європейські лідери вважають, що така риторика не сприяє досягненню цілей України. Їх непокоїть, що конфліктна комунікація з Вашингтоном може ускладнити взаємодію із США в питаннях безпеки та подальшої підтримки Києва.

Водночас позиції європейських керівників не є одностайними. Частина з них вважає недоречною критику Зеленського за його висловлювання, оскільки Україна веде війну за власне виживання. Такий підхід передбачає, що оцінювати дії українського президента слід з урахуванням обставин, у яких перебуває країна, а не лише з погляду дипломатичної тактики у відносинах зі США.

Розбіжності навколо ставлення до Вашингтона створюють для Європи складне завдання: зберігати трансатлантичну координацію та водночас підтримувати Україну, яка залежить від міжнародної військової, фінансової й політичної допомоги. Якщо суперечки щодо публічної риторики відвернуть увагу від практичних рішень, переговори про подальшу підтримку Києва можуть стати складнішими. Водночас наявність різних позицій усередині ЄС не означає автоматичної зміни його офіційного курсу щодо України.

Для української влади ключовим завданням на зустрічах у Брюсселі стане збереження уваги до безпекових потреб країни на тлі інших пріоритетів європейських столиць. Двосторонні переговори можуть допомогти з’ясувати позиції окремих урядів і визначити, які питання потребують додаткового узгодження. Водночас конкретні результати саміту залежатимуть від того, чи зможуть лідери перейти від обговорення розбіжностей до погодження спільних рішень.

Зміна акцентів у порядку денному також демонструє, що політична увага до війни не залишається незмінною навіть серед держав, які підтримують Україну. Для Києва це створює потребу постійно узгоджувати власні пріоритети з економічними та політичними інтересами партнерів, не допускаючи, щоб термінові внутрішні проблеми ЄС витіснили питання європейської безпеки.

Європейський Союз ухвалює рішення щодо спільних фінансів і зовнішньої політики за участю держав-членів, позиції яких можуть відрізнятися. Тому переговори про бюджет і допомогу Україні залежать не лише від оцінки ситуації на фронті, а й від готовності урядів погоджувати витрати та розподіляти фінансові зобов’язання. Саме баланс між внутрішніми економічними потребами та безпекою Європи визначатиме, наскільки помітне місце Україна збереже в подальших рішеннях ЄС.

Поки що повідомлення Politico описує зміну акцентів перед початком саміту, а не ухвалене рішення скоротити підтримку України. Чи матиме ця тенденція практичні наслідки для Києва, залежатиме від результатів переговорів і конкретних домовленостей європейських лідерів.