Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії уклали антибританську угоду

Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії в Кардіффі підписали угоду про співпрацю, заявивши про необхідність домогтися права на самовизначення своїх націй та закликавши уряд Великої Британії готуватися до конституційних змін. Документ підписали прем’єр-міністри трьох регіонів і лідери правих партій, від яких вони були обрані, — Шотландської національної партії (SNP), «Плайд Камрі» та «Шинн Фейн».

Учасники угоди заявили, що політична система Великої Британії вступила в період масштабних змін. За їхніми словами, «час Вестмінстера добігає кінця», а політичний ландшафт на Британських островах змінюється. Підписанти назвали те, що відбувається, «переломним моментом у конституційному розвитку Великої Британії».

У документі лідери виступили за закріплення права Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії самостійно визначати своє державне майбутнє. Вони звернулися до британського уряду із закликом «підготуватися до конституційних змін у кожній юрисдикції, спланувати їх і сприяти їхньому здійсненню».

Окремо учасники домовленості заявили про європейський напрямок для своїх націй. У документі йдеться, що їхнє майбутнє «знаходиться в Європейському Союзі». Таким чином, питання можливого перегляду відносин із Лондоном пов’язують не лише з внутрішнім устроєм Сполученого Королівства, а й із подальшою європейською інтеграцією.

Водночас сторони не заявляють про єдиний сценарій виходу зі складу Великої Британії. Представники трьох політичних сил наголосили, що дотримуються «різних конституційних позицій», а кожна нація визначатиме своє майбутнє «по-своєму і у свій час». Спільною для них залишається заявлена готовність домагатися того, щоб політична воля Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії була почута.

Угода об’єднує політичні сили, які по-різному бачать механізм зміни статусу своїх територій. Для Шотландії центральним питанням залишається можливість проведення нового референдуму про незалежність. SNP виступає за відокремлення від Великої Британії та повернення незалежної Шотландії до європейського політичного простору.

В Уельсі прихильником розширення національних повноважень і перспективи незалежності є «Плайд Камрі». Партія послідовно виступає за збільшення самостійності Уельсу, а питання можливого відокремлення від Великої Британії розглядає як довгострокову політичну мету.

У Північній Ірландії конституційне питання має іншу правову та історичну основу. «Шинн Фейн» виступає за об’єднання острова Ірландія та підтримує проведення референдуму щодо майбутнього регіону. Можливість такого голосування передбачена Белфастською угодою 1998 року за наявності підстав вважати, що більшість жителів Північної Ірландії підтримала б зміну її конституційного статусу.

Подальший розвиток ініціативи залежатиме від позиції уряду Великої Британії та здатності трьох регіональних політичних центрів координувати свої дії. Відкритими залишаються питання щодо формату можливих референдумів, їхніх термінів, юридичних процедур та реакції Лондона на вимогу підготувати конституційні зміни.