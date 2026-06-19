Лідери країн ЄС обурені контактами глави Євроради з РФ, — Politico

Кілька лідерів країн ЄС різко відреагували на інформацію про те, що керівник апарату голови Європейської ради Антоніу Кошти Педро Луртьє протягом останніх тижнів двічі контактував із представниками Росії в Москві, повідомили п’ять європейських чиновників виданню Politico у червні 2026 року.

В тему: ЄС розділився через переговори з Росією та контакти Кошти

За даними джерел, частина дипломатів назвала дії Луртьє «крайнім непрофесіоналізмом» через те, що масштаби контактів із російською стороною не були розкриті публічно до появи відповідних публікацій у медіа 17 червня. Окремі представники європейських країн заявили, що були «вкрай розлючені» фактом таких переговорів без належного інформування союзників.

У команді Антоніу Кошти підтвердили, що контакти з російськими посадовцями мали обмежений характер і були спрямовані на створення каналу комунікації, який міг би бути використаний у майбутньому для дипломатичних контактів між Європейським союзом і Росією. Там підкреслили, що розмови були короткими та не містили суттєвих політичних домовленостей або обговорення конкретних рішень.

Водночас у дипломатичних колах ЄС наголошують, що подібні контакти мають проходити через узгоджені механізми та супроводжуватися звітністю перед ключовими столицями. Один зі співрозмовників видання зазначив, що відсутність єдиної процедури координації створює ризики розбалансування зовнішньополітичної позиції Євросоюзу, особливо в умовах триваючої війни Росії проти України.

Окремо джерела повідомляють про розбіжності щодо інформування держав-членів. За словами одного з дипломатів, офіс Кошти нібито заздалегідь повідомив Німеччину, Францію, Велику Британію та Європейську комісію про плановані контакти, однак інші представники ЄС стверджують, що Берлін не отримував таких повідомлень. Це спричинило додаткові суперечки всередині дипломатичних структур Євросоюзу щодо рівня прозорості ухвалення рішень.

Під час одного з неформальних обговорень на саміті Луртьє, за даними співрозмовників, поскаржився на витік інформації в медіа та пояснив, що контакти з російською стороною були здійснені нібито у відповідь на заклик українського президента Володимира Зеленського щодо необхідності участі європейських партнерів у можливих мирних переговорах. Це твердження викликало додаткові дискусії серед дипломатів щодо мандату таких переговорів та меж повноважень посадовців ЄС.

Експерти з європейської політики зазначають, що ситуація може вплинути на внутрішні процедури координації зовнішніх контактів у структурах ЄС, оскільки питання комунікації з Росією залишається чутливим і потребує узгодження між державами-членами на тлі війни в Україні та санкційної політики Євросоюзу.