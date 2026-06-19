Лідери країн ЄС обурені контактами глави Євроради з РФ, — Politico
2026-19-06    176

Лідери країн ЄС обурені контактами глави Євроради з РФ, — Politico

Кілька лідерів країн ЄС різко відреагували на інформацію про те, що керівник апарату голови Європейської ради Антоніу Кошти Педро Луртьє протягом останніх тижнів двічі контактував із представниками Росії в Москві, повідомили п’ять європейських чиновників виданню Politico у червні 2026 року.

В тему: ЄС розділився через переговори з Росією та контакти Кошти

За даними джерел, частина дипломатів назвала дії Луртьє «крайнім непрофесіоналізмом» через те, що масштаби контактів із російською стороною не були розкриті публічно до появи відповідних публікацій у медіа 17 червня. Окремі представники європейських країн заявили, що були «вкрай розлючені» фактом таких переговорів без належного інформування союзників.

У команді Антоніу Кошти підтвердили, що контакти з російськими посадовцями мали обмежений характер і були спрямовані на створення каналу комунікації, який міг би бути використаний у майбутньому для дипломатичних контактів між Європейським союзом і Росією. Там підкреслили, що розмови були короткими та не містили суттєвих політичних домовленостей або обговорення конкретних рішень.

Водночас у дипломатичних колах ЄС наголошують, що подібні контакти мають проходити через узгоджені механізми та супроводжуватися звітністю перед ключовими столицями. Один зі співрозмовників видання зазначив, що відсутність єдиної процедури координації створює ризики розбалансування зовнішньополітичної позиції Євросоюзу, особливо в умовах триваючої війни Росії проти України.

Окремо джерела повідомляють про розбіжності щодо інформування держав-членів. За словами одного з дипломатів, офіс Кошти нібито заздалегідь повідомив Німеччину, Францію, Велику Британію та Європейську комісію про плановані контакти, однак інші представники ЄС стверджують, що Берлін не отримував таких повідомлень. Це спричинило додаткові суперечки всередині дипломатичних структур Євросоюзу щодо рівня прозорості ухвалення рішень.

Під час одного з неформальних обговорень на саміті Луртьє, за даними співрозмовників, поскаржився на витік інформації в медіа та пояснив, що контакти з російською стороною були здійснені нібито у відповідь на заклик українського президента Володимира Зеленського щодо необхідності участі європейських партнерів у можливих мирних переговорах. Це твердження викликало додаткові дискусії серед дипломатів щодо мандату таких переговорів та меж повноважень посадовців ЄС.

Експерти з європейської політики зазначають, що ситуація може вплинути на внутрішні процедури координації зовнішніх контактів у структурах ЄС, оскільки питання комунікації з Росією залишається чутливим і потребує узгодження між державами-членами на тлі війни в Україні та санкційної політики Євросоюзу.

Politico, Антоніу Кошта, Володимир Зеленський, дипломатія, Єврокомісія, Європейська рада, ЄС, зовнішня політика, міжнародні відносини, Німеччина, Педро Луртьє, переговори, Росія, скандал, Україна
Останні новини
Болгарія заблокувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Болгарія заблокувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Болгарія наклала вето на 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти читать далее
19-06, 19:12
Яке церковне свято 20 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 20 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
20 червня 2026 року в православному календарі припадає на період читать далее
19-06, 17:52
Лідери країн ЄС обурені контактами глави Євроради з РФ, — Politico

Лідери країн ЄС обурені контактами глави Євроради з РФ, — Politico
Кілька лідерів країн ЄС різко відреагували на інформацію про те, читать далее
19-06, 17:46
В Україні аграрії отримають до 1000 грн на гектар на добрива

В Україні аграрії отримають до 1000 грн на гектар на добрива
В Україні у 2026 році запроваджено нову державну програму підтримки читать далее
19-06, 17:29
В Україні пропонують заборонити продаж енергетиків до 18 років

В Україні пропонують заборонити продаж енергетиків до 18 років
В Україні народні депутати зареєстрували та винесли на розгляд законопроект читать далее
19-06, 16:59
SpaceX попередила про ризики для Starlink через новий план ЄС

SpaceX попередила про ризики для Starlink через новий план ЄС
Компанія SpaceX заявила, що запропоновані Європейським Союзом зміни до правил читать далее
19-06, 15:46
Трамп заявив, що Мелоні «просила фото», прем’єр Італії жорстко відповіла

Трамп заявив, що Мелоні «просила фото», прем’єр Італії жорстко відповіла
Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні читать далее
19-06, 15:40
З яких номерів найчастіше телефонують шахраї в Україні

З яких номерів найчастіше телефонують шахраї в Україні
Телефонне шахрайство залишається одним із найпоширеніших видів цифрового шахрайства в читать далее
19-06, 15:28
Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину 4:1 на ЧС-2026

Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину 4:1 на ЧС-2026
Збірна Швейцарії 19 червня 2026 року перемогла Боснію і Герцеговину читать далее
19-06, 11:10
Rockstar Games представила обкладинку GTA 6 і дату старту передзамовлень

Rockstar Games представила обкладинку GTA 6 і дату старту передзамовлень
Компанія Rockstar Games 18 червня 2026 року опублікувала офіційні матеріали читать далее
19-06, 11:05
Мексика першою вийшла до плей-оф ЧС-2026 після перемоги над Кореєю

Мексика першою вийшла до плей-оф ЧС-2026 після перемоги над Кореєю
Збірна Мексики 19 червня здобула мінімальну перемогу над Південною Кореєю читать далее
19-06, 11:03
Анастасія Кожевнікова: біографія та цікаві факти про співачку

Анастасія Кожевнікова: біографія та цікаві факти про співачку
Анастасія Кожевнікова — українська співачка, авторка пісень і колишня учасниця читать далее
19-06, 11:00
У ЄС обговорюють обмеження в’їзду для частини українських біженців: напевно, йдеться про чоловіків

У ЄС обговорюють обмеження в’їзду для частини українських біженців: напевно, йдеться про чоловіків
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала переглянути підходи читать далее
19-06, 10:54
Україна і США обговорюють замороження війни по лінії фронту, – The Economist

Україна і США обговорюють замороження війни по лінії фронту, – The Economist
Україна та Сполучені Штати ведуть щоденні консультації щодо можливих сценаріїв читать далее
19-06, 10:34
Олександр Пономарьов: біографія та цікаві факти про співака

Олександр Пономарьов: біографія та цікаві факти про співака
Олександр Пономарьов — один із найвідоміших українських естрадних співаків, композиторів читать далее
19-06, 10:28
У «Резерв+» з’явився статус «резервіст»: що робити працівнику і роботодавцю

У «Резерв+» з’явився статус «резервіст»: що робити працівнику і роботодавцю
Зміна категорії військового обліку в електронному військово-обліковому документі через застосунок читать далее
19-06, 10:26
Бронювання більше не гарантує захисту: повістки отримують навіть працівники з відстрочкою

Бронювання більше не гарантує захисту: повістки отримують навіть працівники з відстрочкою
В Україні почастішали випадки, коли повістки від територіальних центрів комплектування читать далее
19-06, 10:24
ЄС розділився через переговори з Росією та контакти Кошти

ЄС розділився через переговори з Росією та контакти Кошти
На саміті Європейського Союзу виникли серйозні розбіжності щодо можливості переговорів читать далее
19-06, 09:58
ЄС виключив із декларації пункт про прискорений вступ України

ЄС виключив із декларації пункт про прискорений вступ України
Європейський Союз під час підготовки підсумкової декларації саміту вилучив із читать далее
19-06, 09:34
США та Іран скасували переговори у Швейцарії

США та Іран скасували переговори у Швейцарії
Заплановані на сьогодні переговори між США та Іраном у Швейцарії читать далее
19-06, 09:31
Теги
Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком фінансовий моніторинг фінансові операції