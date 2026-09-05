Lida Lee (Лідія Скорубська): біографія та цікаві факти про українську співачку
2026-05-09    160

Lida Lee (Лідія Скорубська): біографія та цікаві факти про українську співачку

Lida Lee — українська співачка, справжнє ім’я якої Лідія Скорубська. Широкій аудиторії вона стала відома завдяки роботі з MONATIK, участі у «Голосі країни» та подальшій сольній кар’єрі. Артистка також з’являлася у телевізійних проєктах, зокрема «Танцях з зірками», де змогла показати себе не лише як вокалістка. У 2021 році Lida Lee отримала премію YUNA у категорії «Відкриття року». Останніми роками співачка привертає увагу не тільки новою музикою, а й особистим життям, зокрема стосунками з Даніелем Салемом.

Біографія

Лідія Олександрівна Скорубська народилася 29 вересня 1994 року в Києві. За даними біографічних публікацій, її мама була пов’язана з музикою та працювала художньою керівницею, тому творче середовище супроводжувало майбутню співачку з дитинства. У 11 років Лідія почала займатися народною хореографією в ансамблі «Веселад», брала участь у виступах та танцювальних заходах.

Перші кроки у вокалі Скорубська робила з кавер-версіями відомих композицій. Однією з робіт, яка привернула до неї увагу, став кавер на пісню «Спи собі сама» Кузьми Скрябіна. Паралельно вона пробувала себе у телевізійних вокальних конкурсах, зокрема брала участь у «Х-факторі».

Важливим етапом її професійного становлення стала співпраця з MONATIK. Lida Lee працювала бек-вокалісткою артиста та була пов’язана з його командою Chica-Band. У 2019 році вона разом із MONATIK виступила на НСК «Олімпійський» під час великого концерту артиста, зокрема виконала з ним композицію «Добеги». Саме після цього виступу українські медіа почали активно знайомити публіку з молодою артисткою.

У 2020 році Lida Lee стала учасницею десятого сезону «Голосу країни». На сліпих прослуховуваннях вона виконала Bang Bang у версії Аріани Гранде, Jessie J та Нікі Мінаж і обрала команду MONATIK. Участь у шоу стала для неї ще одним способом заявити про себе вже як про самостійну артистку.

Того ж року почався її сольний етап. Перші релізи виходили за участю команди MONATIK Corporation, а згодом співачка дедалі більше зосередилася на власному творчому баченні. У 2021 році вона презентувала композицію «Зрозумій», яку називала своєю першою повністю самостійною роботою, а за підсумками року отримала YUNA у номінації «Відкриття року».

Ще одним великим телевізійним проєктом для Lida Lee стали «Танці з зірками» на 1+1 у 2021 році. Її партнером був професійний танцівник Олексій Базела. Пара відкрила перший ефір сезону, однак у шостому випуску вибула з проєкту за результатами глядацького голосування.

Після початку повномасштабної війни творчий шлях артистки змінився. У 2024 році вона випустила пісню «Сама» після приблизно піврічної творчої паузи. В інтерв’ю Суспільному Lida Lee пояснювала, що композиція стала особистою історією трансформації та пошуку власного «я», а сама робота була створена на основі її музичних нотаток.

Цікаві факти

Однією з характерних рис творчого шляху Lida Lee став перехід від роботи в команді іншого артиста до повної концентрації на власній кар’єрі. У 2024 році співачка розповіла Суспільному, що після припинення співпраці з продюсером переживала складний період і певний час майже не випускала нової музики. Пісня «Сама» стала для неї способом зафіксувати цей внутрішній перелом.

Для композиції «Сама» артистка використала дуже особистий матеріал. Вона розповідала, що протягом певного періоду записувала відео, робила нотатки та фіксувала власні переживання, щоб спостерігати за змінами у собі. Частина цього досвіду згодом перетворилася на основу пісні. За словами Lida Lee, музично вона була авторкою цієї роботи.

Помітною частиною образу співачки стала зміна зовнішності. В одному з інтерв’ю вона говорила, що у 2024 році відчула потребу радикально змінитися та зрештою підстригла волосся в каре. Для артистки це було не просто оновленням зачіски, а символічним кроком у період особистої трансформації.

У 2026 році особливу увагу медіа привернули стосунки Lida Lee з Даніелем Салемом. Пара розсекретила роман наприкінці 2025 року, а в січні 2026-го співачка дала інтерв’ю, в якому говорила про Салема та спільні рішення. Вона також пояснювала, що публічність їхньої історії була пов’язана не лише з бажанням розповісти про особисте, а й із певними змінами у житті пари.

4 вересня 2026 року з’явилися повідомлення про можливе таємне одруження Lida Lee та Даніеля Салема. Про це заявив блогер Богдан Беспалов, посилаючись на анонімне джерело, яке нібито надало йому докази. Водночас ані Lida Lee, ані Салем станом на дату публікації не підтвердили реєстрацію шлюбу, тому називати артистку дружиною Салема як встановлений факт поки некоректно.

Щодо інших деталей особистого життя — зокрема попередніх шлюбів, дітей або сімейних обставин — у надійних відкритих джерелах немає достатньо підтвердженої інформації, щоб подавати її як факт.

Відповіді на питання про Lida Lee

Хто така Lida Lee?
Lida Lee — сценічний псевдонім української співачки Лідії Скорубської. Вона стала відомою завдяки роботі бек-вокалісткою у команді MONATIK, участі у «Голосі країни» та сольним релізам. Також артистка брала участь у «Танцях з зірками» та інших телевізійних проєктах.

Скільки років Lida Lee?
Lida Lee народилася 29 вересня 1994 року. Станом на вересень 2026 року їй 31 рік. У 2026 році 32 роки їй виповниться 29 вересня.

Яке справжнє ім’я Lida Lee?
Справжнє ім’я співачки — Лідія Олександрівна Скорубська. Публічно вона працює під ім’ям Lida Lee або Ліда Лі. Саме під цим сценічним ім’ям артистка випускає музику та бере участь у телевізійних проєктах.

Хто чоловік Lida Lee?
У 2026 році співачка перебуває у стосунках із Даніелем Салемом, телеведучим, актором і військовослужбовцем. У вересні з’явилася інформація про нібито таємну реєстрацію їхнього шлюбу, однак її джерелом стало повідомлення блогера з посиланням на анонімного інсайдера. Сама пара публічно не підтвердила факт одруження, тому наразі коректніше називати Салема партнером Lida Lee, а не офіційно підтвердженим чоловіком.

Які найвідоміші пісні Lida Lee?
До помітних робіт артистки належать «Зрозумій», «Прокидайся», «Сама», «На межі», «MONSTER» та інші композиції. Раніше увагу до неї також привертали спільні виступи з MONATIK, зокрема «Добеги». Окреме місце у творчості співачки займає «Сама» — пісня, яку вона пов’язувала з особистою трансформацією та пошуком власного голосу.

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