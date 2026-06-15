Українська телеведуча Леся Нікітюк під час масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 15 червня перебувала в підземному паркінгу та закликала українців не нехтувати правилами безпеки. У своєму Instagram знаменитість розповіла, що навіть на третьому підземному рівні відчувався сильний запах гару, через що людям було важко дихати. Своє звернення вона опублікувала на тлі чергового комбінованого удару по столиці, який супроводжувався вибухами, пожежами та руйнуваннями в різних районах міста. Телеведуча наголосила, що особисто переконалася в необхідності обирати максимально захищені укриття під час повітряних тривог.

У серії сторіс Нікітюк показала кадри з паркінгу, де разом з іншими людьми перечікувала небезпеку. За її словами, ситуація виявилася складнішою, ніж можна було очікувати, оскільки продукти горіння та дим проникали навіть на нижні рівні споруди. Телеведуча звернула увагу підписників на те, що небезпека під час обстрілів може походити не лише від вибухів чи уламків, а й від наслідків пожеж, які виникають після влучань.

«Друзі, страшна ніч! І, як показала практика, навіть -1 поверх паркінгу дуже небезпечний. Та що тут казати, навіть на -3-му дихали горілим. Тому не нехтуйте особистою безпекою. Ховайтеся, і ховайтеся глибше», — написала телеведуча у своєму зверненні до аудиторії.

Повідомлення Нікітюк з’явилося на тлі однієї з найважчих атак на столицю за останній час. У Києві внаслідок удару були зафіксовані пожежі у житлових будинках, навчальних закладах, складських приміщеннях та об’єктах інфраструктури. Рятувальники працювали одразу в кількох районах міста, ліквідовуючи займання та розбираючи завали. Частина мешканців була змушена провести ніч в укриттях, метро та підземних паркінгах.

Тема безпеки під час повітряних тривог останнім часом дедалі частіше стає предметом обговорення серед жителів українських міст. Через використання Росією ударних безпілотників та ракет великої дальності наслідки атак нерідко охоплюють значні території. Пожежі, спричинені падінням уламків або прямими влучаннями, можуть створювати додаткові ризики навіть для людей, які перебувають у підземних приміщеннях.

Фахівці з цивільного захисту неодноразово рекомендували використовувати офіційні укриття, сховища та станції метро, які мають належні системи вентиляції та відповідають вимогам безпеки. Підземні паркінги часто використовуються як альтернативне місце для укриття, однак рівень їхнього захисту може відрізнятися залежно від конструкції будівлі та технічного стану об’єкта.

Звернення Лесі Нікітюк швидко поширилося в соціальних мережах та викликало активне обговорення серед користувачів. Частина коментаторів поділилася власним досвідом перебування в укриттях під час нічних атак, повідомляючи про схожі проблеми із задимленням та якістю повітря. Інші наголосили на важливості своєчасного реагування на сигнали тривоги та дотримання рекомендацій рятувальників.

Сама телеведуча останнім часом регулярно висвітлює події, пов’язані з війною, підтримує благодійні ініціативи та закликає українців дбати про власну безпеку. Її останнє звернення стало ще одним нагадуванням про те, що навіть звичні місця для укриття не завжди гарантують повний захист від наслідків масованих обстрілів, особливо коли атаки супроводжуються масштабними пожежами в різних частинах міста.