Леся Нікітюк: біографія та цікаві факти про телеведучу
2026-15-06    69

Леся Нікітюк: біографія та цікаві факти про телеведучу

Леся Нікітюк — одна з найвідоміших українських телеведучих, акторок та блогерок. Широку популярність вона здобула завдяки участі в гумористичних шоу та тревел-проєктах, де проявила свій яскравий характер і почуття гумору. Протягом багатьох років Нікітюк залишається однією з найрейтинговіших телевізійних зірок України. Вона успішно поєднує роботу на телебаченні, зйомки в кіно, благодійність та активність у соціальних мережах. Її кар’єра стала прикладом того, як талант і наполегливість можуть привести до загальнонаціонального визнання.

Біографія

Леся Іванівна Нікітюк народилася 19 жовтня 1987 року в Хмельницькому в родині працівників підприємства «Укрелектроапарат». Після закінчення школи вступила до Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, де здобула освіту педагога. Ще під час навчання захопилася КВК та виступала у команді «Торнадо Люкс».

Першу популярність майбутня телеведуча отримала завдяки участі у шоу «Розсміши коміка». Разом із подругою вона неодноразово брала участь у проєкті та вигравала грошові призи, привернувши увагу телевізійних продюсерів. Саме після цього Нікітюк почали запрошувати до інших телевізійних форматів.

Справжній прорив у кар’єрі відбувся у 2012 році, коли Леся стала ведучою популярного тревел-шоу «Орел і Решка». Її дует із телеведучими проєкту швидко став одним із найулюбленіших серед глядачів. Програма принесла їй впізнаваність не лише в Україні, а й в інших країнах.

Згодом Нікітюк стала обличчям низки великих телевізійних проєктів, серед яких «Хто зверху?», «Le Маршрутка», «Є питання», «Леся Здеся» та інші розважальні шоу. Вона також брала участь у кінопроєктах та дубляжі анімаційних фільмів. У 2025 році дебютувала як акторка у повнометражній стрічці «Песики».

Після початку повномасштабної війни телеведуча активно долучилася до волонтерської діяльності, підтримувала благодійні збори та допомагала українцям через різні гуманітарні ініціативи.

Цікаві факти

Леся Нікітюк має зріст близько 186 сантиметрів, що робить її однією з найвищих телеведучих українського телебачення. Саме через це вона неодноразово жартувала над власною зовнішністю в ефірі різних шоу.

Вірусну популярність ще до телебачення їй принесла гумористична постановка «Галю, я в маршрутці», яка зібрала мільйони переглядів в інтернеті. Для багатьох українців цей номер став одним із найвідоміших гумористичних відео початку 2010-х років.

Телеведуча неодноразово потрапляла до рейтингів найвпливовіших і найпопулярніших жінок українського шоу-бізнесу. Її сторінки в соціальних мережах налічують мільйони підписників.

Особисте життя Нікітюк часто стає предметом обговорення в медіа. Водночас сама телеведуча тривалий час намагалася не афішувати свої стосунки та рідко коментувала приватні питання.

Під час повномасштабної війни вона неодноразово розповідала про пережиті обстріли та життя в умовах постійної небезпеки. У червні 2026 року Нікітюк повідомила, що під час масованої атаки на Київ змушена була ховатися в підземному паркінгу та закликала українців не ігнорувати сигнали тривоги.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Лесі Нікітюк?

Леся Нікітюк народилася 19 жовтня 1987 року. Станом на 2026 рік їй 38 років. Свій день народження телеведуча традиційно святкує восени.

Звідки родом Леся Нікітюк?

Телезірка народилася та виросла у Хмельницькому. Саме там вона закінчила школу та отримала вищу освіту. До Києва переїхала вже після початку телевізійної кар’єри.

Завдяки якому проєкту вона стала відомою?

Найбільшу популярність їй принесло тревел-шоу «Орел і Решка». Саме після участі в цьому проєкті її почали впізнавати мільйони глядачів. Пізніше успіх закріпили інші телевізійні програми.

Чим займається Леся Нікітюк зараз?

Вона працює на телебаченні, бере участь у розважальних проєктах, веде соціальні мережі та займається благодійністю. Також останніми роками почала розвивати акторську кар’єру.

Чи бере участь Нікітюк у волонтерській діяльності?

Так. Після початку повномасштабної війни телеведуча підтримує благодійні ініціативи та допомагає збирати кошти для потреб українців і військових. Про частину таких проєктів вона регулярно повідомляє у своїх соцмережах.

акторка Леся Нікітюк, біографії знаменитостей, волонтерка Леся Нікітюк, зірки України, Ле Маршрутка, Леся Здеся, Леся Нікітюк, Леся Нікітюк Instagram, Леся Нікітюк біографія, Леся Нікітюк діти, Леся Нікітюк зріст, Леся Нікітюк кар'єра, Леся Нікітюк особисте життя, Леся Нікітюк сім'я, Леся Нікітюк фото, Леся Нікітюк чоловік, Орел і Решка Леся Нікітюк, скільки років Лесі Нікітюк, телеведуча Леся Нікітюк, українська телеведуча, українські знаменитості, українські телеведучі, Хто зверху, цікаві факти про Лесю Нікітюк, шоу-бізнес України
Останні новини
Леся Нікітюк: біографія та цікаві факти про телеведучу

Леся Нікітюк: біографія та цікаві факти про телеведучу
Леся Нікітюк — одна з найвідоміших українських телеведучих, акторок та читать далее
15-06, 10:50
Леся Нікітюк звернулася до українців під час атаки на Київ

Леся Нікітюк звернулася до українців під час атаки на Київ
Українська телеведуча Леся Нікітюк під час масованої атаки РФ на читать далее
15-06, 10:48
Німеччина розгромила Кюрасао 7:1 на старті чемпіонату світу-2026

Німеччина розгромила Кюрасао 7:1 на старті чемпіонату світу-2026
Збірна Німеччини з футболу впевнено розпочала виступ на чемпіонаті світу-2026, читать далее
15-06, 10:44
Співак Олівер Трі загинув у авіакатастрофі в Бразилії

Співак Олівер Трі загинув у авіакатастрофі в Бразилії
Американський співак, автор пісень та інтернет-персонаж Олівер Трі загинув унаслідок читать далее
15-06, 10:16
Нафтогаз попередив про більші нарахування за газ

Нафтогаз попередив про більші нарахування за газ
Споживачі природного газу можуть отримати вищі суми у платіжках у читать далее
15-06, 10:00
Ізраїль виступив проти угоди між США та Іраном

Ізраїль виступив проти угоди між США та Іраном
Ізраїльське керівництво негативно відреагувало на підготовлену між США та Іраном читать далее
15-06, 09:46
США та Іран наблизилися до підписання масштабної угоди

США та Іран наблизилися до підписання масштабної угоди
Сполучені Штати та Іран завершили підготовку меморандуму про взаєморозуміння і читать далее
15-06, 09:43
У Харкові загинули п’ятеро рятувальників після повторного удару РФ

У Харкові загинули п’ятеро рятувальників після повторного удару РФ
У Харкові під час ліквідації наслідків російської атаки загинули п’ятеро читать далее
15-06, 09:37
Росія вдарила по кіностудії Довженка: втрачено унікальну колекцію костюмів

Росія вдарила по кіностудії Довженка: втрачено унікальну колекцію костюмів
У ніч проти 16 червня російська атака на Київ завдала читать далее
15-06, 09:34
Росія масовано атакувала Київ: є загиблі, горить Лавра

Росія масовано атакувала Київ: є загиблі, горить Лавра
У ніч на 16 червня Росія здійснила масовану атаку на читать далее
15-06, 09:31
У Харкові після атаки дронів РФ загорівся Художній музей

У Харкові після атаки дронів РФ загорівся Художній музей
Увечері 14 червня в Харкові внаслідок атаки російських безпілотників загорівся читать далее
14-06, 21:14
Юрій Феліпенко: біографія та цікаві факти про українського актора

Юрій Феліпенко: біографія та цікаві факти про українського актора
Юрій Феліпенко був українським актором театру і кіно, якого глядачі читать далее
14-06, 21:08
Ігор Ласточкін: біографія та цікаві факти про гумориста

Ігор Ласточкін: біографія та цікаві факти про гумориста
Ігор Ласточкін — відомий український гуморист, актор, телеведучий та зірка читать далее
14-06, 21:05
Андрій Гнатов: біографія та цікаві факти про начальника Генерального штабу ЗСУ

Андрій Гнатов: біографія та цікаві факти про начальника Генерального штабу ЗСУ
Андрій Гнатов — український військовий діяч, генерал-майор Збройних сил України читать далее
14-06, 21:03
Ангеліна Калініна: біографія та цікаві факти про тенісистку

Ангеліна Калініна: біографія та цікаві факти про тенісистку
Ангеліна Калініна — одна з найвідоміших українських тенісисток сучасності, яка читать далее
14-06, 20:56
Зеленський і Путін провели окремі переговори з Трампом

Зеленський і Путін провели окремі переговори з Трампом
Президент України Володимир Зеленський 14 червня провів телефонну розмову з читать далее
14-06, 19:18
Яке церковне свято 15 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 15 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
15 червня 2026 року православні віряни за новоюліанським календарем вшановують читать далее
14-06, 19:08
Зеленський заявив про зростання невдоволення Путіним у РФ

Зеленський заявив про зростання невдоволення Путіним у РФ
Президент України Володимир Зеленський 14 червня повідомив про зростання рівня читать далее
14-06, 17:34
Україна виконала 15% реформ для вступу до ЄС

Україна виконала 15% реформ для вступу до ЄС
Україна станом на червень 2026 року виконала близько 15% реформ, читать далее
14-06, 17:29
Юрист Ярославський закликав повернути родичів посадовців з-за кордону

Юрист Ярославський закликав повернути родичів посадовців з-за кордону
Офіцер ЗСУ, юрист та громадський діяч Денис Ярославський публічно висловився читать далее
14-06, 17:26
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції