Леся Нікітюк — одна з найвідоміших українських телеведучих, акторок та блогерок. Широку популярність вона здобула завдяки участі в гумористичних шоу та тревел-проєктах, де проявила свій яскравий характер і почуття гумору. Протягом багатьох років Нікітюк залишається однією з найрейтинговіших телевізійних зірок України. Вона успішно поєднує роботу на телебаченні, зйомки в кіно, благодійність та активність у соціальних мережах. Її кар’єра стала прикладом того, як талант і наполегливість можуть привести до загальнонаціонального визнання.

Біографія

Леся Іванівна Нікітюк народилася 19 жовтня 1987 року в Хмельницькому в родині працівників підприємства «Укрелектроапарат». Після закінчення школи вступила до Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, де здобула освіту педагога. Ще під час навчання захопилася КВК та виступала у команді «Торнадо Люкс».

Першу популярність майбутня телеведуча отримала завдяки участі у шоу «Розсміши коміка». Разом із подругою вона неодноразово брала участь у проєкті та вигравала грошові призи, привернувши увагу телевізійних продюсерів. Саме після цього Нікітюк почали запрошувати до інших телевізійних форматів.

Справжній прорив у кар’єрі відбувся у 2012 році, коли Леся стала ведучою популярного тревел-шоу «Орел і Решка». Її дует із телеведучими проєкту швидко став одним із найулюбленіших серед глядачів. Програма принесла їй впізнаваність не лише в Україні, а й в інших країнах.

Згодом Нікітюк стала обличчям низки великих телевізійних проєктів, серед яких «Хто зверху?», «Le Маршрутка», «Є питання», «Леся Здеся» та інші розважальні шоу. Вона також брала участь у кінопроєктах та дубляжі анімаційних фільмів. У 2025 році дебютувала як акторка у повнометражній стрічці «Песики».

Після початку повномасштабної війни телеведуча активно долучилася до волонтерської діяльності, підтримувала благодійні збори та допомагала українцям через різні гуманітарні ініціативи.

Цікаві факти

Леся Нікітюк має зріст близько 186 сантиметрів, що робить її однією з найвищих телеведучих українського телебачення. Саме через це вона неодноразово жартувала над власною зовнішністю в ефірі різних шоу.

Вірусну популярність ще до телебачення їй принесла гумористична постановка «Галю, я в маршрутці», яка зібрала мільйони переглядів в інтернеті. Для багатьох українців цей номер став одним із найвідоміших гумористичних відео початку 2010-х років.

Телеведуча неодноразово потрапляла до рейтингів найвпливовіших і найпопулярніших жінок українського шоу-бізнесу. Її сторінки в соціальних мережах налічують мільйони підписників.

Особисте життя Нікітюк часто стає предметом обговорення в медіа. Водночас сама телеведуча тривалий час намагалася не афішувати свої стосунки та рідко коментувала приватні питання.

Під час повномасштабної війни вона неодноразово розповідала про пережиті обстріли та життя в умовах постійної небезпеки. У червні 2026 року Нікітюк повідомила, що під час масованої атаки на Київ змушена була ховатися в підземному паркінгу та закликала українців не ігнорувати сигнали тривоги.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Лесі Нікітюк?

Леся Нікітюк народилася 19 жовтня 1987 року. Станом на 2026 рік їй 38 років. Свій день народження телеведуча традиційно святкує восени.

Звідки родом Леся Нікітюк?

Телезірка народилася та виросла у Хмельницькому. Саме там вона закінчила школу та отримала вищу освіту. До Києва переїхала вже після початку телевізійної кар’єри.

Завдяки якому проєкту вона стала відомою?

Найбільшу популярність їй принесло тревел-шоу «Орел і Решка». Саме після участі в цьому проєкті її почали впізнавати мільйони глядачів. Пізніше успіх закріпили інші телевізійні програми.

Чим займається Леся Нікітюк зараз?

Вона працює на телебаченні, бере участь у розважальних проєктах, веде соціальні мережі та займається благодійністю. Також останніми роками почала розвивати акторську кар’єру.

Чи бере участь Нікітюк у волонтерській діяльності?

Так. Після початку повномасштабної війни телеведуча підтримує благодійні ініціативи та допомагає збирати кошти для потреб українців і військових. Про частину таких проєктів вона регулярно повідомляє у своїх соцмережах.