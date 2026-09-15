Леся Карнаух: біографія та цікаві факти про екс-очільницю ДПС

Леся Карнаух — українська державна службовиця, яка тривалий час працювала у центральних органах влади та системі державного фінансового контролю. Найбільшу публічну увагу вона отримала у 2025 році, коли стала виконувачкою обов’язків голови Державної податкової служби. До цього Карнаух працювала в Рахунковій палаті та Київській обласній державній адміністрації. У вересні 2026 року Кабінет Міністрів припинив її повноваження як в. о. голови ДПС. За час роботи в податковій службі Карнаух представляла відомство у питаннях адміністрування податків, взаємодії з бізнесом, цифровізації та боротьби з тіньовою економікою.

Біографія

Леся Аркадіївна Карнаух народилася 26 лютого 1983 року в Яготині Київської області. У 2004 році вона закінчила Одеську національну юридичну академію та здобула ступінь магістра права. Того ж року розпочала роботу на державній службі. За даними Міжнародної організації податкових адміністрацій IOTA, на початку кар’єри вона працювала головною спеціалісткою у структурах, пов’язаних із взаємодією з Верховною Радою, законодавчою роботою та правовим забезпеченням.

Упродовж 2004–2018 років Карнаух працювала в різних державних установах. Серед них були Державний комітет природних ресурсів, Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство з надзвичайних ситуацій та інші органи виконавчої влади. Також у відкритих біографічних даних згадується її робота на комунальному підприємстві «Теплопостачання Одеси». Таким чином, до переходу в Рахункову палату її кар’єра охоплювала юридичну, адміністративну та управлінську роботу в державному секторі.

У 2018 році Карнаух стала заступницею керівника апарату Рахункової палати. Її призначення відбулося за результатами конкурсу: відповідний ресурс Рахункової палати вказує її як переможницю конкурсу на цю посаду. У 2019 році вона також зазначалася переможницею повторного конкурсу на посаду заступника керівника апарату.

У Рахунковій палаті Карнаух працювала до травня 2023 року. Серед напрямів її діяльності була й антикорупційна робота: у 2021 році вона зазначалася головою комісії з оцінки корупційних ризиків та виконання антикорупційної програми установи. Це був етап її кар’єри, пов’язаний із внутрішнім управлінням та організацією роботи державного органу фінансового контролю.

У липні 2023 року Карнаух перейшла до Київської обласної державної адміністрації, де стала заступницею голови. У цей період вона брала участь у роботі щодо міжнародного співробітництва, соціальних та економічних проєктів області, а також у заходах із відновлення регіону. Зокрема, вона представляла Київщину у Всеукраїнській програмі ментального здоров’я та супроводжувала представників міжнародних структур під час поїздок регіоном.

24 січня 2025 року Кабінет Міністрів призначив Карнаух заступницею голови Державної податкової служби Руслана Кравченка. У травні того ж року вона стала його першою заступницею. Після переходу Кравченка на посаду генерального прокурора уряд поклав на Карнаух виконання обов’язків голови ДПС. Розпорядження набуло чинності 23 червня 2025 року.

На чолі ДПС Карнаух займалася питаннями податкового адміністрування та взаємодії служби з бізнесом. У листопаді 2025 року вона повідомляла, що частка заблокованих податкових накладних скоротилася до 0,2%, а кількість таких блокувань порівняно з початком року зменшилася майже вчетверо. Вона також представляла позицію служби щодо ризик-орієнтованого підходу, цифровізації та зменшення людського фактора в роботі податкових органів.

У 2026 році Карнаух продовжувала публічно звітувати про роботу ДПС. За її даними, за вісім місяців 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 947,4 млрд грн податків і зборів, які адмініструє податкова. Окремо служба повідомляла про роботу автоматизованої системи стягнення податкового боргу: від її запуску в серпні 2025 року до бюджету було стягнуто 876,5 млн грн.

14 вересня 2026 року уряд припинив повноваження Карнаух як виконувачки обов’язків голови ДПС. Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністру фінансів доручено внести на наступне засідання уряду кандидатури нового керівника служби або особи, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки. Причину кадрового рішення публічно не назвали.

Цікаві факти

Карнаух має тривалий досвід саме державної служби: офіційна біографічна довідка ДПС вказує, що вона працює у цій системі з 2004 року. Її професійний шлях охопив природоохоронну сферу, цивільний захист, парламентсько-урядову взаємодію, державний фінансовий контроль, регіональне управління та податкову політику. Така траєкторія відрізняється від кар’єри чиновників, які спеціалізуються лише на одному напрямі державного управління.

Під час роботи в ДПС Карнаух регулярно проводила зустрічі з представниками бізнесу. У липні 2025 року вона брала участь у зустрічі команди податкової служби майже з 50 бізнес-асоціаціями та громадськими організаціями. У вересні 2026 року, незадовго до припинення її повноважень, вона повідомляла про підготовку податкових заходів для підприємств, які постраждали від російських атак, та обговорювала їх із понад 60 представниками бізнес-асоціацій і громадянського суспільства.

Одним із напрямів роботи ДПС за її керівництва стала розбудова сервісної моделі взаємодії з платниками. У 2025 році служба відкрила офіси податкових консультантів у 20 регіонах, де протягом року надали 185 тисяч консультацій. Карнаух позиціонувала цей формат як спосіб зменшити адміністративні бар’єри між податковою та платниками.

Публічна декларація Карнаух зберігається в Єдиному державному реєстрі декларацій НАЗК. У документах її повне ім’я зазначене як Леся Аркадіївна Карнаух. При цьому дата народження у відкритій частині реєстру прихована як конфіденційна інформація, тому для біографічного матеріалу коректно використовувати дату, яку наводять профільні біографічні джерела та міжнародна податкова організація.

Достовірної інформації про чоловіка, дітей, батьків, приватні захоплення або особисті сторінки Карнаух, яку можна було б підтвердити кількома авторитетними джерелами, у відкритих матеріалах недостатньо. Тому такі відомості не варто подавати як встановлені факти.

Відповіді на питання про Лесю Карнаух

Хто така Леся Карнаух?

Леся Карнаух — державна службовиця, яка працювала у низці центральних та регіональних органів влади. Найвищу публічну посаду вона обіймала в Державній податковій службі, де з червня 2025 року була виконувачкою обов’язків голови. 14 вересня 2026 року уряд припинив її повноваження на цій посаді.

Скільки років Лесі Карнаух?

Леся Карнаух народилася 26 лютого 1983 року. Станом на вересень 2026 року їй 43 роки. Місцем її народження профільні біографічні джерела називають Яготин Київської області.

Яку освіту має Леся Карнаух?

Карнаух здобула юридичну освіту в Одеській національній юридичній академії. У 2004 році вона отримала ступінь магістра права. Того ж року розпочалася її професійна діяльність на державній службі.

Де працювала Леся Карнаух до ДПС?

До переходу в податкову службу вона була заступницею голови Київської обласної державної адміністрації. Раніше Карнаух працювала заступницею керівника апарату Рахункової палати, а на початку кар’єри — у різних органах центральної влади.

Чому Леся Карнаух більше не очолює ДПС?

14 вересня 2026 року Кабінет Міністрів припинив її повноваження як виконувачки обов’язків голови ДПС. Прем’єр-міністр Сергій Корецький не назвав публічної причини кадрового рішення. Міністру фінансів доручено подати на наступне засідання уряду кандидатури нового керівника служби або нового виконувача обов’язків.