LEGO відсудила 7225 грн у одеських підприємців за контрафакт

Данська компанія LEGO Holding A/S остаточно завершила судову суперечку з одеськими підприємцями через продаж китайських конструкторів, що імітували продукцію бренду. Верховний Суд 6 серпня 2026 року визначив компенсацію витрат на правничу допомогу у 42 тис. грн замість заявлених LEGO понад 109 тис. євро, тоді як з відповідачів також стягнули 7225 грн доходу від продажу контрафакту.

Спір розглядався у справі №916/3837/24 Господарського суду Одеської області. Відповідачами виступали ФОП Фросина Резниченко, ФОП Ольга Резниченко, ФОП Петро Резниченко та ТОВ «Торгівельна компанія Юніон ГРУП». LEGO вимагала заборонити використання спірних позначень, вилучити й знищити відповідні товари, а також стягнути дохід, отриманий від їх продажу.

Підставою для позову стали контрольні закупівлі, проведені представниками LEGO в лютому та травні 2024 року в українських інтернет-магазинах. Йшлося про конструктори китайського виробництва, на упаковках яких використовувалися позначення, що, за позицією LEGO, могли створювати асоціацію із зареєстрованими торговельними марками компанії, зокрема CITY.

У матеріалах справи згадуються набори виробників Shantou Honghu Plastics Co. та YI WU JIAYU IMP&EXP.CO.LTD, зокрема за артикулами 5450, 5453, 25403, 25608, 25523, 25801 та іншими. У квітні 2025 року суд витребував у Державної митної служби та Одеської митниці документи щодо ввезення 12 таких наборів на митну територію країни.

Окремою частиною спору стала експертиза інтелектуальної власності. LEGO подала висновок експерта №267 від 10 грудня 2024 року. Водночас відповідачі надали висновок патентного повіреного від 3 лютого 2025 року, згідно з яким рівень схожості досліджуваних позначень із торговельними марками LEGO нібито був недостатнім для встановлення порушення. Суд, однак, не прийняв цю позицію як підставу для відмови в позові.

Після встановлення порушення суд заборонив реалізацію відповідних товарів, зобов’язав вилучити їх з обігу та знищити, а також стягнув 7225 грн отриманого доходу. Саме ця сума стала базою для подальшої суперечки про розподіл судових витрат.

LEGO окремо вимагала компенсувати витрати на адвокатів у розмірі понад 109 тис. євро. У матеріалах справи зазначалося, що влітку 2024 року компанія уклала договір з адвокатським об’єднанням «Саєнко Харенко», а з серпня 2024 року до січня 2026 року юристи виставили 16 рахунків на загальну суму 110 057,50 євро. Представники LEGO обґрунтовували витрати складністю спору, обсягом виконаної роботи та численними процесуальними документами відповідачів.

Українські суди не погодилися із заявленою сумою. Під час визначення компенсації враховувалася співмірність витрат зі складністю справи, обсягом роботи адвокатів та розміром вимог. У результаті компенсацію за правничу допомогу було зменшено до 42 тис. грн, або приблизно 1 тис. євро за курсом на відповідний період.

Ще близько 52 тис. грн відповідачі мають сплатити за проведення експертизи. Таким чином, фінансовий результат спору для одеських підприємців включає не лише 7225 грн доходу, який суд визнав отриманим від порушення, а й витрати, пов’язані з експертним дослідженням та правничою допомогою іншої сторони.

Для української судової практики справа важлива через питання співмірності витрат на адвокатів. Договір між компанією та її юристами визначає їхні внутрішні відносини, але під час розподілу судових витрат суд оцінює, яку суму обґрунтовано покласти на іншу сторону процесу. Саме цей принцип став ключовим під час перегляду вимог LEGO.

Судова експертиза у спорах щодо інтелектуальної власності також залишається окремою статтею витрат. За даними Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, у 2026 році вартість однієї експертогодини становить 458,01 грн без ПДВ, а остаточна ціна дослідження залежить від кількості поставлених питань і складності роботи.