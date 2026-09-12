Леді Гага таємно стала мамою
2026-12-09    149

Леді Гага таємно стала мамою

Американську співачку Леді Гагу та її нареченого Майкла Поланскі 11 вересня вперше сфотографували разом із новонародженою дитиною під час прогулянки Каліфорнією. Кадри з’явилися після несподіваної звістки про народження первістка пари, однак сама 40-річна артистка досі офіційно не розкрила жодних подробиць про дитину.

На фотографіях Гага зображена у спортивному одязі та коричневому кардигані. Немовля вона тримає перед собою у слінгу. Поланскі йде поруч у спортивній кофті, шортах і кепці. Пара не демонструвала дитину спеціально для публіки, а знімки були зроблені під час звичайної прогулянки.

Стать дитини, її ім’я та точна дата народження наразі не розголошуються. Гага також не оприлюднювала окремої заяви про поповнення в родині. Через відсутність офіційних повідомлень невідомо, коли саме народився первісток і за яких обставин.

Поява співачки з немовлям стала першою публічною появою Гаги в новому статусі. Протягом останніх місяців артистка значно рідше з’являлася на публіці. У квітні вона завершила світовий тур The Mayhem Ball, який тривав майже дев’ять місяців і включав 86 концертів.

Після завершення гастрольного графіка Гага фактично скоротила кількість публічних виходів. Це привернуло увагу шанувальників, оскільки раніше значна частина її професійного життя була пов’язана з масштабними концертами, прем’єрами та іншими публічними заходами. Тепер артистка проводить більше часу поза увагою камер.

Про бажання мати дітей Гага говорила задовго до появи новини про народження первістка. В інтерв’ю співачка розповідала про материнство як про важливий майбутній етап та розмірковувала над тим, як поєднати сімейне життя з кар’єрою. Вона також говорила про бажання дозволити майбутнім дітям самостійно визначати власний життєвий шлях.

Стосунки Гаги та Поланскі розпочалися наприкінці 2019-го — на початку 2020 року. Під час пандемії пара почала частіше з’являтися разом, а згодом їхні стосунки стали публічними. У 2024 році співачка підтвердила заручини з підприємцем.

Майкл Поланскі працює у сфері технологій та інвестицій і тривалий час залишався поза межами шоубізнесу. Його стосунки з Гагой стали одним із найпомітніших романів співачки після попередніх заручин. Пара при цьому неодноразово демонструвала прагнення зберігати особисте життя окремо від професійної діяльності.

Нова поява Гаги також привернула увагу через відсутність публічних фото співачки під час вагітності. У медіа вже з’явилися припущення щодо способу народження дитини, зокрема про можливість сурогатного материнства. Водночас підтверджень цьому немає, а сама артистка не повідомляла, яким саме способом стала матір’ю.

Наразі Гага та Поланскі не повідомляють, чи планують представляти дитину публіці або розповідати про неї більше. Судячи з перших кадрів, пара намагається максимально обмежити увагу до сімейного життя. Подальші публічні появи артистки можуть дати більше інформації про те, як вона поєднуватиме материнство з музичною кар’єрою.

The Mayhem Ball, Голлівуд, Леді Гага, Майкл Поланскі, материнство
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