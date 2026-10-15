Лавров відреагував на план миру із замороженням фронту та зняттям санкцій

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не отримувала офіційних пропозицій щодо нового мирного плану США та європейських країн, який передбачає замороження бойових дій по лінії фронту, зняття санкцій із РФ і визнання російського контролю над окупованими територіями. Проєкт, про який повідомив оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус із посиланням на джерела, також передбачає гарантії безпеки для України та економічні домовленості між Росією і Європою.

За словами Лаврова, російська сторона знайома з публікаціями західних ЗМІ, у яких пропонується негайно припинити бойові дії по лінії зіткнення. Водночас він заявив, що в описаних пропозиціях немає механізму досягнення довгострокового миру.

«Значить, буде все вирішуватися на основі дій наших збройних сил при всій нашій готовності до нормальних, виважених, чесних переговорів», — сказав глава російського МЗС.

Лавров також заявив, що Москва підтримала домовленості, досягнуті під час зустрічі в Анкориджі, які, за його словами, ґрунтуються на довгостроковому врегулюванні. У запропонованому контексті ці домовленості пов’язують із вимогою виведення українських військ із Донбасу. Водночас російський міністр не повідомив про отримання конкретного документа з новими умовами припинення війни.

За інформацією Девіда Ігнатіуса, США та європейські держави працюють над спільною ініціативою, яка має поєднати територіальний компроміс із масштабним пакетом економічних заходів і безпекових зобов’язань. Ідея полягає в тому, щоб запропонувати сторонам не лише припинення бойових дій, а й модель повоєнних відносин, яка могла б створити стимули для укладення угоди.

«Нам потрібно розширити масштаб проблеми та рішення, щоб допомогти обом сторонам побачити, якою буде повоєнна ситуація, — і потім піти на поступки», — цитує видання американського чиновника.

Як повідомляє оглядач, дипломатичні консультації активізувалися під час шестигодинної зустрічі у Флориді минулої п’ятниці. У ній брали участь Джаред Кушнер і Стів Віткофф, представники України, Великої Британії, Франції та Німеччини. Водночас публічно підтвердженого узгодженого тексту мирної угоди в наведеній інформації немає.

Один із центральних пунктів проєкту — припинення вогню з фіксацією фактичної лінії фронту. Росії пропонують погодитися на зупинення бойових дій на зайнятих позиціях, тоді як Україна мала б визнати російський контроль над захопленими територіями. Такий підхід передбачає територіальний компроміс, однак питання його юридичного оформлення та міжнародного визнання залишається відкритим.

Інший блок ініціативи стосується санкцій. За описом Ігнатіуса, мирна угода могла б визначити порядок і строки їх скасування, а також передбачати комплексну економічну угоду між Росією та Європою. Документ, за задумом авторів пропозиції, має врахувати заявлені Москвою безпекові інтереси. Які саме обмеження можуть бути скасовані та за яких умов, наразі не уточнюється.

Окремо розглядається можливість відновлення енергетичних зв’язків між Росією, Україною та європейськими країнами. Серед потенційних варіантів згадується використання трубопроводу для постачання російської нафти й газу до Європи з розподілом прибутку між Україною та Росією. Це поки що описана в публікації ідея, а не підтверджена домовленість сторін. Її реалізація залежатиме від умов майбутньої угоди, санкційного режиму та позиції європейських держав.

План також передбачає створення механізму фінансування повоєнного відновлення України за участю Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock. За даними публікації, від української сторони запросили детальний кошторис потреб і гарантії належного використання коштів. Такий механізм має забезпечити фінансову основу для відбудови, однак його структура, обсяги фінансування та правила контролю за витратами потребують подальшого погодження.

Ще один ключовий елемент — гарантії безпеки для України з боку США та європейських держав. За словами американського чиновника, у разі нового нападу Росії союзники мають вжити військових заходів у відповідь. Він порівняв запропонований механізм зі статтею 5 Північноатлантичного договору. Водночас конкретні юридичні зобов’язання, порядок ухвалення рішень і перелік можливих заходів у повідомленні не деталізовані.

На тлі переговорів також розглядається припинення ударів по нафтопереробних заводах як одна з умов реалізації американської мирної ініціативи. Однак доступна інформація не дає підстав стверджувати, що сторони вже погодили відповідне зобов’язання або визначили механізм контролю за його виконанням.

Позиції сторін щодо територій залишаються однією з головних перешкод для домовленостей. Росія раніше вимагала контролю над усім Донбасом і відкидала варіанти завершення війни без виконання цієї умови. Україна, зі свого боку, не погоджувалася на офіційне визнання російського суверенітету над окупованими територіями. Тому навіть у разі погодження припинення вогню питання статусу захоплених земель може залишитися предметом тривалих переговорів.

Подальша доля ініціативи залежатиме від того, чи перетворяться консультації США та європейських партнерів на офіційні пропозиції, які будуть передані Києву й Москві. Заява Лаврова свідчить, що публічні повідомлення про проєкт поки не означають його офіційного погодження російською стороною. Так само не підтверджено, що Україна прийняла запропоновані територіальні умови або гарантії безпеки.